Philippe Grasset vous décrypte Wall Street – et les reptiliens geckos

Wall Street avant Wall Street

10 novembre 2017 – Il y a à peu près trente ans, disons pour être précis trente ans et 20 jours, Wall Street nous offrait la plus belle chute boursière de son histoire. Ce fut le Black Monday du 19 octobre 1987. L’effondrement se faisait simultanément, à quelques jours près, avec la sortie du film d’Oliver Stone, Wall Street (première en octobre, sortie en salle tout début décembre 1987).

La chaîne Arte a programmé lundi dernier le film de Stone, suivi d’un documentaire sur le film, de la série Un Film & son époque, emprunté à la chaîne Histoire qui diffuse cette série et rebaptisé pour l’occasion Il était une fois… Wall Street. (*) C’est du second que je veux vous entretenir, le film lui-même étant connu et ne pouvant prétendre apporter beaucoup à nos conceptions et à nos connaissances.

Dès le début, Oliver Stone lui-même ouvre le dossier qui est derrière son film et qui y est finalement fort peu évoqué dans toute sa puissance et son importance historique. Pour présenter un film qui est une violente attaque contre Wall Street, il apporte une précision qui marque combien il s’agit d’une attaque contre le “nouveau Wall Street”, c’est-à-dire une entité transformée par une dynamique rapidement identifiée, – la dérégulation lancée à la fin des années 1970 et accélérée sous Reagan jusqu’à devenir très rapidement la structure même du “nouveau Wall Street”, et la nouvelle structure des USA ; et cette nouvelle structure grosse de 9/11 et de la crise de l’automne 2008, – et de notre époque finalement, de notre Grande Crise de l’Effondrement du Système (GCES).

Stone rapporte que son père fit toute sa carrière à Wall Street, de 1934 jusqu’à sa retraite. (Le père de Stone mourut quelques mois avant que son fils n’entame le tournage de Wall Street.) Economiste, technicien, presque caractérisé par la rigueur scientifique, Stone père gagnait bien sa vie mais sans excès et n’avait rien de commun avec les pirates qui investirent Wall Street dans les années 1980 même s’il travaillait dans le même champ et dans la même activité. Stone père n’était en rien une exception mais plutôt l’archétype de l’employé de haut niveau de Wall Street ; il publia des études économiques sérieuses, mena une vie apaisée et stricte de professionnel de l’économie et de la finance. On dirait de lui qu’il est un “investisseur” plutôt qu’un trader bien que les deux mots désignent une position assez similaire, – mais dans l’esprit, quelle très grande différence, comme entre deux mondes sans véritable lien. Il faut le dire et le redire car ces archétypes embrassent l’immense changement dont je parle, Stone père n’a vraiment rien à voir avec la “philosophie” de Gekko résumée en un sens à deux mots, “argent” et “tueur”, – on croirait même qu’il en est l’ennemi farouche.

(Gekko est le nom du héros du film, Michael Douglas, jouant le rôle du “tueur” de Wall Street, l’investisseur qui jongle avec les actions et fait des centaines de $millions en rachetant des entreprises et en les revendant débarrassées de son personnel, de ses structures traditionnelles, de ses règles de fonctionnement. Gekko doit son nom à un lézard et ce choix, de Stone lui-même, enthousiasma Michael Douglas. L’on dit que Stone avait choisi ce nom de reptile, outre la phonétique qui sonnait bien pour un “tueur” de ce poids, pour évoquer notre partie de cerveau dit “reptilien” qui prend le pouvoir à Wall Street.)

D’autres témoins, participants, conseillers du film, etc., vont reprendre et développer ce thème tout au long de Il était une fois… Wall Street. Ils contribuent évidemment à mettre en évidence combien le film, effectivement, loin de présenter un accident ou une simple étape dans une évolution, témoigne au contraire d’une totale rupture, une révolution furieuse et catastrophique. L’un de ces témoins, conseiller du film, “investisseur” comme le père de Stone et bien entendu à Wall Street avant l’ère Reagan, voit ce tournant comme « un séisme culturel… […] Ce changement de culture balaya cent ans de tradition. Au départ, l’idée de Wall Street, c’était de financer l’essor et l’expansion de l’Amérique industrielle ». Il est remarquable que le mot de “tradition” soit employé ici, comme il l’est dans la page de ce Journal d’hier, à propos de l’US Navy ; il n’est pas un mot plus étranger à l’esprit du système de l’américanisme, et cela depuis l’origine…

On ne sera pas sans remarquer que ce Wall Street d’avant l’ère Reagan, dont on fait indirectement l’apologie, est tout de même le Wall Street du temps du Gilded Age d’après la Guerre de Sécession, du temps de la création de la Federal Reserve dans laquelle il est de coutume de voir un instrument diabolique, du temps des Roaring Twenties et du “Jeudi noir” d’octobre 1929, de la Grande Dépression, etc. (Même sorte de remarque pour l’US Navy.) Je veux dire par là que ces diverses institutions, ces instruments de notre déstabilisation cosmique et de notre univers crisique, existaient exactement avec les mêmes caractères potentiels de surpuissance déstructurante, qu’elles exercèrent à différentes reprises, dans des époques caractérisées pourtant par certains acteurs comme des temps de tradition. On comprend que la tradition, dans l’esprit de ce jugement, est évidemment le complet contraire de l’activité ou même la potentialité de la surpuissance et de la déstructuration. Comment expliquer ce qui, à la réflexion, pourrait apparaître comme une contradiction, une complète incompatibilité ? Bien sûr, qui pose une telle question a dans l’esprit de tenter d’en donner la réponse.