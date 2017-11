Un conte magique de Marcel Schwob, génie juif méconnu de notre littérature, un créateur Français égal de Jorge Luis Borges, et négligé par toutes nos histoires de la littérature 

Un conte magique de Marcel Schwob, savantissime génie juif méconnu de notre littérature, un créateur Français égal de Jorge Luis Borges, et donc négligé par toutes nos couillonnades d’histoires de la littérature !

Paolo Uccello, Peintre

Il se nommait vraiment Paolo di Dono ; mais les Florentins l’appelèrent

Uccelli, ou Paul les Oiseaux, à cause du grand nombre

d’oiseaux figurés et de bêtes peintes qui remplissaient sa maison

: car il était trop pauvre pour nourrir des animaux ou pour

se procurer ceux qu’il ne connaissait point. On dit même qu’à

Padoue il exécuta une fresque des quatre éléments, et qu’il

donna pour attribut à l’air l’image du caméléon. Mais il n’en

avait jamais vu, de sorte, qu’il représenta un chameau ventru

qui a la gueule bée. (Or le caméléon, explique Vasari, est semblable

à un petit lézard sec, au lieu que le chameau est une

grande bête dégingandée.)

Car Uccello ne se souciait point de la réalité des choses, mais

de leur multiplicité et de l’infini des lignes ; de sorte qu’il fit

des champs bleus, et des cités rouges, et des cavaliers vêtus

d’armures noires sur des chevaux d’ébène dont la bouche est

enflammée, et des lances dirigées comme des rayons de lumière

vers tous les points du ciel. Et il avait coutume de dessiner

des mazocchi, qui sont des cercles de bois recouvert de

drap que l’on place sur la tête, de façon que les plis de l’étoffe

rejetée entourent tout le visage. Uccello en figura de pointus,

d’autres carrés, d’autres à facettes, disposés en pyramides et

en cônes, suivant toutes les apparences de la perspective, si

bien qu’il trouvait un monde de combinaisons dans les replis

du mazocchio. Et le sculpteur Donatello lui disait : « Ah ! Paolo,

tu laisses la substance pour l’ombre ! »

Mais l’Oiseau continuait son oeuvre patiente, et il assemblait

les cercles, et il divisait les angles, et il examinait toutes les

créatures sous tous leurs aspects, et il allait demander l’interprétation

des problèmes d’Euclide à son ami le mathématicien

Giovanni Manetti ; puis il s’enfermait et couvrait ses

48

parchemins et ses bois de points et de courbes. Il s’employa

perpétuellement à l’étude de l’architecture, en quoi il se fit aider

par Filippo Brunelleschi ; mais ce n’était point dans l’intention

de construire. Il se bornait à remarquer les directions des

lignes, depuis les fondations jusqu’aux corniches, et la convergence

des droites à leurs intersections, et la manière dont les

voûtes tournaient à leurs clefs, et le raccourci en éventail des

poutres de plafond qui semblaient s’unir à l’extrémité des

longues salles. Il représentait aussi toutes les bêtes et leurs

mouvements, et les gestes des hommes afin de les réduire en

lignes simples.

Ensuite, semblable à l’alchimiste qui se penchait sur les mélanges

de métaux et d’organes et qui épiait leur fusion à son

fourneau pour trouver l’or, Uccello versait toutes les formes

dans le creuset des formes. Il les réunissait, et les combinait, et

les fondait, afin d’obtenir leur transmutation dans la forme

simple, d’où dépendent toutes les autres. Voilà pourquoi Paolo

Uccello vécut comme un alchimiste au fond de sa petite maison.

Il crut qu’il pourrait muer toutes les lignes en un seul aspect

idéal. Il voulut concevoir l’univers créé ainsi qu’il se reflétait

dans l’oeil de Dieu, qui voit jaillir toutes les figures hors

d’un centre complexe. Autour de lui vivaient Ghiberti, della

Robbia, Brunelleschi, Donatello, chacun orgueilleux et maître

de son art, raillant le pauvre Uccello, et sa folie de la perspective

plaignant sa maison pleine d’araignées, vide de Provisions

; mais Uccello était plus orgueilleux encore. À chaque

nouvelle combinaison de lignes, il espérait avoir découvert le

mode de créer. Ce n’était pas l’imitation où il mettait son but,

mais la puissance de développer souverainement toutes choses

et l’étrange série de chaperons à plis lui semblait plus révélatrice

que les magnifiques figures de marbre du grand Donatello.

Ainsi vivait l’Oiseau, et sa tête pensive était enveloppée dans

sa cape ; et il ne s’apercevait ni de ce qu’il mangeait ni de ce

qu’il buvait, mais il était entièrement pareil à un ermite. En

sorte que dans une prairie, près d’un cercle de vieilles pierres

enfoncées parmi l’herbe, il aperçut un jour une jeune fille qui

riait, la tête ceinte d’une guirlande. Elle portait une longue

robe délicate soutenue aux reins par un ruban pâle, et ses

mouvements étaient souples comme les tiges qu’elle courbait.

49

Son nom était Selvaggia, et elle sourit à Uccello. Il nota la

flexion de son sourire. Et quand elle le regarda, il vit toutes les

petites lignes de ses cils, et les cercles de ses prunelles, et la

courbe de ses paupières, et les enlacements subtils de ses cheveux,

et il fit décrire dans sa pensée à la guirlande qui ceignait

son front une multitude de positions. Mais Selvaggia ne sut

rien de cela, parce qu’elle avait seulement treize ans. Elle prit

Uccello par la main et elle l’aima. C’était la fille d’un teinturier

de Florence, et sa mère était morte. Une autre femme était venue

dans la maison, et elle avait battu Selvaggia. Uccello la ramena

chez lui.

Selvaggia demeurait accroupie tout le jour devant la muraille

sur laquelle Uccello traçait les formes universelles. Jamais elle

ne comprit pourquoi il préférait considérer des lignes droites

et des lignes arquées à regarder la tendre figure qui se levait

vers lui. Le soir, quand Brunelleschi ou Manetti venaient étudier

avec Uccello, elle s’endormait, après minuit, au pied des

droites entrecroisées, dans le cercle d’ombre qui s’étendait

sous la lampe. Le matin, elle s’éveillait, avant Uccello, et se réjouissait

parce qu’elle était entourée d’oiseaux peints et de

bêtes de couleur. Uccello dessina ses lèvres, et ses yeux, et ses

cheveux, et ses mains, et fixa toutes les attitudes de son corps ;

mais il ne fit point son portrait, ainsi que faisaient les autres

peintres qui aimaient une femme. Car l’Oiseau ne connaissait

pas la joie de se limiter à l’individu ; il ne demeurait point en

un seul endroit : il voulait planer, dans son vol, au-dessus de

tous les endroits. Et les formes des attitudes de Selvaggia

furent jetées au creuset des formes, avec tous les mouvements

des bêtes, et les lignes des plantes et des pierres, et les rais de

la lumière, et les ondulations des vapeurs terrestres et des

vagues de la mer. Et sans se souvenir de Selvaggia, Uccello paraissait

demeurer éternellement penché sur le creuset des

formes.

Cependant il n’y avait point à manger dans la maison

d’Uccello. Selvaggia n’osait le dire à Donatello ni aux autres.

Elle se tut et mourut. Uccello représenta le roidissement de

son corps, et l’union de ses petites mains maigres, et la ligne

de ses pauvres yeux fermés. Il ne sut pas qu’elle était morte,

de même qu’il n’avait pas su si elle était vivante. Mais il jeta

ces nouvelles formes parmi toutes celles qu’il avait

50

rassemblées.

L’Oiseau devint vieux, et personne ne comprenait plus ses tableaux.

On n’y voyait qu’une confusion de courbes. On ne reconnaissait

plus ni la terre, ni les plantes, ni les animaux, ni les

hommes. Depuis de longues années, il travaillait à son oeuvre

suprême, qu’il cachait à tous les yeux. Elle devait embrasser

toutes ses recherches, et elle en était l’image dans sa conception.

C’était saint Thomas incrédule, tentant la plaie du Christ.

Uccello termina son tableau à quatre-vingts ans. Il fit venir Donatello,

et le découvrit pieusement devant lui. Et Donatello

s’écria : « Ô Paolo, recouvre ton tableau ! » L’Oiseau interrogea

le grand sculpteur : mais il ne voulut dire autre chose. De

sorte qu’Uccello connut qu’il avait accompli le miracle. Mais

Donatello n’avait vu qu’un fouillis de lignes.

Et quelques années plus tard, on trouva Paolo Uccello mort

d’épuisement sur son grabat. Son visage était rayonnant de

rides. Ses yeux étaient fixés sur le mystère révélé. Il tenait

dans sa main strictement refermée un petit rond de parchemin

couvert d’entrelacements qui allaient du centre à la circonférence

et qui retournaient de la circonférence au centre.

51