Gros morceau du jour… Les Guidestones de Géorgie : canular ou menace mondialiste ?

Les Guidestones de Géorgie : canular ou menace mondialiste ?

Un gentil lecteur me demande de parler des Guidestones de Géorgie. Il y a vingt ans j’avais publié Mitterrand le grand initié, où j’évoquais le symbolisme maçonnique et ésotérique des grands travaux de Mitterrand. Macron semble plus tenté d’utiliser ce côté obscur de la farce que ses prédécesseurs immédiats. Il est sûr de sa réélection non tant du fait de sa sorcellerie que de notre extraordinaire conditionnement médiatique. La France se comporte comme une dictature tiers-mondiste d’antan, tout le monde s’en fiche.

Ici le sujet me parait plus glissant, propre à faire aboyer beaucoup d’anti-conspirateurs plus qu’à éclairer notre lanterne. Je citerai Guénon sur les Guidestones, aussi abscons que les colonnes de Buren par exemple :

« On dit même que le diable, quand il veut, est fort bon théologien ; il est vrai, pourtant, qu’il ne peut s’empêcher de laisser échapper toujours quelque sottise, qui est comme sa signature (l’erreur spirite, p. 314) »

.

Voici de quoi il en retourne pour les ignorants, que j’espère peu nombreux…

« Les Georgia Guidestones, appelées aussi le « Stonehenge américain », sont un monument en granite érigé le 22 mars 1980 aux États-Unis1, en Géorgie, près d’Elberton. Elles ont été construites par la firme Elberton Granite Finishing Company sur commande d’un anonyme s’étant présenté sous le nom de R. C. Christian (pseudonyme allégorique pour Christian Rosenkreutz ou Christian Rose-Croix). »

On entre à mon sens dans le canular très vite. Ces monolithes inspirés par 2001 (pauvre Kubrick !) offrent de quoi satisfaire tous les apprentis-archéologues et les paranoïaques de la création comme la pub Bahlsen de notre enfance (« venus du monde entier.. »)

Voici en quoi tout cela consiste (j’ai déjà dit tout le bien que je pensais de la retape de Stonehenge et du reste) :

« L’œuvre fait référence à Stonehenge, toutes les informations et descriptions ayant été fournies par les commanditaires dans une documentation.

Six blocs de granite de 5,87 mètres de haut pour un poids total de 237,746 lb (soit presque 108 tonnes métriques), affichent un message en plusieurs langues. La plaque du haut comporte des inscriptions en quatre langues sur ses côtés : babylonien, grec ancien, sanskrit et hiéroglyphe égyptien. Un trou dans la pierre horizontale du haut donne la date à midi. Un trou montre l’étoile polaire dans la colonne centrale.

La plaque sur le sol donne les explications avec des références astronomiques, et promet une capsule temporelle enterrée, « à ouvrir le » sans date précisée2.

Aux équinoxes et aux solstices, on peut voir le soleil se lever dans la fente de la colonne centrale. »

Le texte ajoute (de Wikipédia) :

« Un coin a été enlevé vers 2009, puis remplacé en 2014 avec l’inscription MM, 16, 20, 14, 8, JAM3. Ce coin a été ré-enlevé et cassé, le 25 septembre 20144. »

Selon le site anti-Illuminati et anti-showbiz Vigilantcitizen.com (site inégal – très bon pour analyser les clips des chanteuses -, mais c’est normal vu le terrain glissant…), ce coin a été enlevé pour des raisons ésotériques évidentes – qui pour moi ne le sont pas !

On continue et on s’aventure comme sur le Champ de Mars couvert de l’obtus symbolisme des temps mitterrandiens :

« Dix commandements sont gravés sur les deux faces des quatre pierres érigées verticalement. Ils sont écrits en huit langues différentes : l’anglais, l’arabe, le chinois (mandarin), l’espagnol (castillan), l’hébreu, l’hindi, le russe et le swahili. En 2009, une encoche avait été cisaillée dans le coin supérieur droit d’une des faces. C’est en 2014 qu’une nouvelle pierre a été insérée à cet endroit, avec les inscriptions MM, 16, 20, 14, 8, JAM. Cette pierre fut détruite quelques jours après son installation par les services d’entretien du monument.

Maintenez l’humanité en dessous de 500 000 000 [500 millions d’individus] en perpétuel équilibre avec la nature5. Guidez la reproduction sagement en améliorant l’aptitude et la diversité6. Unifiez l’humanité avec une nouvelle langue vivante7. Dirigez la passion, la foi, la tradition et toute chose par l’usage de la raison et de la modération8. Protégez les peuples et les nations par des lois équitables et des tribunaux justes9. Laissez toutes les nations se gouverner librement, et réglez les conflits internationaux devant un tribunal mondial10. Évitez les lois tatillonnes et les officiels inutiles11. Équilibrez droits individuels et devoirs sociaux12. Privilégiez vérité – beauté – amour – recherche de l’harmonie avec l’infini13. Ne soyez pas un cancer à la surface de la Terre. Laissez de l’espace à la nature. Laissez de l’espace à la nature14. »

Pas de français, pas d’allemand, pas de portugais ?

Evidemment les 500 millions font tiquer tout le monde. Ah, le nouvel ordre mondial et la grande extermination…

Qui va tuer qui ? Quand je vois d’ailleurs dans quel état lamentable est déjà la planète (toutes les côtes saccagées, la pollution, la fin des forêts, Bornéo y compris, etc.), je me demande si ces heureux survivants (voyez le film-navet 2012) seront si à leur aise. Ils sont où les robots pour remplacer le serviteur lambda de couleur ? Parce que cette technologie qu’on nous vante tant, je la trouve moi bien peu efficace sauf dans l’information, c’est-à-dire dans l’enfumage des infos dont se moquaient déjà Lucien de Samosate (le premier à s’être moqué de la conquête spatiale dans l’Icaroménippe, quel génie tout de même…) ou Théophraste il y a deux mille ans.

Et je demande : quelle guerre biologique épargnera les survivants choisi selon quels critères ? Le compte en banque ? Mais on nous dit qu’on va tout nous piquer ! Passons…

Le reste comme on le voit est un tissu d’âneries d’extrême-droite (eugénisme) ou libertarienne (évitez les lois tatillonnes), sans oublier un pythagorisme de collégien boutonneux (recherche de l’harmonie avec l’infini ou du cancan à la Nicolas Hulot (Laissez de l’espace à la nature. Laissez de l’espace à la nature). L’unification par le volapuk cher à de Gaulle ou l’espéranto de l’autre Zamenhoff que personne ou presque n’a appris est encore une farce.

Un dernier point : les pierres-guides sont un énorme attrape-touristes ! Ils font penser à ces labyrinthes végétaux. Comme je le dis depuis des années on paiera pour visiter les enfers, quand on aura ouvert leurs portes.

Il faut dédramatiser la notion actuelle de Nouvel ordre mondial, cataclysmique à souhait. Elle est amplifiée par nos ordinateurs (ordonner, non ?). L’ordinateur connecté est l’outil et la Fin de ce nouvel ordre mondial puisqu’il nous ORDONNE devant tout ; les passe-temps, l’argent ou la pornographie (parfois j’espère aussi la culture et la réflexion).

Il nous conditionne et nous devons apprendre à le relativiser.