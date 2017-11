Pourquoi les islamistes sont moins dangereux que le pape François

Le déclin catholique romain a des causes internes. Déjà Léon Bloy s’en inquiétait, dont j’ai fêté un peu seul le centenaire de la mort… Et Bernanos…

Certains se réfugient dans l’islamophobie de bas étage pour dénoncer la fin de leur civilisation chrétienne. Il y a longtemps qu’elle ne l’est plus, chrétienne, et ils feraient mieux de se tourmenter autour de la question papale, de celle du clergé. On ne trouve de bons chrétiens que dans les basses strates de ce clergé, et ce n’est pas nouveau. Plus on est mondanisé, plus on monte.

Ce que le chrétien doit redouter aujourd’hui, c’est l’ennemi intérieur, la barbarie (ou braderie ?) intérieure dont parlait mon maître niçois Mattei, et pas la venue de millions de pauvres diables qui effarés justement par notre société se réfugient dans leur tradition (que certains soient manipulés par les services secrets dégénérés, américains surtout, pour créer des attentats est une autre sinistre affaire).

L’un des grands soufis du siècle passé, Frithjof Schuon, réfugié chez les Indiens en Amérique écrit des lignes magnifiques à ce sujet :

« Si la menace musulmane ne fut pas un facteur d’union pour les chrétiens divisés par les schismes et les hérésies, c’est parce que cette menace n’était qu’extérieure et non intérieure comme dans le cas du scientisme : sous la domination arabe ou turque, les chrétiens restèrent chrétiens, alors que le scientisme vide les églises en pays chrétien même. Au XIX siècle, le premier gouvernement laïc de la Grèce libérée ne trouva pas mieux à faire que de fermer quelques centaines de couvents, auxquels les musulmans n’avaient pas touché. »

Idem en France avec le père Combes et en Espagne, avec la loi de « désamortisation », qui vida les couvents, œuvre du libéral Mendizabal, agent local de la banque internationale, cité par Théophile Gautier dans son étonnant voyage en Espagne.

Je relisais Chesterton qui ne lâchait pas prise face au darwinisme (et comme il avait raison ! comme il avait raison !). Mais Schuon aussi reproche au catho moderne sa mollesse et son aplatissement devant la propagande scientiste :

« La science moderne a eu pour effet, entre autres, de blesser mortellement la religion, en posant concrètement des problèmes que seul l’ésotérisme peut résoudre, et que rien ne résout en fait puisque l’ésotérisme n’est pas écouté, et ne l’est moins que jamais. En face de ces problèmes nouveaux, la religion est désarmée, et elle emprunte maladroitement et en tâtonnant les arguments de l’adversaire, ce qui l’oblige à fausser insensiblement sa propre perspective et à se renier de plus en plus ; sa doctrine n’est pas atteinte, certes, mais les fausses opinions empruntées à ses négateurs la rongent sournoisement « de l’intérieur », témoin l’exégèse moderne, l’aplatissement démagogique de la liturgie, le darwinisme teilhardien, les « prêtres ouvriers », et « l’art sacré » d’obédience surréaliste et « abstraite ». Les découvertes scientifiques ne prouvent rien contre les positions traditionnelles de la religion, bien entendu, mais personne n’est là pour le montrer ; trop de croyants estiment au contraire que c’est à la religion de « secouer la poussière des siècles », c’est à dire de se « libérer » de tout ce qui fait – ou manifeste – son essence ; l’absence de connaissances métaphysiques ou ésotériques d’une part et la force suggestive émanant des découvertes scientifiques et aussi des psychoses collectives d’autre part, font de la religion une victime presque sans défense, une victime refusant même dans une large mesure d’utiliser les arguments dont elle dispose. »

Et comme on est lancés on continue ; sur le coup des migrants, la tolérance machin, la bouillabaisse obscène de la charité maso contemporaine, Schuon écrit (tout cela se trouve dans ses regards sur les mondes anciens, archive.org) :

« se réclamer tout d’un coup, et bruyamment, d’une « charité » que l’Église aurait perdue de vue depuis un millénaire ou plus, et l’opposer à l’« étroitesse » ou à l’« égoïsme » d’une « époque révolue », c’est, de la part de catholiques, une bien mauvaise plaisanterie ; c’est en tout cas de l’hypocrisie inconsciente, comme d’autres sentimentalités du même genre, d’autant que cette soi-disant « charité » est facilitée par un certain mépris de la théologie et un désir d’aplatir et de « neutraliser » tout élément doctrinal, donc intellectuel. »

Le crétinisme obligatoire du catholique moderne est une denrée à souligner qui a progressé au « centre-droit de l’échiquier politique » (qu’on parle bien à notre époque !) avec la lâcheté intellectuelle et le ton béni-oui-oui. Cela rappelle ce que dit Houellebecq dans Soumission, que « la bêtise » pas très honnête d’ailleurs d’un Bayrou (pour ne pas parler de celle d’un Fillon) rassure le catho moyen. Le catholicisme est devenu un gage de médiocrité intellectuelle, et s’en contente.

La crise est intérieure, et Feuerbach l’avait souligné dans sa célèbre préface à la seconde édition de son livre sur le christianisme :

« Rien d’étonnant donc que l’essence du vrai christianisme ait causé un tel scandale sous le règne d’un christianisme apparent, illusoire, tout en parole et rien en action, tellement en dehors des idées et des mœurs, que ses représentants lettrés et officiels ne savent plus ou ne veulent plus seulement savoir ce qu’il signifie. »

Le grand penseur athée (je vous rassure, il y en a des nuls) ajourait :

« Depuis longtemps la religion a disparu et sa place est occupée par son apparence, son masque, c’est-à-dire par l’Eglise, même chez les protestants, pour faire croire au moins à la foule ignorante et incapable de juger que la foi chrétienne existe encore, parce qu’aujourd’hui comme il y a mille ans les temples son encore debout, parce qu’aujourd’hui comme autrefois les signes extérieurs de la croyance sont encore en honneur et en vogue. Ce qui n’a plus d’existence dans la foi, — et la foi du monde moderne, comme cela a été prouvé à satiété par moi et par d’autres, n’est qu’une foi apparente, indécise, qui ne croit pas ce qu’elle se figure croire ; — ce qui n’existe plus dans la foi, doit, on le veut à toute force, exister dans l’opinion; ce qui en vérité et par soi-même n’est plus saint doit au moins le paraître encore. »

Avouez qu’un athée comme ça vous éclaire plus qu’un clergé inepte !

C’est ici qu’est l’ennemi et pas dans l’islam et les islamistes. Les andouilles racistes continueront de s’acharner contre des gens manipulés, financés par les hérétiques saoudiens alliés de la république antichrétienne, et ils oublient le vrai problème, qui aujourd’hui a au moins le mérite de s’appeler Bergoglio…

Car de plus en plus je vois ce dernier comme une bénédiction pour les derniers vrais chrétiens : un être aussi antichrétien, brouillon, benêt, PC, horripilant, agencé, fabriqué, médiatisé, devrait avoir tout pour leur ouvrir les yeux ; mais suffira-t-il ?

On va laisser Isaïe conclure :

« Car l’Éternel a répandu sur vous un esprit de profond sommeil ; il a bandé vos yeux ; les prophètes et vos chefs, les voyants, il les a couverts (29,10). »

Bibliographie

Feuerbach – l’essence du christianisme

Bloy – Exégèse des lieux communs

Schuon – regards sur les mondes anciens