Pourquoi ce pape froussard est un persécuteur…

Aujourd’hui, on excommunie don Minutella. Le prêtre sicilien l’a annoncé lui-même, dans un discours en direct hier soir sur Radio Domina Nostra, une station religieuse sicilienne, et la vidéo de l’émission est visible ICI . Au cours des derniers mois, le prêtre, très explicite dans sa critique de certaines décisions du Vatican et du pape, et en particulier très critique des ambiguïtés contenues dans l’exhortation post-synodale Amoris Laetitia , avait été retiré de sa paroisse et contraint au silence. Une mesure qu’il respecte depuis neuf mois. Hier soir, il a recommencé à parler. Nous vous proposons ici une transcription partielle de son discours:

Suite à mon recours présenté à la Congrégation pour le Clergé après avoir envoyé une lettre à mon évêque le 21 septembre, dans laquelle je professais à nouveau toutes les vérités de la foi catholique, y compris l’obéissance de la volonté et de l’intelligence au Pontife romain, le préfet de la Congrégation pour le clergé m’a informé que le recours était suspendu jusqu’au 8 décembre. Dans l’intervalle, j’aurais dû faire une déclaration publique de loyauté au pape François sur les réseaux sociaux. Je me suis demandé pourquoi cette singulière requête. Quoi qu’il en soit, ayant exprimé dans la lettre précédente mon respect par l’intellect et la volonté envers le Pontife romain, je n’ai pas cru devoir répondre à cette demande. Et je me suis posé la question de savoir d’où pouvait bien venir cette demande inhabituelle, jamais vue auparavant. Quoi qu’il en soit, aujourd’hui (le 9 novembre), j’ai été convoqué à la Curie par mon évêque, qui après de longs mois passés à me fuir m’a donné une lettre dans laquelle il est dit que si je ne fais pas acte de fidélité publique au Pape François, je serai excommunié avec deux excommunications solennelles.

Il m’est venu un sourire, en pensant qu’ils sont presque en train d’enlever l’excommunication à Luther – et donc je peux toujours espérer. J’ai rappelé à mon évêque que c’est précisément dans la lettre que je lui ai envoyée, et pour information, aussi à la Congrégation, que j’ai réitéré mon hommage au Pontife romain. C’est de la schizophrénie, ou du chantage pur et simple. Je me demande donc, et je vous le demande à tous: mais alors, le Pontife romain ne serait pas le Pape François lui-même? Ou bien le Pontife Romain serait-il autre chose que le Pape François? Parce que si je suis la même personne, je ne comprends pas comment je peux faire l’objet de deux excommunicatons! Cela signifie qu’il y a autre chose derrière. Mais qu’ils prennent garde, parce qu’ici, c’est le bien de l’Église qui est en jeu. Car si la distinction n’est que nominale, entre le Pontife romain et le Pape François, moi, j’ai fait ma déclaration, je l’ai écrite, et je l’ai mise intégralement dans la lettre. Ils n’ont pas voulu m’écouter, et alors, à quoi ont servi neuf mois d’obéissance? Je ne fais pas cet acte hypocrite, qui ne serait pas d’obéissance, mais de soumission telle que, comme le dit saint Thomas d’Aquin, la vertu de l’obéissance est soumise au régime de la justice, s’il n’ y a pas la justice comme vertu cardinale qui régule l’obéissance, l’obéissance n’est plus une vertu, mais devient une soumission.

En tant que prêtre et en tant que baptisé aimant profondément le Christ et son Église qui vit le Calvaire, je déclare ce qui suit: c’est moi qui demande humblement au Pontife romain de clarifier ce qu’il pense vraiment de la communion pour les divorcés remariés. Parce qu’il crée un climat de confusion dont il est le premier responsable. A propos du salut des âmes! Le temps est venu où les vrais catholiques, qui ne veulent pas se camoufler derrière un écran, viennent à découver. C’est le moment. J’en appelle avec force aux cardinaux, aux Excellences et à mes confrères prêtres, dans un moment d’immense confusion dans l’Église: si nous gardons le silence, nous conduirons un nombre immense d’âmes en enfer, et pour nous aussi il y aura la damnation éternelle. Je me tais depuis des mois et à partir de demain, je serai excommunié deux fois. Maintenant je dis: il faut obéir à Dieu plutôt qu’aux hommes! Ces condamnations, pour moi, ne seront pas valides, elles sont des médailles au mérite.

Cette fausse Église va de l’avant par l’oppression, pour faire peur aux autres, pour que je sois un exemple: ainsi, s’il y a des prêtres qui veulent sortir à découvert, qu’ils prennent bien garde, vu à quoi ils ont réduit le P. Minutella. Pour n’avoir pas précisé « pape François » [et simplement « Pontife Romain »] sur les réseaux sociaux, on arrive à deux excommunications! Cela ne s’est jamais produit depuis que le monde existe! Tout cela a un goût de régime, pas d’Église catholique.