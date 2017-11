Dante et le caractère quadruple et sacré des interprétations spirituelles

Dante et le caractère sacré des interprétations

Le sens littéral est souvent un langage chiffré qui voile plus qu’il ne dévoile, et qui n’est censé fournir que des points de repère pour des vérités d’ordre cosmologique, métaphysique et mystique ; les traditions orientales sont unanimes dans cette interprétation complexe et pluridimensionnelle des textes sacrés. D’après Maître Eckhart, « le Saint-Esprit enseigne toute vérité ; il est vrai qu’il y a un sens littéral que l’auteur avait en vue, mais comme Dieu est l’auteur de l’Écriture sainte, tout sens vrai est en même temps sens littéral ; car tout ce qui est vrai provient de la Vérité elle- même, est contenu en elle, dérive d’elle et est voulu par elle. » Et de même Dante dans son Convivio: « Les Écritures peuvent être comprises et doivent être exposées principalement selon quatre sens. L’un est appelé littéral… L’autre est appelé allégorique… Le troisième sens est appelé moral… Le quatrième sens est appelé anagogique, c’est-à-dire qui surpasse le sens (sovrasenso) ; c’est ce qui a lieu lorsqu’on expose spirituellement une Écriture qui, tout en étant vraie dans le sens littéral, signifie en outre les choses supérieures de la Gloire éternelle, ainsi qu’on peut le voir dans le Psaume du Prophète où il est dit que lorsque le peuple d’Israël sortit d’Égypte, la Judée fut rendue sainte et libre. Bien qu’il soit manifestement vrai qu’il en fut ainsi selon la lettre, ce qui s’entend spirituellement n’est pas moins vrai, à savoir que lorsque l’âme sort du péché, elle est rendue sainte et libre dans sa puissance. » (Trattato Seconda, 1).

Pour ce qui est du style biblique – abstraction faite de variations qui sont ici sans importance -, il importe de comprendre que le caractère sacré, donc surhumain du texte, ne saurait se manifester d’une façon absolue dans le langage, qui est forcément humain : la qualité divine dont il s’agit apparaît plutôt dans la richesse des significations superposées et dans la force théurgique du texte pensé, prononcé et écrit.