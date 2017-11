Comment les aéroports vous téléguident, vous rackettent et vous contrôlent…

Comment les aéroports vous téléguident

« Ce monde est une prison », comme dit Hamlet quand il discute avec Rosencrantz et Guildenstern. Avec la technologie, on a pu faire un extraordinaire bond en avant pour nous contrôler et nous conditionner. C’est la prison sans barreaux d’Huxley.

Je ne prends plus l’avion et je ne supporte plus les aéroports, même pour prendre le large (il n’y a plus de large). Un extraordinaire article de Jessica Hullinger, repris sur lewrockwell.com, explique comment le commerce, ce chancre du monde (Céline, bien sûr) gobera tout.

« Au fil des ans, les aéroports ont évolué de centres de transport à l’état pur pour certains voyageurs à des centres de vente au détail animés pour des millions de dollars. Ils sont conçus pour compléter et influencer le comportement humain. Tout de l’architecture et de l’éclairage aux bibelots en vente dans les boutiques de cadeaux est stratégique. Voici quelques astuces que les aéroports utilisent pour aider les voyageurs à se détendre, à se rendre à leurs portes en toute sécurité et à temps, et, espérons-le, dépenser de l’argent en cours de route.

Ils s’assurent que vous pouvez voir le tarmac

Une clé pour un aéroport réussi est la navigation facile. Les voyageurs devraient pouvoir passer de la sécurité à leur porte sans se perdre, avec l’aide de repères subtils qui les poussent dans la bonne direction. Dans le jargon du design, ce processus s’appelle wayfinding . «Je dis à mon personnel que la signalisation est un aveu d’échec», affirme Stanis Smith , vice-président exécutif et chef du secteur des aéroports de la firme de consultants Stantec. « De toute évidence, il faut des signes, mais la meilleure chose à faire pour les designers est de trouver des façons subtiles d’aider à trouver un chemin. »

Par exemple, dans de nombreux nouveaux aéroports, les passagers peuvent voir jusqu’au tarmac immédiatement après avoir quitté la sécurité, ou plus tôt. Robert Chicas, directeur de l’aviation et des transports chez HOK , le cabinet d’architectes qui a contribué à la refonte de l’aéroport international d’Indianapolis , a déclaré: «Plus important que tout, c’est une vue directe sur le côté piste et les queues de tous les avions. « Est-ce important que ce soit votre avion? Probablement pas. Cela vous donne une orientation, donc vous savez généralement que c’est la direction dans laquelle vous devez vous diriger. »

Les signes envoient des messages subliminaux:

« Très, très peu dans le style d’un panneau d’aéroport est arbitraire », écrit David Zweig, auteur de Invisibles: Le pouvoir du travail anonyme à l’âge de l’auto-promotion implacable . Prenez la police, par exemple. Dans 75% des aéroports, vous trouverez l’une des trois polices de de caractères: Helvetica , Frutiger et Clearview. Tous les trois sont sans serif, car il est plus facile de lire à distance. La règle non officielle de la taille, selon le guide de la Transportation Research Board sur l’orientation , est que chaque pouce de hauteur de lettre ajoute 40 pieds de distance de visionnage (donc une lettre de 3 pouces serait lisible de 120 pieds). Parfois, différents terminaux auront leur propre conception de signe de signature distincte-comme des bords arrondis ou une couleur spécifique. «Si vous vous trouvez dans un aéroport, un campus, un hôpital ou un autre environnement complexe et que vous vous sentez soudainement mal à l’aise, vous avez l’impression de ne pas faire preuve de magie ou de sens de la direction interne», écrit Zweig . « Mais plutôt vous pouvez répondre à un repère subconscient comme le changement de forme d’un système de signe à l’autre. »

Ils éclairent l’humeur

Les nouveaux aéroports incorporent autant de fenêtres que possible, même dans les magasins. « Il y a une tendance que les magasins font face au tarmac. Les passagers ont tendance à marcher davantage dans les magasins qui ont un accès direct à la lumière du soleil », explique Julian Lukaszewicz , professeur de gestion de l’aviation à la Buckinghamshire New University. « Si elles sont fermées avec de la lumière artificielle, les passagers pensent qu’ils sont trop sombres et les évitent. »

Ils vous gardent avec de l’art

Cette grande sculpture dans votre terminal n’est pas seulement là pour être jolie. C’est un autre outil pour aider les voyageurs à naviguer. «Nous aimons utiliser les objets d’art comme des placemakers qui créent des points de référence à travers un terminal d’aéroport», explique Smith. «Par exemple, à l’aéroport international de Vancouver, nous avons une sculpture spectaculaire de 16 pieds de hauteur au centre de la zone de vente au détail pré-sécurité. Les gens disent: «Rendez-vous à la sculpture. Il agit comme un point d’orientation. »

L’art sert aussi à créer un sentiment d’appartenance, en transformant l’aéroport d’un peuple stérile à une atmosphère unique où les gens veulent passer du temps (et de l’argent!). Dans un sondage, 56% des participants ont déclaré que «une expérience plus sensible à la culture et authentique liée à l’emplacement» est quelque chose qu’ils aimeraient en voir plus dans les aéroports.

Ils utilisent la moquette

Dans de nombreux aéroports, la longue marche entre l’enregistrement et la porte est pavée de linoléum (ou d’une autre surface dure). Mais vous remarquerez que la zone d’attente de la porte est tapissée. C’est une tentative de rendre les zones d’attente plus relaxantes en leur donnant un sentiment doux et confortable comme vous pourriez trouver dans votre propre salon. Les voyageurs heureux et décontractés consacrent en moyenne 7% de plus d’argent au commerce de détail et 10% de plus aux articles hors taxe . Et cela ne s’arrête pas avec une couche de tapis. Les salles de yoga , les stations thermales, et même les chiens de thérapie d’aéroport deviennent plus communs pendant que les aéroports cherchent de nouvelles manières de détendre des voyageurs et pour encourager des dépenses.

« L’heure d’or » est la clé du profit

Dans le Gestionnaire aéroport Lingo, le temps entre le moment où un passager efface la sécurité et les conseils de leur avion est appelé « temps de séjour ». C’est alors, comme le Telegraph le dit , « les passagers sont à une extrémité libre et le plus susceptible de passer. » Particulièrement crucial est l’heure d’or, les 60 premières minutes passées au-delà de la sécurité lorsque les passagers sont «d’ humeur complaisante ». Les panneaux d’affichage des informations sur les vols sont là pour vous tenir au courant de votre vol, mais aussi pour vous rassurer : toujours avoir beaucoup de temps pour se promener et faire du shopping. De même, certains aéroports installent des panneaux «time to gate» qui indiquent à quelle distance vous vous trouvez de votre destination. Et parce que 40% d’entre nous préféreraient éviter l’interaction humaine Lorsque nous faisons nos achats, les kiosques en libre-service sont de plus en plus courants dans les aérogares. Selon le Conseil international des aéroports , 50% des aéroports américains ont maintenant des détaillants de robots… (…)

Lewrockwell.com