Plus beau texte du monde, Leopardi et les uccelli (oiseaux)

Sono gli uccelli naturalmente le più liete (joyeuses) creature del mondo. Non dico ciò in quanto se tu li vedi o gli odi, sempre ti rallegrano; ma

intendo di essi medesimi in sé, volendo dire che sentono giocondità e

letizia più che alcuno altro animale.

Gli uccelli per lo più si dimostrano nei moti e nell’aspetto lietissimi; e non da altro procede quella virtù che hanno di rallegrarci colla vista, se non che le loro forme e i loro atti, universalmente, sono tali, che per natura dinotano abilità e disposizione speciale a provare godimento (plaisir) e gioia: la quale apparenza non è da riputare vana e ingannevole. Per ogni diletto e ogni contentezza che hanno, cantano; e quanto è maggiore il diletto o la contentezza, tanto più lena e più studio pongono nel cantare. E cantando buona parte del tempo, s’inferisce che ordinariamente stanno di buona voglia e godono. E se bene è notato che mentre sono in amore, cantano meglio, e più spesso, e più lungamente che mai; non è da credere però, che a cantare non li muovano altri diletti e altre contentezze fuori di queste dell’amore.

Similmente si vede che usano di cantare in sulla mattina allo

svegliarsi; a che sono mossi parte dalla letizia che prendono del giorno

nuovo, parte da quel piacere che è generalmente a ogni animale sentirsi

ristorati dal sonno e rifatti. Anche si rallegrano sommamente delle

verzure liete, vallette fertili, delle acque pure e lucenti, del paese bello.

Onde si potrebbe dire in qualche modo, che gli uccelli partecipano

del privilegio che ha l’uomo di ridere: il quale non hanno gli altri

animali; e perciò pensarono alcuni che siccome l’uomo è definito per

animale intellettivo o razionale, potesse non meno sufficientemente

essere definito per animale risibile; parendo loro che il riso non fosse

meno proprio e particolare all’uomo, che la ragione. Cosa certamente

mirabile è questa, che nell’uomo, il quale infra tutte le creature è la più

travagliata e misera, si trovi la facoltà del riso, aliena da ogni altro

animale.

E che gli uccelli sieno e si mostrino lieti più che gli altri animali,

non è senza ragione grande. Perché veramente, come ho accennato (souligné) a principio, sono di natura meglio accomodati a godere e ad essere felici.

Primieramente, non pare che sieno sottoposti alla noia (ennui). Cangiano (ils chantent) luogo a ogni tratto; passano da paese a paese quanto tu vuoi lontano, e dall’infima alla somma parte dell’aria, in poco spazio di tempo, e con facilità mirabile; veggono e provano nella vita loro cose infinite e diversissime; esercitano continuamente il loro corpo; abbondano soprammodo della vita estrinseca.

In fine, siccome Anacreonte desiderava potersi trasformare in

ispecchio (miroir) per esser mirato continuamente da quella che egli amava, o in gonnellino (mouchoir) per coprirla, o in unguento per ungerla, o in acqua per lavarla, o in fascia, che ella se lo stringesse al seno, o in perla da portare al collo, o in calzare, che almeno ella lo premesse col piede; similmente io vorrei, per un poco di tempo, essere convertito in uccello, per provare quella contentezza e letizia della loro vita.