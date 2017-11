La NATO vuole che ci prepariamo alla guerra

La NATO ci chiede di rinforzare i ponti e le strade, per permettere il passaggio di carri armati e mezzi pesanti in caso di una guerra contro la Russia. Cos’altro non ci dicono?

di Massimo Mazzucco

https://www.maurizioblondet.it/tranquillo-stoltenberg-litalia-pronta-sempre/