Comment Patrick Buchanan remet génialement Washington à sa modeste place

L’un des principaux objectifs de ce voyage en Asie, a déclaré le conseiller à la sécurité nationale, HR McMaster, est de rallier les alliés pour réaliser la «dénucléarisation complète, vérifiable et permanente de la péninsule coréenne».

Pourtant, Kim Jong Un a déclaré qu’il n’abandonnerait jamais ses armes nucléaires. Il croit que la survie de son régime dynastique dépend d’eux.

D’où nous nous dirigeons vers une confrontation. Soit les États-Unis ou la Corée du Nord reculent, comme Nikita Khrouchtchev l’a fait dans la crise des missiles cubains, soit il y aura la guerre.

En ce nouveau siècle, les dirigeants américains continuent de tracer des lignes rouges qui annoncent des actes de guerre que la nation n’est pas préparée à soutenir.

Souvenez-vous du président Obama, « Assad doit partir! » Et l’avertissement que toute utilisation d’armes chimiques franchirait sa « ligne rouge » personnelle.

Résultat: Après l’utilisation d’armes chimiques, les Américains ont manifesté leur opposition à une grève de représailles. Le Congrès a refusé d’autoriser toute attaque. Obama et John Kerry ont été laissés avec l’œuf sur leurs visages. Et la crédibilité du pays a été proportionnellement endommagée.

Il fut un temps où les mots américains étaient pris au sérieux, et nous avons tenu compte du dicton de Theodore Roosevelt: « Parlez doucement, et portez un gros bâton. »

Après que Saddam Hussein a envahi le Koweït en août 1991, George HW Bush a simplement déclaré: «Cela ne tiendra pas». Le monde a compris que si Saddam ne se retirait pas du Koweït, son armée serait expulsée.

Mais dans l’ère de l’après-guerre froide, la rhétorique des hommes d’État américains s’est accrue de plus en plus, même si le pouvoir relatif des États-Unis a diminué. Notre objectif est de «mettre fin à la tyrannie dans notre monde», a hurlé George W. Bush lors de sa deuxième inauguration.

Considérez le récent voyage de Rex Tillerson. En Arabie saoudite, il a déclaré: «Les milices iraniennes qui sont en Irak, maintenant que la lutte contre … l’EIIS tire à sa fin … besoin de rentrer à la maison. Tous les combattants étrangers en Irak doivent rentrer chez eux. »

Le lendemain, le Premier ministre Haider al-Abadi a répondu:

« Nous nous interrogeons sur les déclarations attribuées à la secrétaire d’Etat américaine sur les forces de mobilisation populaire. … Aucun parti n’a le droit d’intervenir dans les affaires irakiennes ni de décider ce que font les Irakiens. «

Cette gifle à travers le visage vient d’un régime qui gouverne à la suite de 4500 morts américains, des dizaines de milliers de blessés et mille milliards de dollars investis dans la reconstruction de la nation après 15 ans de guerre.

Plus tôt dans la journée, M. Tillerson a effectué une visite de deux heures en Afghanistan. Là, il a rencontré des responsables afghans dans un bunker lourdement gardé près de Bagram Airfield. Gardiner Harris du New York Times écrit :

« Les hauts responsables américains doivent utiliser la discrétion pour pénétrer dans ces pays après plus de 15 années de guerres, des milliers de vies perdues et des milliards de dollars dépensés témoignent des problèmes persistants auxquels les Etats-Unis sont toujours confrontés dans ces deux pays ».

Tels sont les fruits de nos plus longues guerres, lancées avec la rhétorique néo-churchillienne de George W. Bush.

En Inde, Tillerson a appelé le gouvernement à fermer son ambassade en Corée du Nord. New Delhi a démenti, suggérant que l’installation pourrait s’avérer utile aux Américains dans leurs négociations avec Pyongyang.

A Genève, Tillerson a affirmé: « Les Etats-Unis veulent une Syrie entière et unifiée sans aucun rôle pour Bachar al-Assad … Le règne de la famille Assad touche à sa fin ».

Eh bien, peut-être? Mais nos « rebelles » en Syrie ont été mis en déroute et Assad a non seulement survécu à sa guerre civile de six ans mais avec l’aide de ses alliés russes, iraniens, chiites et du Hezbollah, il a gagné cette guerre et a l’intention de rester et de gouverner. Nous approuvons ou non.

Nous ne parlons plus au monde avec l’autorité assurée avec laquelle l’Amérique a fait d’Eisenhower à Reagan et Bush 1. Notre moment, si jamais il existat, en tant que « puissance unipolaire » la « nation indispensable » qui exercerait une « hégémonie mondiale bienveillante » sur l’humanité est terminée.

L’Amérique a besoin aujourd’hui d’une reconnaissance des nouvelles réalités auxquelles nous sommes confrontés et d’une rhétorique conforme à ces réalités.

Depuis l’an 2000, notre monde a changé.

La Russie de Poutine s’est réaffirmée, a reconstruit ses forces stratégiques, affronté l’OTAN, annexé la Crimée et agi de manière décisive en Syrie, se rétablissant comme une puissance au Moyen-Orient.

La Chine, grâce à d’énormes excédents commerciaux, est devenue un rival économique et géostratégique à une échelle que même l’URSS de la Guerre froide n’a pas atteint.

La Corée du Nord est maintenant une puissance nucléaire.

Les Européens sont tourmentés par le tribalisme, le sécessionnisme et les vagues d’immigrants apparemment inassimilables du Sud et du Moyen-Orient.

Un allié de l’OTAN autrefois vital, la Turquie, est pratiquement perdu pour l’Occident. Nos principaux alliés asiatiques dépendent des exportations vers une Chine qui a établi un nouvel ordre dans la mer de Chine méridionale.

En partie à cause de nos interventions, le Moyen-Orient est dans la tourmente, tourmenté par le terrorisme et s’effondre le long des lignes sunnites-chiites.

La prééminence américaine à l’époque de Desert Storm est de l’histoire ancienne.

Pourtant, les architectes du déclin américain peuvent encore être entendus, dénonçant les «isolationnistes» qui s’opposaient à leurs folies et ont averti ce qui arriverait à la république si elle les écoutait…