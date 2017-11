Guidestones de Géorgie et série Magnum : Fabien m’interpelle

Ah, les Georgia guidestones !

Je suis pas mal de « conspis » et ufophiles français, j’aime beaucoup, grâce à youtube on assiste à de véritables conciles.

Pour certains, ces pierres s’inscrivent dans la même ligne que les clips illuminatis. Ils pensent qu’une des lois inébranlables de l’Univers est le respect du libre arbitre, et que donc les entités maléfiques et manipulatrices (Mafia Khazarianne, Reptiliens, Illuminatis, Francs Macons, Jésuites, Bilderberg, Trilatérale, ou qui que ce soit qui soit identifié comme se nourrissant du bétail humain) doivent avertir de leur plan satanique leurs victimes, afin que celles-ci consentent, au moins inconsciemment, à leur plan de destruction. C’est d’ailleurs une explication assez rationnelle : pourquoi diantre sinon les Soros et Rockfellers assoiffés de sang auraient fait ériger ces pierres, dévoilant leur complot au grand jour ?

Et c’est là que la chose devient drôle, quand on y réfléchit. Tous ces gens qui nous informent du danger à venir et qui prennent le respect du libre arbitre pour une loi inviolable de l’univers sont en fait, par la propagation de ces informations et selon leurs propres termes, les agents de la diffusion de ce libre consentement et donc du carnage à venir.

Nous continuons à visionner Magnum, même si c’est avec effarement que je redécouvre les séries télévisées grand public et leur puérilité, leurs scenarii cousus de fil blanc.Il a quand même quelque chose du chevalier. Le traitement du traumatisme des vétérans est sympathique, surtout pour l’époque. Et Michelle, qui est restée avec son premier mari par devoir envers Dieu, verrait-on encore des choses comme ça à la télé ?

A bientôt !