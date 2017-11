Place saint pitre : le fidèle fuit et le papa global fait le vide à Rome…

Place saint pitre : le fidèle fuit et le pape global fait le vide à Rome…

La lâcheté qui entoure ce pape apocalyptique est hallucinante. Au moins les images ne mentent pas. Le vide est fait à Rome, et de récurrente manière. Ne reste que le touriste pour se prendre en selfie…

Le fidèle au moins fuit.

Un article ironique (italiens plus amusants, toujours) extrait du blog Benoit-et-moi.fr :

Un article de Francesco Lamendola, sur le site <Una Vox>.

Ma traduction

En quoi croit un catholique? Si on le questionnait à ce sujet, ou s’il était amené à en parler, un catholique, pensions-nous, devrait répondre: je crois en un seul Dieu, Père Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre, de toutes choses visibles et invisibles. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles… Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et donne la vie, et qui procède du Père et du Fils…

Mais, évidemment, nous étions à la traîne par rapport aux aggiornamenti de l’Église postconciliaire; aujourd’hui, à ce qu’il semble, le Credo Nicéno-Constantinopolitain est une vieillerie, une chose désuète, que personne dans le clergé progressiste et néo-moderniste ne songerait encore à prendre à la lettre.

Aujourd’hui, grâce aux merveilles du «tournant anthropologique», la théologie ne traite plus de telles antiquités, ne perd plus de temps avec la perspective théocentrique désuète et discréditée, mais place au centre de tout l’homme, glorieusement, fièrement; l’homme avec sa dignité, l’homme avec ses capacités, l’homme qui choisit son destin.

Aujourd’hui, en outre, toujours en remerciant ces courageux théologiens des deux dernières générations qui, enfin, nous ont éclairés sur le sens véritable de la Révélation divine, à laquelle, jusqu’à il y a un demi-siècle nous n’avions rien compris, on peut dire l’essentiel; aujourd’hui, donc, grâce à ces géants de la pensée, face auxquels saint Augustin, saint Jérôme, saint Thomas d’Aquin et sainte Thérèse ne sont que des nains bouffons, aux idées confuses et aux propos incertains et balbutiants, nous savons en quoi le chrétien doit placer son espérance: encore et toujours dans l’homme, dans la dignité de la personne humaine.

Et voilà expliquée la raison pour laquelle le Pape en personne, François, voulant résumer en quelques mots ce en quoi il croit, ne parle ni de Dieu le Père, ni de Jésus-Christ, ni de l’Esprit Saint, des choses juste bonnes pour les femmes d’un certain âge, qui ont grandi parmi les chapelets et d’autres superstitions du même type, mais il affirme, avec beaucoup de franchise et de simplicité: Je crois en l’homme.

Le pape parle ensuite d’histoire humaine. Il en parle en termes purement humains, comme si elle était entièrement et uniquement l’œuvre de l’homme, pour le bien et le mal. Et il en parle avec une grossièreté intellectuelle, avec une pauvreté et une superficialité déconcertante: il dit qu’il y a toujours eu des hauts et des bas; il dit que les hommes sont comme les Chinois, ou plutôt, comme les bouchons, parce qu’ils coulent, mais qu’ils reviennent tout de suite à la surface (entre parenthèses, a-t-il jamais vu un bouchon de liège? il ne coule pas du tout: il flotte, c’est tout). Il cite une actrice argentine inconnue (au reste du monde) et une blague d’avant spectacle: c’est le summum de son raffinement intellectuel.

Nous ne nous attendions pas à ce qu’il cite, en parlant de philosophie de l’histoire, Platon, ou saint Augustin, ou Vico, ou Spengler, ou Toynbee ou au moins Manzoni; mais qu’il cite l’Évangile, ou saint Paul, oui: bref, qu’il cite quelque chose de chrétien, et même – pourquoi pas? – quelque chose de catholique. Quelque chose qui nous permette de penser que l’histoire, pour lui, est l’œuvre de Dieu, au moins un peu. Et au contraire, rien. La Parole de Dieu, dans son discours, ne vient que pour nous rappeler que la dignité de l’homme, aujourd’hui foulée aux pieds, ressuscitera demain: par l’œuvre de l’homme, encore une fois. »