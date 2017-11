Tatiana jongle enfin avec Onéguine : prochaine parution…

Eugène Onéguine, ou la grosse fatigue du civilisé (attention, bientôt Tatiana publiera sa traduction française du prestigieux texte !)

« La musique semble fatiguée du tapage qu’elle a déjà fait. »

On le répète en russe pour La Hyre…

Музыка уж греметь устала

Lisez les traductions de ma femme, qui sont les meilleures (je ne le dis pas parce que c’est ma femme).

A vingt ans Pouchkine bouscule tous les codes de la modernité hystérisée.

Aussitôt née, aussitôt usée, et désabusée, cette modernité.

On lui donne la parole à ce descendant d’africain qui a remis notre monde européen, prétentieux et bourgeois à sa place :

Sur l’humanisme fatigué :

I, VI

Le latin est passé de mode aujourd’hui. Aussi, à vrai dire, savait-il juste assez de latin pour déchiffrer une épigraphe, pour donner son opinion sur Juvénal, pour mettre Vale à la fin d’une lettre, et, dans les grandes occasions, pour citer, non sans fautes, deux vers de l’Énéide.

Il n’avait aucun goût pour fouiller la poussière chronologique des légendes humaines ; mais toutes les anecdotes des temps passés, depuis Romulus jusqu’à nos jours, étaient gravées dans sa mémoire.

Sur le primat de l’économie anglo-saxonne et le déclin du classicisme :

I, VII

N’ayant jamais eu la passion étrange d’user sa vie à la recherche de vains sons, il ne put jamais, malgré tous nos efforts, distinguer un dactyle d’un spondée. Il se moquait d’Homère, de Théocrite ; mais, en revanche, il prisait fort Adam Smith. Il était un profond économiste, c’est-à-dire qu’il savait raisonner sur les causes de la richesse d’un État, et dire comment cet État subsiste, et pourquoi il n’a nul besoin d’or quand il a des produits naturels. Son père ne put jamais le comprendre, et continua à engager ses biens.

Sur le déclin de la morale comme on dit, et qui n’a pas attendu nos libérations sexuelles et nos papotages tv :

I, XII

Il avait su de bonne heure émouvoir même le cœur des coquettes de profession. La médisance la plus acérée était à ses ordres quand il fallait annuler des rivaux et les faire tomber dans ses filets ; mais vous, heureux maris, vous restiez toujours ses amis. Tous le caressaient : et le rusé disciple de Faublas, et le vieillard soupçonneux, et le majestueux trompé, toujours content de lui-même, de son dîner et de sa femme.

Lisez Faublas d’ailleurs, c’est un livre admirable et scandaleusement ignoré par nos manuels de littérature (à part le Brighelli-Magnard bien sûr).

Sur l’obsession des sorties et des surprises-parties et des spectacles :

I, XV

Il est encore au lit, que déjà on lui apporte des billets. Qu’est-ce ? des invitations, précisément. Dans trois maisons il est prié pour la soirée. Là, un bal ; ici, une fête d’enfants. Où ira-t-il ? par où commencera-t-il ? Eh bien, il ira partout. Cela décidé, en toilette du matin, un large bolivar sur la tête, Onéguine part pour le boulevard de

l’Amirauté, et s’y promène nonchalamment jusqu’à ce que sa vigilante montre de Bréguet ait marqué l’heure du dîner.

Tiens, déjà les montres de luxe suisses pour mesurer le présent éternel !

Snobisme, drague, entrechat :

I, XVII

La soif demande encore des verres pour arroser la graisse brûlante des côtelettes ; mais le son de la pendule annonce qu’un nouveau ballet vient de commencer. Législateur exigeant de la scène, adorateur inconstant des séduisantes actrices, citoyen émérite des coulisses, Onéguine s’élance vers le théâtre, où chacun, s’érigeant en critique, tantôt applaudit un entrechat, tantôt siffle Phèdre ou Cléopâtre, et toujours pour se faire remarquer.

Sur la lassitude sociale et ce besoin postmoderne (ouf !) de faire l’écœuré, le blasé :

I, XXI

Tous applaudissent. Entre Onéguine ; il marche sur les pieds à travers les fauteuils ; il dirige, en faisant la moue, son double lorgnon sur les loges occupées par des dames inconnues ; puis, après avoir parcouru tous les rangs de spectateurs, il se déclare fort mécontent de tout, des figures, des toilettes ; il échange des saluts avec les gentilshommes, jette un regard distrait sur la scène, se détourne, et dit au milieu d’un bâillement : « Il est temps de les chasser tous ; j’ai longtemps souffert les ballets, mais Didelot lui-même me devient insupportable. »

Allusion à la mondialisation marchande (revoyez le Mondain de Voltaire) et le rôle mimétique, dirait René Girard, de Londres ou de Paris :

I, XXIII

Peindrai-je, dans un tableau fidèle, le cabinet solitaire où l’exemplaire nourrisson de la mode s’habille, se déshabille et se rhabille ? Tout ce que l’esprit mercantile de Londres nous apporte sur les flots de la Baltique en échange de nos bois et de nos suifs ; tout ce que le goût insatiable de Paris invente pour notre luxe, nos fantaisies, nos plaisirs ; tout cela décorait le cabinet d’un philosophe de vingt ans…

Sur la francisation du langage russe, et d’ailleurs Joseph de Maistre en parle dans la deuxième soirée, de ces langues qui n’inventent plus rien (« Hélas! Cette nation – la russe – a fait comme les autres. Depuis qu’elle s’est mêlée de raisonner, elle a emprunté des mots et n’en a plus créé. Aucun peuple ne peut échapper à la loi générale. »), mais recyclent un mot existant en français ou en anglais :

I, XXVI

Je pourrais, à cette heure, occuper le monde savant par une description minutieuse d’une toilette à la dernière mode ; mais, pantalons, fracs, gilets, ce sont des mots qu’on ne trouve pas dans la langue russe, et je vois déjà, je l’avoue à ma honte, que mon pauvre style aurait pu se moins bigarrer de mots étrangers. Mais il y a trop longtemps que je n’ai pu mettre le nez dans notre grand dictionnaire de l’Académie.

Encore une petite mise en garde sur les bals et les spectacles (il avait lu Chrysostome, Pouchkine ?) :

I, XXIX

Au temps des plaisirs et des désirs irrésistibles, j’étais fou des bals. Il n’y a pas d’endroit plus sûr pour risquer une déclaration ou glisser un billet. Ô vous, maris que je respecte à présent, faites attention à mes paroles, car je désire vous être utile. Et vous aussi, mamans, prenez bien garde à ce que font vos filles. Tenez vos deux yeux bien ouverts ; sans cela, que Dieu vous garde !

Et enfin la grande phrase sur le spleen et sur notre dépression-acédie moderne :

I, XXXVIII

Une certaine maladie, dont il serait vraiment bon de rechercher la cause, que les Anglais nomment spleen, et nous autres Russes khàndra, s’empara de lui peu à peu.

Подобный английскому сплину,

Короче: русская хандра

Им овладела понемногу;

Il n’essaya point de se brûler la cervelle, mais il se refroidit complètement dans son amour de la vie. Un nouveau Childe-Harold, moitié farouche, moitié languissant, apparaissait dans les salons. Rien ne semblait le toucher, ni les caquets du monde, ni le boston, ni un regard attendri, ni un soupir indiscret. Il ne remarquait plus rien.

Sur Tatiana, bien avant la libération de la femme, voilà ce qui est dit !

II, XXVI

Elle n’aimait point le jeu de la poupée, ce jeu indice certain du penchant à commander. C’est avec sa poupée obéissante que l’enfant se prépare en riant aux lois et aux convenances du monde, en lui répétant avec gravité les leçons reçues de sa maman.

С послушной куклою дитя

Приготовляется шутя

К приличию – закону

Enfin, sur cette tendance à trop et mal lire :

VIII, XXXV

De nouveau il se mit à lire sans choix. Il lut Gibbon, Rousseau, Manzoni, Herder, Chamfort, madame de Staël, Bichat, Tissot ; il lut le sceptique Bayle, il lut même les œuvres de Fontenelle, et aussi quelques-uns des nôtres, sans rien rejeter, ni almanachs, ni revues, ni journaux où l’on nous fait la leçon, où maintenant l’on me dit tant d’injures, où jadis je rencontrais tant de madrigaux : e sempre bene, messieurs.

Sénèque en parle d’ailleurs dans sa lettre II de cette mauvaise propension à la lecture dispersante (Distringit librorum multitudo)…

Enfin un vrai rebelle…