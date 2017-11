Julian Rose et le retour du totalitarisme en Europe

Wolfgang Schauble se vantait à ABC.es de l’expérience unique de l’Europe techno-facho-libérale en construction.

Esclavage social, informatisation du pouvoir, étatisme continental, guerre permanente antirusse, désagrégation des libertés, confiscation graduée des avoirs bancaires : tout se met en place pour faire de l’Europe une métastase du nazisme. Lisez les textes que j’ai consacrés au testament d’Adolf Hitler, à la doctrine Hallstein ou à Fritz Fischer.

L’écologue Julian Rose décrit ce qui nous guette pour les années à venir…

« L’élément clé de cette stratégie est l’établissement d’un «Trésor de l’UE» qui, selon Donald Tusk, président du Conseil de l’UE, entrera en vigueur en juin 2018, sous le titre officiel: Fonds monétaire européen. Cela se traduira par le contrôle unique de toutes les finances des États membres de l’UE.

Le plan impliquera un nouvel effet de levier sur le pouvoir des grandes banques, afin de consolider leur influence déterminante sur les affaires européennes.

En combinant un «Trésor de l’UE» et une consolidation du pouvoir bancaire, un pas important sera franchi dans le «cambriolage de tout»; être placé sous le parapluie unique d’un super état totalitaire. Nous parlons de la politique monétaire de chaque pays; les militaires; les forces de police et les services de renseignement sont tous dirigés par une unité centrale de contrôle à Bruxelles. Ceux-ci seront suivis de plus de la même chose – couvrant presque tous les domaines du contrôle administratif, qui étaient autrefois le domaine de pays individuels.

L’institution à la pointe de ce pouvoir est la Banque des règlements internationaux, basée à Bâle, en Suisse (image de droite), qui a une portée mondiale et sert de tremplin pour l’acquisition et la distribution de vastes sommes d’argent international fluide.

La Banque des Règlements Internationaux est sous le contrôle d’environ huit mille gestionnaires de fonds spéculatifs ayant une ambition commune de diriger le monde. La plupart sont des lucifériens qui travaillent avec ce que, dans un autre essai, j’ai appelé les énergies «anti-vie». Ils informent la Banque mondiale et le FMI de la quantité d’argent disponible d’année en année et des paramètres de dépenses.

Viennent ensuite les banques centrales: la Banque centrale européenne, la Banque fédérale américaine, la Banque d’Angleterre, etc. Au-dessous viennent les premiers niveaux d’implication des gouvernements nationaux et, par extension, des nouvelles institutions bancaires de chaque pays. Ainsi, le gouvernement et les trésors nationaux sont relégués à la quatrième place du sommet de la pyramide du pouvoir qui contrôle la plupart de nos vies au jour le jour. Le gouvernement, dans de trop nombreux cas, n’est qu’un vecteur de l’avancement de l’ambition des entreprises.

La création d’une Trésorerie de l’Union européenne signifiera qu’une institution paneuropéenne de collecte des impôts aura le contrôle de tous les États membres – remplaçant le rôle déjà dilué joué par les trésors nationaux pour administrer les économies des États-nations souverains.

Basé à Bruxelles, il aura le pouvoir de réunir toute une strate supplémentaire de recettes fiscales des citoyens des États membres, dont l’un des objectifs sera le financement d’un programme d’unification militaire complète – une «armée unique de l’UE». Une partie très importante de ce processus impliquera la création d’une «Armée de l’Europe de l’Est», connue sous le nom de «Forces d’Europe de l’Est».

Cette armée coopérera avec l’OTAN pour déplacer le centre géopolitique du pouvoir et de la stratégie militaires du bloc dans les frontières géographiques les plus orientales de l’UE. Ce rôle clé doit être pris par la Pologne, qui vient d’augmenter son budget de défense militaire à 2,5% du PIB et a augmenté le nombre de ses militaires en conséquence.

L’OTAN a approuvé le déménagement de l’Est en créant un «Centre d’excellence» à Cracovie; La cérémonie d’ouverture a consisté à inviter les principaux chefs de la défense polonais à signer un «nouveau mémorandum d’accord» qui impliquera la Pologne en tant que contre-espionnage militaire pour tout ce qui concerne les activités en Russie – et par extension en Chine. La Roumanie a également été invitée à jouer un rôle dans cet exercice d’espionnage international.

Nous devons nous arrêter ici pour bien comprendre les implications de ces manœuvres. Ce qui est poussé à travers, avec très peu d’être au courant, est une redistribution majeure du pouvoir militaire et géopolitique en Europe – et au-delà.

En effet, les Etats-Unis, la Grande-Bretagne, la France et l’Allemagne (OTAN) se retireront du sale boulot de « piquer l’ours russe » – pour tenter de le provoquer (la Russie) dans un acte d’agression grave – en passant le relais à la Pologne, dont les citoyens ont été pleinement conditionnés pour cette tâche, par un flux sans fin de la propagande antirusse du gouvernement.

C’est stratégique. L’objectif de longue date était d’impliquer la Russie dans un acte d’agression grave qui, à son tour, fournirait l’alibi pour que les commandements occidentaux soient placés sur ce qui serait perçu comme une «base de guerre permanente» «légitime» avec la Fédération de Russie. L’objectif étant de briser et détruire l’unité et la cohérence de la Fédération de Russie et d’étendre le pouvoir hégémonique occidental et de contrôler toujours plus l’Est: une étape clé dans l’imposition d’un nouvel ordre mondial.

Les citoyens polonais ont, à la fois sans le vouloir et en connaissance de cause, se sont permis de devenir des pions dans cette nouvelle « guerre froide », par défaut singulièrement à la critique de l’exercice de propagande inspirée des États-Unis / OTAN obsessionnelle poursuivi par un achetés à l’extérieur du gouvernement polonais. Un exercice qui dénigre la Russie comme étant «une menace majeure pour la stabilité mondiale», alors qu’en réalité il y a un manque singulier de preuves crédibles pour donner tout poids à cet argument.

Alors que les États-Unis ont mené des invasions – et la décimation – de plus de 30 pays depuis la Seconde Guerre mondiale la Russie a été clairement établie – et ses alliés – comme la menace numéro un pour la stabilité mondiale.

Nous assistons à un écran de fumée à enjeux élevés. En d’autres termes, la Russie a agi comme un frein majeur aux ambitions occidentales d’établir un régime centralisé despotique, au-delà des frontières actuelles de l’UE. Un régime soutenu par les vastes conglomérats bancaires néolibéraux et le projet industriel militaire qui réalise leur sale travail au sol et dans les airs (…). »

Rose pourrait citer Jarry et la didascalie du père Ubu : « la scène se passe en Pologne, c’est-à-dire nulle part. » Jouet de l’américanisme après avoir été celui de l’Autriche-Hongrie, de la Prusse, sans oublier de l’Angleterre en 39, la Pologne est décidément peu curable.

Julian Rose poursuit :

« Les Polonais sont sur le point d’être forcés d’abandonner leur souveraineté. Ce faisant, ils deviendront des pions aux forces d’un nouvel ordre mondial. Un régime dont le nouveau QG sera situé en Europe, et qui fera un usage stratégique de la Pologne – et de la Roumanie – en tant que «théâtre de guerre». Alors que les Etats-Unis, le Royaume-Uni, l’Allemagne et la France se retirent pour éviter d’être pris au premier plan, leur propre incitation à la guerre, belligérante et motivée par des raisons géopolitiques.

Il est essentiel de faire entendre notre voix contre cet acte désespéré de terrorisme international. Une qui, si elle devait aller de l’avant, soulèverait beaucoup l’enjeu de provoquer une confrontation militaire majeure. »

Et notre auteur de conclure :

« Il est essentiel de se rendre compte que tout cela se passe sans aucune consultation ou communication avec les citoyens – qui sont manipulés froidement pour servir de chair à canon aux ambitions belliqueuses d’une petite minorité de courtiers de pouvoir tyranniques. »

