Pourquoi imbroglio nous remonte le moral ! Par un lecteur!

Bonjour Nicolas

Comme vous avez raison…..

Imbroglio devrait réveiller l’instinct de survie de mes frères catholiques….

Hélas, la plupart sont comme des lapins dans des phares, tétanisés et ahuris…

Mais je ne serai pas si pessimiste. ..les outrances de cette caricature de pape pourraient bien lui revenir en pleine face.

Au fond, ce qu’il achève de détruire, c’est l’église catholique des tièdes, la néo église « conciliaire » moderniste si vomitive. On devra peut être le remercier dans quelques années pour l’efficacité de son travail de destruction qui aura prouvé le bien fondé de toutes les attaques et critiques des traditionalistes et autres soit disant intégristes contre Vatican 2. En quelques sortes, il prouve par son désastre que Mgr Lefebvre avait raison. Quand la néo église aura achevé son suicide, il restera l’église de toujours, et les catholiques, le.petit nombre qui restera, que Benoît XVI a si justement anticipé, instruit des épreuves tendu désastre moderniste et relativiste, n’aura plus qu’à suivre le juste chemin ou a disparaître a jamais!!!!

Je suis confiant Nicolas.

Ce qui se passe est odieux et insupportable, et le pire n’est pas encore venu, mais on commence déjà à bien sentir les vents contraires …Je les entends ces cures de campagne et ces paroissiens qui ont compris tout ça. Imbroglio achève de détruire un truc qui n’est plus catholique. ..

Parfois son action me fait penser à un passage de Guenon ou il est question de la contre tradition qui détourne les authentiques lieux saints pour en capter les.puissantes influences subtiles. Imbroglio et ses maîtres veulent profiter de l egregore catholique et de l’organisation romaine pour.leur religion mondiale…

Mais la.partie est déjà jouée pour eux…