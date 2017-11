Une lettre arthurienne de lecteur orthodoxe épanoui

Cher Nicolas,

J’espère que mon message vous trouvera en bonne santé spirituelle et physique ! Je n’écris pas beaucoup, mais reste un fidèle de l’ombre.

Merci pour tous vos messages relayant vos articles. Je me procure régulièrement vos ouvrages en kindle : je vous remercie d’avoir publié sur saint Jean Cassien qui fut et reste encore, bien que tacitement exprimé, considéré comme hérétique « semi-pélagien » par Rome pour avoir défendue la coopération -synergeia- de Dieu avec l’homme contre Pélage et son libre arbitre absolu et contre saint Augustin et sa prédestination niant la liberté de l’homme. Puisse votre livre amener vos lecteurs vers la spiritualité authentique des pères du désert, enseignants en déification et hésychastes s’il en est.

Dans la même verve, pensez-vous gratifier votre œuvre littéraire d’une étude sur la spiritualité de Dostoïevski : son starets Zosime et la beauté qui sauve le monde du Prince Michkine ? Je vois tout à fait dans la continuité de votre Voyageur éveillé, un commentaire du Récit d’un pèlerin russe.

Ayant récemment lu l’ensemble (enfin) de la trilogie du Seigneur des anneaux, je me suis empressé de me procurer votre dernier livre sur Tolkien qui tombe à point.

Votre livre Iguaçu est un véritable bol d’air et vos Mémoires sont bourrées d’informations plaisantes.

Voilà ces quelques lignes pour vous affichez mon soutien affectif dans vos efforts d’écritures et vous gratifier de remerciements non exagérés.

Je retourne à mes études encore un peu, je suis en Grèce, pays jadis des philosophes et de la Romanie si méconnue et pourtant patrie des vraies poètes durant 1200ans. Ici, le pays est attaqué par l’obésité et l’obscénité sexuel (près de 500000 avortements par an pour une population de 10 millions d’habitants. Le voisin ennemi compte 80 millions têtes de turc et « seulement, » Dieu me pardonne, 100000 avortements par an, la messe est dite). L’Eglise tient encore une place qui ferait envier n’importe quel pays chrétien, Russie exceptée, mais les 3/4 des fidèles sont septuagénaires et à la différence de la Russie, il y a moins de jeunes attirés par la piété. Puissent tous les saints hellènes intercéder pour leur gens.

Que Dieu vous garde, vous et votre femme dans la sainte Foi et l’amour !