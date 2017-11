Evénement du Jedi : comment Boris Vian commente (ou pimente) Star Trek et son meilleur épisode romain…

Traducteur de Van Vogt et de polars américains, pasticheur endimanché, Boris Vian, dans « Et on tuera tous les affreux », mixte d’espionnage, de roman policier, d’eschatologie et de pornographie, se surpasse. Et cela donne ces pages très drôles et osées et déjantées, trop oubliées aussi hélas, qui manquent tant alors aux provocantes séries alors bourrées de Barbie…

– De quelle série êtes-vous ? me lance-telle. Vous avez l’air d’un S.

– C’est exact, dis-je, heureux de la perche qu’elle me tend. Et vous ?

– Série O seulement, me dit-elle humblement. Je ne pensais pas que le docteur vous laisserait venir… C’est une fête pour les O.

– Je me suis débrouillé, dis-je. Vous savez, dans une même série, on se ressemble un peu trop… Ça manque de charme…

– Oui, dit-elle, le docteur a beau composer des éléments de visage assez différents, il y a toujours des points communs… Je suis contente de danser avec un S…

Elle me témoigne son contentement et je suis obligé d’en faire autant…

– Le docteur vient ce soir ? dis-je, un peu au hasard.

– Oui, il viendra à la fin… Il ne va pas tarder… Est-ce que vous voulez qu’on aille tout de suite dans la prairie ?

– Heu… dis-je, un peu gêné.

Qu’est-ce qu’on fait dans la prairie ? Je m’en doute vaguement…

– Nous avons le droit aujourd’hui, dit-elle. Ce n’est pas un jour dangereux…

Je commence à entrevoir ce dont il s’agit.

– Vous ne préférez pas danser ? dis-je.

– Oh… dit-elle, danser… C’est amusant… mais ça ne change pas tant… J’aimerais tellement faire l’amour avec un S…Difficile de refuser… et surtout je ne peux pas lui dire que ça me déplaît… Je suis en train de lui prouver involontairement le contraire… Jésus, quelle journée…

Elle m’entraîne vers les arbres et nous nous séparons dès que nous avons atteint l’ombre. Elle court en m’entraînant par la main. Où est Mike ? Je m’en fous.

Nous roulons dans une herbe épaisse et odorante. Elle est complètement déchaînée.

– Tout de suite, gémit-elle… Tout de suite… je vous en prie…

Zut, si ça va si vite que ça, ce n’est pas drôle. Moi je commence à prendre goût aux petites plaisanteries préliminaires et je le lui fais bien voir. Et puis ça repose un peu.

Au bout de trois minutes de sport, je suis forcé de lui mettre ma main en travers de la bouche pour l’empêcher de brailler. Elle se tord comme une anguille coupée en trois. Elle est un peu trop parfaite ; on cherche des reliefs baroques, des anomalies… Rien… Pas le moindre défaut d’aspect. Et tout de même, une consistance assez remarquable.

Allez… Changeons de place… L’herbe, c’est agréable, mais s’allonger sur une jolie peau… ça se défend aussi… Je suis un peu trop lucide… Je voudrais bien perdre la tête…

– Enfin, dis-je, qu’est-ce qu’on vous a appris…

– À obéir au commandement… répond-elle d’une voix entrecoupée.

Ah, non, alors, s’il faut que je lui dise ce que j’attends d’elle… Moi j’ose plus… Et puis j’ai trop d’imagination… et une imagination trop compliquée…

– Laissez-vous faire… lui dis-je à l’oreille. Ça sera plus commode. Parce qu’il y a encore quelques petites choses que je n’ai pas eu le culot d’essayer avec Sunday, Beryl et Mona. Des choses qui ne vous regardent pas, d’ailleurs.

Cette fois, je suis fatigué au bout d’une demi-heure… Manque d’entraînement, ou trop d’entraînement à la fois. Elle est complètement inerte pour sa part… Enfin, son coeur bat… C’est toujours ça… Je me relève en titubant.

Je la laisse là, tout bonnement… Quel drôle de pays. C’est vrai qu’on n’entretient pas un haras humain pour apprendre à ses pensionnaires à jouer aux billes.

(XXVI. LES SECRETS DE MARKUS SCHUTZ)