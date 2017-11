Conte du condor et du puma (par le macho pêchu) – n’oubliez pas les contes latinos et Amazones…

Conte du condor et du puma.

J’étais né dans une famille d’indiens quechuas, au sud d’un grand pays que les Blancs appellent le Pérou. On dit que des condors survolèrent durant plusieurs jours le village de Calchanqui où ma mère, une pauvre artisane, me mit au monde. Certains virent dans ce survol un signe du ciel et les yatiris lurent les feuilles de coca. Ils décrétèrent que je serai un grand prêtre du condor. Mais que je souffrirais beaucoup avant. Ma mère trembla et fit des offrandes. Elle était veuve et craignait un destin redoutable. Elle alla aussi voir le curé qui se moqua de ses craintes païennes. Mais il me bénit et promit la protection de San Expedito, le saint patron de causes désespérées, centurion arménien au service de l’empire romain, et que les gringos ont oublié, s’ils ne l’ont jamais connu.

Mon père était un homme peu travailleur mais original. Il aimait les sources et les cimes. Il gardait des lamas, les abandonnait parfois, poussait plus loin dans les canyons et dans les quebradas. Il n’était pas un bon mari, j’ignore s’il eût été un bon père. Mais il devait être un homme redouté, à qui l’on avait prêté des pouvoirs, des aventures avec les esprits. J’eus toujours de l’admiration pour sa réputation peut-être imméritée.

Il était mort au cours d’une rixe peu de temps après ma naissance. Il avait agonisé toute la nuit près d’une rivière glacée au milieu des détritus oubliés du village. Apparemment il avait été frappé par des tumi et des arbres en forme de crocs. Son visage était déchiqueté, une partie de son corps aussi, comme si on avait voulu le dévorer. Au tour de lui traînaient des poils de félin. On ne retrouva jamais l’assassin, il n’y avait d’ailleurs pas d’enquête en ces temps déjà reculés. Wilhelmina – ma mère- me consacra alors aux condors car elle pensait qu’ils pourraient me protéger un jour. Il me poussa les dents sans que je crie une fois.

Ma mère avait vendu le peu de lamas que nous avions pu retrouvé avec l’aide des villageois. Eux la respectaient beaucoup plus qu’ils n’avaient respecté mon père disparu. Pour nous permettre de survivre, elle fabriquait et vendait des objets artisanaux. Elle me portait dans un awayu, la couverture multicolore. J’étais blotti heureux dans ce petit monde chaud et confortable. Je ne cessais de dormir que pour téter. Puis elle laissait mes grands yeux scruter le regard des passants et me replongeait dans ce cocon protecteur.

Je me tenais bien sagement tandis que les touristes marchandaient avec elle. Et puis, quand ils partaient enfin déjeuner, elle me donnait le sein. Plus tard on m’habilla pour plaire aux photographes et nous retirâmes de justes profits de notre lama familial transformé en modèle. Mais toujours je regardais vers le ciel attendant la saison du printemps où dans les canyons des Andes les condors viennent se reproduire. Pour eux c’est l’occasion de montrer toute leur puissance surnaturelle, et ce vol souverain qui rappelle à l’homme sa juste petitesse.

Avec le temps je devins beau et toujours bien vêtu pour complaire aux touristes. J’aidais ma mère à pousser notre petit chariot chargé des différentes marchandises qu’elle confectionnait la nuit. Nous nous levions très tôt et nous nous couchions bien tard dans le froid des montagnes. J’aspirais cependant à une autre destinée : je m’éloignais lorsque je le pouvais sur les sentiers multicolores qui entouraient le village. Puis je montais vers les cimes, je retrouvais des sentiers oubliés, je voyais d’anciens refuges tombés en ruines. J’écoutais le silence du temps.

Un jour que je redescendais de mes labyrinthes de couleur, je croisais un couple de touristes américains. Avec peine, ils me parlèrent dans ma langue natale, qui n’est pas ma langue maternelle. Ils cherchaient un chemin menant à la cueva de las chullpas, les momies d’une caverne isolée. Je les y menais. Nous contemplâmes avec crainte et déférence les formes sèches et tordues par le soleil et par les siècles, qui étaient gardées par deux anciens. Ces derniers me reprochèrent en quechua d’avoir mené les gringos en ce lieu. Mais ils acceptèrent leur propina. Lorsque nous redescendîmes, les Américains m’offrirent un pourboire généreux, ce qui devait rester à ma mère au bout d’une semaine de vente et de travail. En rentrant, ma mère me reprocha ma longue absence. Je lui montrai l’argent, je lui dis comment je l’avais gagné. Elle me dit que j’avais trouvé ma voie, mais que je ne devrais plus montrer des lieux sacrés, de Huacas, aux gringos à l’avenir. Les villageois, et qui sait les ennemis de notre famille nous en tiendraient rigueur. Je lui promis de lui obéir. Mais non seulement je continuai de montrer aux gringos les Huacas qui seuls les intéressaient pour sortir des sentiers battus, mais j’appris la langue des gringos, ainsi que d’autres idiomes à monnaie forte.

Il y avait parfois de simples promeneurs que j’emmenais pour des promenades en montagne. Un jour un d’entre eux à qui je contais l’histoire de ma famille me dit qu’il ne fallait pas être un homme dans un pays pauvre, mais un animal appartenant à une espèce protégée. C’est ainsi que dans ces contrées je rencontrai les condors et me faisais des ennemis, sans savoir s’ils étaient les mêmes que ceux de mon père. On me raillait, on mutilait mes animaux. Ma mère mourut de maladie, me laissant seul dans un monde des hommes de plus en plus petit, de plus en plus hostile.

Un jour, ils m’attendaient à mon tour J’errais seul avec mon lama sur un sentier montagneux, de ceux qu’usaient les chasqui (les courriers de l’inca) dans les Andes. J’effectuais une reconnaissance qui pourrait me servir plus tard. Je leur demandai ce qu’ils me voulaient, et pourquoi ils pourchassaient ainsi ma famille de génération en génération. Mais ils se turent, exhibèrent leurs couteaux comme des crocs et bondirent. Je courus vers le sommet. J’eus le temps d’entendre mon compagnon placide choir dans l’abyme. Moi-même je parvins au sommet assiégé. Ils m’entourèrent et se rapprochèrent.

J’étais perdu. Je les vis avec des armes étranges, des lames tordues et crochues, celles avec lesquelles ils avaient déchiqueté mon père. Deux d’entre eux portaient des fourrures de puma. M’encerclant, ils se saisirent de moi.

Mais au moment où leur chef allait me frapper le premier, une ombre fondit sur lui. Puis une autre. Tous nous levâmes la tête. Les condors fondirent sur mes assaillants. Mais les condors n’ont pas de serres. Ce ne sont pas des rapaces, mais des vautours. Mes assaillants allaient se reprendre, une fois passé l’effet de surprise. Et avec d’autant plus de haine qu’ils m’accusaient de sorcellerie.

J’appris alors que mon père était surnommé El Brujo, le sorcier. Et qu’ils l’avaient tué parce qu’ils ne voulaient pas laisser échapper un sorcier dangereux.

Je bondis hors du cercle périlleux, profitant de la confusion. Je courus mais ils me poursuivirent.. Je parvins près du précipice. Je me crus perdu, mais soudain je sentis l’ombre à nouveau, l’ombre protectrice du condor. Une pierre m’atteignit et je sautai

Dans le vide, en prenant mon envol. J’entendis de vagues cris, et puis plus rien. Je montai vers le ciel.

Je ressentis un plaisir profond et douloureux dans mon corps. Ce ne fut tout d’abord qu’une sensation : je me sentis plus léger, plus fluide, plus aérodynamique : je fondis dans l’azur blanc des cimes. Je ne vis plus mes mains, je vis des voiles noirs et blancs qui s’étendaient loin de ma tête. Ma vue devint perçante : je distinguai tout de loin, hommes, maisons et troupeaux. Je ne ressentis plus le froid : je m’élevai , après la seconde de panique due à la peur de la chute. C’est à peine si je pus me dévisager et deviner que j’étais un oiseau, le plus grand, le plus puissant du monde. J’étais plus qu’un oiseau d’ailleurs : j’étais le dieu vivant des Andes.

Au bout de quelque temps – mais je n’ai plus la même notion du temps -, je devine que je suis un condor, entouré de mes seuls vrais amis. Ce qui n’avait pu sauver mon père m’a sauvé. Le miracle prédit par ma mère s’est accompli.

…………………………………………………………………………………………….

Je n’ai plus rien su du monde des hommes par la suite. Je vole, je prends les vents ascensionnels, j’affronte les pics glacés et les cimes, je vois à des milliers de mètres mes petites proies mortes, je cherche une compagne et je deviens le capitaine des vents. Parfois quelques fourmis d’en bas me prennent en photo et je me rappelle les propos de ce voyageur d’avant ma métamorphose : car il est interdit de jouer avec la vie du condor comme on joue avec la vie de l’homme. Et je remercie le Dieu Viracocha de m’avoir transformé ainsi. Je retrouve mon père qui m’apprend que moi aussi j’ai perdu la grossière enveloppe charnelle des humains.

…………………………………………………………………………………………….

Le lendemain, on releva le corps d’un jeune homme connu comme guide écrasé sur les roches du canyon de Q… Apparemment, il avait été poussé dans le vide par des ennemis qui le poursuivaient depuis des jours. Des traces de morsures ont été relevées sur son corps. Il semble qu’étrangement, d’après des témoignages locaux, le jeune guide de montagne ait été tué comme son père, vingt ans après jour pour jour.

…………………………………………………………………………………………

Vous connaissiez cette histoire ?

Bien sûr, c’est une légende célèbre. La légende de l’homme-condor. Une histoire de condor-garou en quelque sorte.

Nous étions dans un bar sombre de Cusco, buvant une bonne bière péruvienne.

On dit que beaucoup de prêtres se tuèrent en tombant dans les airs. Ils s’écrasaient sur les roches, pensant ainsi échapper aux Espagnols.

Il valait peut-être mieux s’écraser sur les roches qu’être pris par les Espagnols.

Ce qui est intéressant, c’est qu’au-delà de leur détresse, ils pensaient avoir le pouvoir de se métamorphoser en condors.

Certains devaient avoir ce pouvoir, d’autres croyaient l’avoir. L’éternelle histoire de l’initiation.

Tous les initiés que j’ai rencontrés dans ma vie étaient des imbéciles ou des enfants gâtés.

Vous exagérez.

J’avais rencontré Fernando au marché indien de Cusco. Nous avions sympathisé pendant qu’il me servait du lechón et que je buvais des jus vitaminés. Il me proposait

maintenant de gagner le canyon de Choquequirao, un Must pour les voyageurs andins, moins connu que l’excursion du Camino del Inca.

Mais qui étaient les assaillants de votre héros ?

Vous ne l’avez pas deviné ? Comment est mort son père ?

Écrasé ?

Pas seulement…

Ah oui, les traces de crocs… Vous voulez dire des anthropophages ?!

Mais non ! Réfléchissez !

Ah, des hommes pumas.

Oui, a vieille lutte entre la terre et le ciel… Alors, Choquequirao ?

Nous irons.

Et je vis Fernando et son sourire carnassier saluer ma décision. Il devait attendre son heure depuis longtemps.

Mais il ne sait pas que moi je suis de l’ordre du lagarto, l’invisible et invincible reptile…