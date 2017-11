Philippe Grasset : l’US Navy coule à pic !

L’US Navy par très-gros temps crisique

On commencera par deux nouvelles contrastées qui formeront une intéressante entrée en matière pour le sujet qu’il nous importe de traiter ici. Toutes deux, à leur façon, et selon l’interprétation qu’il importe d’avoir, rendent compte de la crise qui affecte la plus grande force navale de tous les temps, laquelle se fait fort en général de nous assurer qu’elle contrôle toutes les mers du globe avec les avantages classiques que cela implique et la protection de notre-civilisation bien aimée en sus.

• La première nouvelle est l’annonce triomphale que l’US Navy a actuellement, “pour la première fois depuis treize ans”, sept porte-avions d’attaque en déploiement simultané sur les onze dont elle dispose. Cette annonce triomphante, qui concerne pourtant une situation qui devrait être la norme, a pour autant de quoi stupéfier tant elle est pure communication, et bien-évidemment imaginée par des spécialistes de la communication qui n’ont aucune idée de la réalité opérationnelle de la flotte.

(Avoir un peu plus de la moitié de son effectif de puissance centrale opérationnel n’est pas un exploit, ce devrait être une situation normale. Arguer là-dessus de la complexité des porte-avions modernes, qui nécessitent des entretiens de toutes sortes de très longue durée, n’est pas une explication mais une partie non négligeable du problème.)

Communication donc, rien d’autre, et donc toujours aussi vide du point de vue de la connaissance… Il s’agit de faire vaguement entendre à l’oreille distraite et inculte quelle puissance formidable constitue l’US Navy ! Là-dessus, le détail de ce déploiement exceptionnel-normal mais présenté comme exceptionnellement normal réduit comme une peau de chagrin l’idée de capacités opérationnelles à mesure. Un de ces sept porte-avions “opérationnel” est en route pour remplacer un autre des sept qui va quitter sa zone d’opérations réduisant le chiffre à six, tandis que quatre des sept sont engagés dans des opérations de tests et d’évaluation, dont l’un pour tester le F-35C/JSF (on lui souhaite bonne chance), et un autre pour préparer son statut de capacités opérationnelles complètes qui sera atteint… “quelque part dans les années 2020” (on lui souhaite bon vent).

« The USS Reagan, USS Nimitz and USS Roosevelt strike groups are all operating in the U.S. 7th Fleet area of operations. Reagan is operating in the Sea of Japan near the Korean peninsula while Nimitz is returning to its homeport at Naval Station Kitsap-Bremerton, Wash. after a deployment to the Persian Gulf to conduct air strike against ISIS targets. Roosevelt deployed from San Diego, Calif. on Oct. 7 set to replace Nimitz as part of the continued U.S. operation against ISIS.

» More basic details were provided by the report for the remaining aircraft carriers:

» USS Vinson is conducting a planned sustainment exercise and flight tests with the F-35C Lighting II Joint Strike Fighter, while USS Stennis left Kitsap-Bremerton last week for training after coming out of a repair period. A sailor on Vinson was injured Friday after being struck with a plane being towed on the flight deck.

» USS Lincoln is undergoing a series of qualifications following the completion of a mid-life refueling and complex overhaul and return to the fleet in May.

» USS Ford is continuing years of tests and training before the ship will be fully integrated into the U.S. fleet and leave on its first deployment sometime in the early 2020s. »

• Le scandale dit Fat Leonard, impliquant depuis l’automne 2013 des officiers de la VIIème Flotte (Pacifique-Asie) dans une gigantesque affaire de corruption autour des sociétés de maintenance et de logistique du milliardaire Leonard Glenn Francis, de Singapour, a pris des dimensions judiciaires également gigantesques. Les enquêtes touchent des centaines d’officiers dont 60 amiraux à la retraite ou toujours en activités. Pour avoir une idée de l’ampleur de cette affaire, on notera que l’U.S. Navy compte actuellement 210 amiraux en service actif, – chiffre par ailleurs déjà fort impressionnant dans le genre “armée mexicaine”.

L’US Navy est une force prestigieuse et de grande tradition, la plus vieille force armée structurelle des USA (son existence est actée dans la Constitution). Pour autant, le constat doit être fait qu’elle est touchée par tous les maux de la postmodernité, – ou “modernité-tardive”, finalement l’expression est plus plaisante et beaucoup pluq parlante, – comme on le voit dans les deux nouvelles rapportées ci-dessus ; pour la première, par l’emploi de la communication comme outil de construction du simulacre, ici simulacre de la puissance ; pour la seconde, par le cancer de la corruption, ici destructeur des vertus de la tradition puisqu’il touche les cadres et jusqu’aux plus hauts gradés. Ces deux nouvelles permettent de fixer l’état crisique de l’U.S. Navy y compris dans les formes les plus marginales (communication et corruption), qu’on pourrait qualifier si l’on voulait poser un jugement apaisant d’“accidentelles”. Au contraire, ces formes “marginales/accidentelles” sont les signes disons courante et d’actualité d’un état général très préoccupant de course à l’effondrement. L’U.S. Navy est en état endémique de crise d’effondrement comme toutes les structures du gouvernement et de la puissance nationale aux USA.