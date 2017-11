Schuon et notre athéisme mortuaire

En fait, quand on enlève Dieu de l’univers, celui-ci devient un désert de rocaille ou de glace ; il est privé de vie et de chaleur, et tout homme qui a encore le sens du réel intégral se refuse à admettre que ce soit là la réalité ; car si celle-ci était faite de rocaille, il n’y aurait aucune place dans l’univers pour des fleurs, ni pour aucune beauté ou douceur quelle qu’elle soit. De même pour l’âme : enlevez la foi – y compris cet élément de foi qui fait partie de la gnose – et l’âme s’appauvrit, se refroidit, se raidit et s’aigrit ; ou bien elle tombe dans un hédonisme indigne de l’état humain ; l’un n’empêche d’ailleurs pas l’autre car les passions aveugles recouvrent toujours un cœur de glace, un cœur « mort » en somme. C’est ainsi qu’il est une charité ostentatoire et « humaniste » qui, au fond, n’est que la compensation psychologique pour l’amertume spirituelle ou la haine de Dieu.

