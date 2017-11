Alfred de Musset et la littérature érotique

Gamiani et la parodie de la littérature érotique

On a parlé de Boris Vian et de ses parodies pornographiques.

C’est Julius Evola qui cite le récit attribué à Musset qui dépeint l’obsession du plaisir ; ce texte de cent pages dévoile aussi la dimension traditionnelle de l’érotisme comme voie de connaissance initiatique. On cite ici deux extraits (merci encore à ebooksgratuits.fr) :

GAMIANI.

Fanny, à moi ! à moi tout entière ! Viens ! voilà, ma vie ! Tiens !… c’est du plaisir !… Comme tu trembles, enfant… Ah ! tu cèdes !…

FANNY.

C’est mal ! c’est mal ! Vous me tuez… Ah ! je meurs !

GAMIANI.

Oui, serre-moi, ma petite, mon amour ! Serre bien, plus fort ! Qu’elle est belle dans le plaisir !… Lascive !… tu jouis, tu es heureuse !… Oh ! Dieu !

Ce fut alors un spectacle étrange. La comtesse, l’œil en feu, les cheveux épars, se ruait, se tordait sur sa victime, que les sens agitaient à son tour. Toutes deux se tenaient, s’étreignaient avec force. Toutes deux se renvoyaient leurs bonds, leurs élans, étouffaient leurs cris, leurs soupirs dans des baisers de feu. Le lit craquait aux secousses furieuses de la comtesse.

Bientôt épuisée, abattue, Fanny laissa tomber ses bras.

Pâle, elle restait immobile comme une belle morte.

La comtesse délirait. Le plaisir la tuait et ne l’achevait pas.

Furieuse, bondissante, elle s’élança au milieu de la chambre, se roula sur le tapis, s’excitant par des poses lascives, bien follement lubriques, provoquant avec ses doigts tout l’excès des plaisirs

!…

Cette vue acheva d’égarer ma tête.

Un instant, le dégoût, l’indignation m’avaient dominé ; je voulais me montrer à la comtesse, l’accabler du poids de mon mépris. Les sens furent plus forts que la raison. La chair triompha superbe, frémissante. J’étais étourdi, comme fou. Je m’élançai sur la belle Fanny, nu, tout en feu, pourpré, terrible…

Elle eut à peine le temps de comprendre cette nouvelle attaque, que, déjà triomphant, je sentis son corps souple et frêle trembler, s’agiter sous le mien, répondre à chacun de mes coups. Nos langues se croisaient brûlantes, acérées ; nos âmes se fondaient dans une seule !

FANNY.

Ah ! mon Dieu ! on me tue !…

FANNY.

Hai ! hai ! la liqueur brûle, hai ! mes entrailles ! Mais cela pique, cela perce !… Ah ! je vais mourir !… Vile et damnée sorcière, tu me tiens !… Tu me tiens !… ah ! Gamiani, insensible à ces cris d’angoisse et de torture, redouble ses élans. Elle brise, déchire et s’abîme à travers des flots de sang ; mais voilà que ses yeux tournent. Ses membres se tordent, les os de ses doigts craquent. Je ne doute plus qu’elle n’ait avalé et donné un poison ardent. Épouvanté, je me précipite à son secours. Je brise les portes dans ma violence, j’arrive ! Hélas! Fanny n’existait plus ! Ses bras, ses jambes, horriblement contournés, s’accrochaient à ceux de Gamiani, qui luttait seule avec la mort.

Je voulus les séparer.

– Tu ne vois pas, me dit une voix de râle, que le poison me tourmente… que mes nerfs se tordent !… Va-t’en… Cette femme est à moi !… Hai ! hai !

– C’est affreux ! m’écriai-je transporté.

GAMIANI.

Oui ! mais j’ai connu tous les excès des sens. Comprends donc, fou ! Il me restait à savoir si, dans la torture du poison, si dans l’agonie d’une femme mêlée à ma propre agonie, il y avait une sensualité possible ! Elle est atroce ! entends-tu ! Je meurs dans la rage du plaisir, dans la rage de la douleur !… je n’en puis plus !… heu !…

À ce cri prolongé, venu du creux de la poitrine, l’horrible furie retombe morte sur le cadavre !