Tolkien, le dernier gardien. Présentation. Le livre paraît tantôt.

Présentation de Tolkien

Ce livre sur Tolkien s’adresse moins à des curieux qu’à des lecteurs nostalgiques, soucieux de l’héritage culturel européen. Tolkien estimait avoir tout fait pour préserver l’héritage germanique de son pays, et ce travail fut sacrifié par nos guerres. Lui-même n’a cessé de pourfendre le monde moderne et son abrutissement progressif. On s’est presque autant inspiré de son incroyable correspondance, publiée par son fils Christopher et le courageux biographe Humphrey Carpenter. Tolkien avait d’ailleurs écrit à la fin de sa vie que son œuvre devenait un monstre qui lui échappait.

On évoque ainsi le moyen âge, les sagas, la chanson de geste, le romantisme allemand, le Kalevala. Ce n’est pas pour nous éloigner du sujet mais pour mieux le retrouver au cœur des forteresses.

Le livre se veut aussi politique. Anarchiste et réactionnaire, Tolkien rejoint sans le vouloir le grand courant libertarien, antiétatique et antimoderne. Il défend la liberté, la techno-phobie, la discrétion, l’oubli du monde transformé en emporium. Tolkien c’est aussi la vraie voie écologique, familiale, simple, clanique, qui doit autant à l’héritage chrétien que païen. Le livre rend donc hommage à tout ce que nous sommes en train de perdre, et qu’il nous a permis de contempler une dernière fois.