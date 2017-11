Madison Grant et le « racisme anti-français » (ou anti-québécois)

Dans le problème racial, jusqu’à une certaine date récente, on se croyait toujours au-dessus (jamais au-dessous) jusqu’au moment où on en trouvait un plus nordique et surtout plus riche et mieux armé. Comme aujourd’hui les asiatiques dominent…

J’ai parlé plusieurs fois de l’ancienne peur US du grand remplacement avec des auteurs comme Madison Grant, Lothrop Stoddard et surtout Edouard Allsworth Ross (the old world and the new), qui à l’époque craignaient, du fait d’une migration d’un million d’européens par an, le grand remplacement de l’Amérique anglo-saxonne par les sous-hommes européens, slaves, juifs, italiens, balkaniques, etc.

Cela aboutit aux lois anti-migratoires de 1921 et 24 qui emportèrent l’accord d’un certain Adolf dans un long chapitre de MK…

Parfois c’est nous, les « Français alpins », qui en prennent plein la gueule, et c’est donc amusant. Dans un anglais élémentaire, le maniaque nordique Grant écrit (The passing of a great race, bestseller en 1916, au moment du film pré-nazi Birth of a nation) :

‘In upper Canada, as in the United States up to the time of our Civil War, the white population was purely Nordic. The Dominion is, of course, handicapped by the presence of an indigestible mass of French-Canadians, largely from Brittany and of Alpine origin, although the habitant patois is an archaic Norman of the time of Louis XIV. These Frenchmen were granted freedom of language and religion by their conquerors, and are now using these privileges to form separatist groups in antagonism to the English population.’

Madison Grant ava ensuite carrément comparer le Frenchie au… nègre (car comment s’arrêter une fois qu’on est lancés…) :

‘The Quebec Frenchmen will succeed in seriously impeding the progress of Canada and will succeed even better in keeping themselves a poor and ignorant community of little more importance to the world at large than are the negroes in the South. The selfishness of the Quebec Frenchmen is measured by the fact that in the present war they will not fight for the British Empire, or for France, or even for clerical Belgium, and they are now endeavouring to make use of the military crisis to secure a further extension of their « nationalistic ideals. »

Comme on sait le problème de division belge est toujours bien actuel, par-delà le repeuplement de Molenbeek…

Pour être honnête, d’autres savants Français pensaient comme Madison Grant. Gustave Le Bon, qui mettait aussi les anglo-saxons au pinacle (pas les Allemands, alors trop hostiles et surtout socialistes) et le fameux Vacher de Lapouge (« infamous » plutôt, comme on dit en anglais) qui met les britanniques au-dessus de tout et redoute lui la conquête de l’Europe par le grand Empire brachycéphale russe.

Sur ces questions-là, une vérité au moins, on n’a pas fini de délirer, de déblatérer. Et peu de gens discutaient alors le problème numéro, le vieillissement ; et le numéro deux, la dénatalité…

C’est tellement plus facile d’aller traiter son voisin de sous-homme !