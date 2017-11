Un ami économiste m’écrit sur la disparition de la science économique

A la demande de mon ami et rédacteur de ce blog, je m’étais engagé a écrire de cours articles économiques. Mais avec mon emploi du temps surchargé et ma fainéantise habituelle, je n’avais pas fait grand chose après deux semaines. Pris de remords je cours sur Yahoo chercher un article économique pour m’inspirer. Et la que du bonheur, aucun article économique en une, alors je cherche la catégorie économie, et il n’y en a pas! Seule catégorie existante FINANCE ! Quant j’étais étudiant en ingénierie financière, se posait la question de savoir si la finance était déconnecte de l’économie réelle. Dieu merci nous avons la réponse, l’économie réelle n’existe pas, seule la finance existe. Yahoo reste malgré des milliards perdus depuis 15 ans, un visionnaire mes amis! Oui mais ou a disparu l’économie? La ou a disparu la Catalogne, l’Angleterre, le Brexit, la folie, les gens, les usines… Non pas dans un trou noir, enfin si mais pas un trou noir d’antimatière, non dans le trou noir des cerveaux d’homo plus sapiens ni même erectus !

Je conclus la dessus, chers amis ou lecteurs ou contradicteurs, quand vous n’arrivez a résoudre un problème, faites le disparaître (le problème pas l’auteur de l’article merci) c’est encore plus simple.