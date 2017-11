Alimentaire : dix aliment à éliminer là…

Alimentaire, mon cher Watson ! Dix aliments à éliminer

L’alimentation joue un grand rôle dans tous les aspects de la santé, même l’humeur. Vous pouvez penser que votre cerveau – ou votre cœur – est le seul responsable de votre bonheur et de votre tristesse, mais ce que vous mangez peut également avoir un effet sur cela. C’est parce que lorsque vous mangez un régime faible en nutriments et riche en sucre, cela déclenche réellement des changements dans l’humeur d’une personne, allant même jusqu’à provoquer ou aggraver la dépression dans certains cas.

En outre, avez-vous déjà remarqué que lorsque vous êtes triste ou déprimé, vous atteignez pour plus de nourriture malsaine? Ces aliments «de confort» ne font qu’alimenter votre humeur et peuvent contribuer à la prise de poids, ce que les heures supplémentaires peuvent ajouter à votre dépression. C’est un cercle vicieux, vraiment.

Pour sortir de ce cycle et vous sentir plus heureux plus souvent, vous pouvez éviter les 10 aliments suivants qui peuvent contribuer à la mauvaise humeur.

10 aliments qui contribuent à la mauvaise humeur

Agave : Celui-ci peut vous choquer parce que l’agave est poussé comme un édulcorant sain. En réalité, l’agave contient de l’excès de fructose, ce qui peut déclencher le syndrome métabolique et entraîner un rétrécissement du cerveau et une instabilité de l’humeur.

Jambon de vacances : Même si les vacances sont un moment heureux, votre jambon ne l’est pas. C’est parce que votre jambon de vacances provient probablement d’une ferme qui injecte des antibiotiques à leurs cochons. Le jambon lui-même est ensuite injecté avec du sucre, des conservateurs et des charges, ce qui peut entraîner une mauvaise humeur, des migraines et même des chevilles enflées.

Soda : Soda est chargé de sucre, et après cela, le sucre suit son cours dans votre corps. Cela peut provoquer un accident d’humeur.

Margarine : La margarine contient des graisses industrielles déclenchant l’inflammation qui peuvent affecter l’humeur avec l’insuline. Pensez-y de cette façon: la margarine est fausse et votre corps ne sait pas quoi en faire, cela peut donc avoir des conséquences négatives.

Graines de citrouille transformées : Les graines de citrouille maison sont parfaitement fines et saines à apprécier, mais évitez de ramasser un paquet d’entre eux au magasin. Souvent, les articles de ce type sont enduits de borate de potassium, ce qui empêche l’absorption de l’iode par la thyroïde, ce qui est important pour la régulation de l’humeur.

Croustilles : Les croustilles sont souvent remplies d’acides gras oméga-6, qui peuvent altérer l’humeur en bloquant les oméga-3 stimulant le cerveau. De plus, la pomme de terre à frire cause l’acrylamide, un cancérogène.

Bagels : Les bagels ressemblent à un zéro, ce qui signifie qu’ils ne font rien pour vous. Ils sont emballés avec des sucres raffinés, ce qui provoque vos propres sucres à pointes et crash, vous laissant avec une humeur inférieure.

Cacahuètes : Une fois de plus, les cacahuètes que vous ouvrez vous-même sont correctes, mais la variété salée emballée que vous voyez dans les barres ou les mélanges de partie ne sont pas aussi en bonne santé. Les cacahuètes emballées contiennent souvent du glutamate monosodique (MSG), qui est lié aux migraines, à la faiblesse, à la brûlure, à la respiration sifflante, et à la difficulté à respirer.

Raccourcissement des légumes : Les mêmes raisons pour lesquelles vous devriez éviter la margarine s’appliquent également au shortening végétal.

Patates douces préparées: Les patates douces sont un aliment diététique vraiment délicieux, mais pas quand il est monté dans le sucre et les guimauves. La basse humeur et l’irritabilité peuvent suivre après avoir mangé des patates douces édulcorées.

