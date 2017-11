La grande lettre de Sénèque sur le déclin de la santé (et de la médecine)

La grande lettre de Sénèque sur la santé moderne (extraits essentiels)

C’est un sommet de l’histoire de la littérature, savourez-en chaque ligne !

LETTRE XCV

Sans doute, comme vous le dites, cette sagesse de nos aïeux était grossière, surtout à sa

naissance, ainsi que tous les autres arts qui avec le temps se sont raffinés de plus en

plus. Mais aussi n’avait-on pas besoin alors de cures bien savantes. L’iniquité ne s’était

ni élevée si haut, ni propagée si loin : à des vices non compliqués encore des remèdes

simples pouvaient résister. Aujourd’hui il faut des moyens de guérir d’autant plus

puissants que les maux qui nous attaquent ont bien plus d’énergie. La médecine était

autrefois la science de quelques herbes propres à étancher le sang et à fermer les plaies ;

depuis, elle est arrivée insensiblement à cette infinité de recettes si variées. Ce n’est pas

merveille qu’elle ait eu moins à faire sur des tempéraments robustes, non encore altérés,

nourris de substances digestibles que ne viciaient point l’art et la sensualité. Mais dès

qu’au lieu d’apaiser la faim, on ne chercha qu’à l’irriter, et qu’on inventa mille

assaisonnements afin d’aiguiser la gourmandise, ce qui pour le besoin était un aliment

devint un poids pour la satiété. De là cette pâleur, ce tremblement de nerfs qu’a pénétrés

le vin, ces maigreurs par indigestion, plus déplorables que celles de la faim ; de là cette

incertaine et trébuchante démarche, cette allure, comme dans l’ivresse même,

constamment chancelante ; de là cette eau infiltrée partout sous la peau, ce ventre

distendu par la malheureuse habitude de recevoir outre mesure ; de là cet épanchement

d’une bile jaune, ces traits décolorés, ces consomptions, vraies putréfactions d’hommes

vivants, ces doigts retors aux phalanges roidies, ces nerfs insensibles, détendus et privés

d’action ou mus par soubresauts, et vibrant sans relâche. Parlerai-je de ces vertiges, de

ces tortures d’yeux et d’oreilles, du cerveau qui bouillonne comme un fourmillement, et

des ulcères internes qui rongent tous les conduits par où le corps se débarrasse ? Et qui

compterait en outre cet essaim de fièvres qui tantôt fondent à l’improviste, tantôt se

glissent en poison lent, tantôt viennent avec leurs frissons et leurs tremblements

universels ? Rappellerai-je tant d’autres maladies, innombrables supplices de la

mollesse ?

On était exempt de ces fléaux quand on ne s’était pas encore laissé fondre

aux délices, quand on n’avait de maître et de serviteur que soi. On s’endurcissait le

corps à la peine et au vrai travail ; on le fatiguait à la course, à la chasse, aux exercices

du labour. On trouvait au retour une nourriture que la faim toute seule savait rendre

agréable. Aussi n’était-il pas besoin d’un si grand attirail de médecins, de fers, de boîtes

à remèdes. Toute indisposition était simple comme sa cause : la multiplicité des mets a

multiplié les maladies. Pour passer par un seul gosier, vois que de substances

combinées par le luxe, dévastateur de la terre et de l’onde ! Des aliments tout

hétérogènes doivent nécessairement se combattre et altérer les digestions par leurs

tendances diverses. Et il n’est pas surprenant que de matières si discordantes naissent

des maladies si capricieuses et si variées, et que des éléments de contraire nature,

concentrés sur un seul point, regorgent au dehors.

Le prince, et tout à la fois le fondateur de la médecine, a dit que les femmes ne

sont sujettes ni à la perte des cheveux ni à la goutte aux jambes. Cependant et leurs cheveux tombent et leurs jambes souffrent de la goutte. Ce n’est pas la constitution des

femmes, c’est leur vie qui a changé : c’est pour avoir lutté d’excès avec les hommes

qu’elles ont subi les infirmités des hommes. Comme eux elles veillent, elles boivent

comme eux ; elles les défient à la gymnastique et à l’orgie ; elles vomissent aussi bien

qu’eux ce qu’elles viennent de prendre au refus de leur estomac et rendent toute la

même dose du vin qu’elles ont bu ; elles mâchent également de la neige pour rafraîchir

leurs entrailles brûlantes. Et leur lubricité ne le cède même pas à la nôtre : nées pour le

rôle passif (maudites soient-elles par tous les dieux !), ces inventrices d’une débauche

contre nature en viennent à assaillir des hommes. Comment donc s’étonner que le plus

grand des médecins, celui qui connaît le mieux la nature, soit pris en défaut et qu’il y ait

tant de femmes chauves et podagres ? Elles ont perdu à force de vices le privilège de

leur sexe ; elles ont dépouillé leur retenue de femmes, les voilà condamnées aux

maladies de l’homme. Les anciens médecins ne savaient pas recourir à la fréquence des

aliments et soutenir par le vin un pouls qui va s’éteindre ; ils ne savaient pas tirer du

sang et chasser une affection chronique à l’aide du bain et des sueurs ; ils ne savaient

pas, par la ligature des jambes et des bras, renvoyer aux extrémités le mal secret qui

siége au centre du corps. Rien n’obligeait à chercher bien loin mille espèces de secours

contre des périls si peu nombreux. Mais aujourd’hui, quels immenses pas ont faits les

fléaux de la santé humaine ! On paye ainsi les intérêts du plaisir poursuivi sans mesure

ni respect de rien.

Nos maladies sont innombrables ; ne t’en étonne pas ; compte nos cuisiniers. Les

études ne sont plus ; les professeurs de sciences libérales, délaissés par la foule,

montent dans une chaire sans auditeurs. Aux écoles d’éloquence et de philosophie

règne la solitude ; mais quelle affluence aux cuisines ! Quelle nombreuse jeunesse

assiège les fourneaux des dissipateurs ! Je ne cite point ces troupeaux de malheureux

enfants qui, après le service du festin, sont encore réservés aux outrages de la chambre à

coucher. Je ne cite point ces bandes de mignons classés par races et par couleurs, si bien

que tous ceux d’une même file ont la peau du même poli, le premier duvet de même

longueur, la même nuance de cheveux, et que les chevelures lisses ne se mêlent point

aux frisées. Je passe ce peuple d’ouvriers en pâtisserie ; je passe ces maîtres d’hôtel au

signal desquels tout s’élance pour couvrir la table. Bons dieux ! que d’hommes un seul

ventre met en mouvement !

Lettres à Lucilius (Wikisource.org)