Ilana Mercer et le massacre des Blancs en Afrique du Sud

On citera sobrement cette écrivaine libertarienne (Unz.com) :

« Il n’y a pas si longtemps, la simple mention du meurtre délibéré de Blancs en Afrique du Sud – paysans et agriculteurs commerciaux en particulier – était qualifiée de «raciste». «Raaaciste!» Le collectif médiatique a crié lorsque le candidat Trump a retweeté un «génocide blanc» hashtag.

Il est toujours «raciste» de suggérer que le massacre de ces Blancs, presque tous les jours, d’une manière qui mendie la croyance, est motivé par la race. Positivement scandaleux est-il de décrire le but ultime d’une tuerie, maintenant dans sa troisième décennie, ainsi: le nettoyage ethnique des blancs, l’agriculture de l’Afrique du Sud à partir de terres que la communauté a cultivées depuis les années 1600.

Soyez reconnaissants pour les petites miséricordes: Au moins, le monopole médiatique international rapporte enfin des faits, comme l’autre jour où Andre et Lydia Saaiman, 70 ans, ont été massacrés à Port Elizabeth. (Imaginez être haché jusqu’à votre expiration.)

Ou, que le vieux Bokkie Potgieter a eu un sort similaire alors qu’il s’occupait de sa petite exploitation du KwaZulu-Natal. Potgeiter a été massacré lors de la manifestation d’octobre « Black Monday », qui était une manifestation nationale pour mettre fin au carnage. À l’échelle internationale, les faits sur la mort de Sue Howarth ont également été rapportés. Le directeur pharmaceutique âgé de 64 ans a été torturé pendant des heures avec … un chalumeau .

Cette frénésie meurtrière de noir sur blanc se poursuit depuis qu’une dispense politique de parti dominant (mobocracy) a été «négociée dans ma patrie pour les Sud-Africains. (En savoir plus sur » Les architectes américains de la catastrophe sud-africaine. « ) Mais tandis que la preuve criminelle est enfin au grand jour, le motif de ces crimes de haine est seulement marmonné de peur d’offenser les délinquants.

En Afrique du Sud, nous trouvons une classe criminelle, née dans la liberté après 1994, qui brûle de la haine à blanc pour les Blancs.

Pourquoi?

L’indifférence de l’Etat sud-africain à l’égard des Blancs n’existe pas dans le vide. Témoin le venin stable et anti-blanc que la tête de cobra dominante, l’ANC, recrache. « La situation de facto est que les Blancs sont sous le siège criminel explicitement à cause de leur race », écrit un historien sud-africain, cité dans » Dans le pot de Cannibale: Leçons pour l’Amérique de l’Afrique du Sud post-apartheid » (2011).

« La conscience collective criminelle noire comprend que les blancs sont désormais un jeu historique. »

La vulnérabilité physique et existentielle des Sud-Africains blancs découle d’une confluence d’antécédents historiques qui les ont placés dans une position particulièrement précaire. «La minorité blanche a cédé la domination politique en échange de garanties constitutionnelles non raciales». En renonçant au contrôle de l’appareil d’État, les Blancs cédaient la maîtrise de leur destin, confiant leur survie existentielle à une dispense politique: une démocratie libérale.

Dans une hypothèse inutilement optimiste, les Blancs imaginaient que les Noirs seraient eux aussi liés par les mêmes abstractions politiques et renonceraient à la race en faveur d’un dessein constitutionnel en tant que principe organisateur dans la société qu’ils contrôlaient maintenant.

S’étant «livrés sans défaite», pour une paix tiède, les Européens sont, en outre, particulièrement vulnérables au sein de cette dispense politique en raison de leur histoire sur le continent. Nonobstant le révisionnisme historique correctif, l’Afrique du Sud, avec son programme spatial et ses gratte-ciels, n’était pas le produit des démolisseurs actuels. Il s’agissait plutôt de la création de colons britanniques et hollandais et de leurs descendants.

Pour ce qu’ils ont accompli et acquis – et pour les péchés originels de l’apartheid en Afrique du Sud; l’esclavage en Amérique – les blancs sont les objets de l’envie et de l’hostilité raciale. »