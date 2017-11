Sean Connery pontife : « il faut devenir un pont entre l’humain et le surhumain »…

Les aventures de Kipling et des maçons au cinéma

Ce film est celui qui m’a le plus marqué avec 2001 et le seigneur des anneaux…

Le film de John Huston fut tourné en 1975 à Chamonix et au Maroc. Sean Connery et Michael Caine en font parfois un peu trop. Alexandre Trauner est extraordinaire comme toujours, ainsi que Maurice Jarre.

Le texte de Kipling évoque le « grand jeu » et la guerre contre la Russie, et c’est absent ici. Il reste ici une atmosphère d’aventure initiatique et de récit d’horreur façon Lovecraft.

Je le commente car il est supérieur selon moi au texte de Kipling. Un scénariste de Jean-Jacques Annaud (le regretté Alain Godard, que je voyais si souvent) me disait que c’était normal, car il y a avait surtravail.

Ici on a donc différents aspects d’une quête très guénonienne ; pour bien comprendre ce film, lisez les symboles de la science sacrée (un de mes 300 livres de chevet !) et les écrits sur la franc-maçonnerie.

L’amitié avec Kipling nait de la découverte de la montre maçonnique du maître. L’objet sacré sauvera la vie de l’aventurier plus tard.

La rencontre dans le train est magique, on parle de l’ouest, de la veuve, on transforme la réalité en énigme, le monde en mystère. Je ne m’en suis jamais remis !

Pour passer au Kafiristan (kafir, l’incroyant en arabe) les lascars miment la folie et se déguisent en chanteurs itinérants et chevaliers sauvages (voyez Guénon et Luigi Valli).

Ils franchissent des montagnes et volent des bandits.

Ils passent la rivière. On les descend ou on les remonte…

Ils montent sur les massifs asiatiques et l’un d’eux devient aveugle et progresse en tirant la queue de la mule (ou meule, lisez mon texte sur cette belle question alchimique).

Ils sont arrêtés par des statues de bois protégeant des cols. Ils les brûlent pour survivre au froid.

Bloqués par un précipice, ils le comblent en riant (avalanche). Je pensais à Hugo parlant de Rabelais : « et son éclat de rire énorme est un des gouffres de l’esprit ». Pensez aussi au Nom de la rose de JJA, et à la profonde réflexion sur le rire, toujours avec Sean Connery.

Grâce à une flèche coincée par sa cartouchière, l’aventurier passe pour un dieu. Puis la montre maçonnique le sauve une deuxième et le clergé peu commode le croit roi.

La Kafiristan est la terre d’Iskander, d’Alexandre (toujours en arabe). Le Maroc est sublime dans ce film et rappelons qu’à cette époque Titus Burckhardt sauve Fez avec l’UNESCO.

Le récit perd ensuite en intensité initiatique, et on assiste au déclin du roi. Un des deux veut l’or, l’autre l’amour, et les dieux sont contre. On est comme dans Barry Lyndon : les qualités pour monter ne sont pas celles pour durer (Napoléon, Hitler, etc.). Le monarque devient pontife et il est précipité de ce pont une fois la supercherie dévoilée. L’autre est crucifié, survit, et revient clopin-clopant conter ses malheurs à frère Kipling !