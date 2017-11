Mon Québec roi m’écrit enfin…

Bon, j’ai pris un congé d’écriture depuis 2 semaines. La température m’a congelé et, aussi, je suis à nouveau à la recherche de nouveaux mandats alimentaires afin … d’alimenter le monstre qui est dans ma bedaine justement … puisque je ne suis toujours pas un anachorète 😉 LOL

Je suis, peut-être, un peu cyclothymique, mais bien sûr que Du Bonnal n’a PAS à subir les affres de mes humeurs profonde.

Tu m’inspires parce que tu produits comme un samouraï, sans trop d’états d’âme, comme si tu étais froid et implacable derrière ton clavier.

Mais, c’est MA perception de TOI, pas forcément la réalité. Tu es, peut-être, toi aussi, un être fragile, torturé et une âme sensible.

Bof, au fond, tous les créatifs partagent un peu cette souffrance d’être au coeur d’un monde qui refuse de naître pour de bon.

J’aimerais te retrouver en Espagne, faudrait que je trouve un nouveau boulot et une plage-horaire afin de pouvoir me libérer et venir vous rejoindre 10 jours au soleil. Mon passeport n’est pas renouvelé.

Dubitatif, je regarde d’un oeil plus que critique le monde de la réinformation et je constate que nous sommes – presque tous – à la remorque de l’agenda des grands médias et captifs de ce narratif, pour parler comme Grasset, qui suinte une sorte d’angoisse sourde et rance, en attendant le Grand Jour … ou la Grande Nuit finale.

Vivement une écriture déliée, sorte de plein-chant de l’espoir et de l’amour. Il y a peu d’amour sur Internet; on y retrace, surtout, les échos d’un égo universel en déshérence, tournant après sa queue. Courant après la queue du Diable.

Le Diable, voilà ce dont je voulais parler.

D’ailleurs, je vais en parler bientôt pour Grasset, toi et les autres.

Il me titille celui-là.