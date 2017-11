Oubliez votre poste, ouvrez votre regard. Ovide et la crétinisation médiatique (Métamorphoses, IV, 45 sq.)

Ovide et la crétinisation médiatique (Métamorphoses, IV, 45 sq.)

Une foule empressée sans cesse assiège ces portiques, sans cesse va, revient, semant mille rumeurs, amas confus de confuses paroles, mélange obscur du mensonge et de la vérité. Les uns prêtent une oreille attentive à ces récits frivoles ; les autres les répandent ailleurs. Chacun ajoute à ce qu’il vient d’entendre, et le faux croît toujours. Là résident la Crédulité facile et l’Erreur téméraire, la vaine Joie, la Crainte au front consterné, la Sédition en ses fureurs soudaine, et les Bruits vagues qui naissent des rapports incertains