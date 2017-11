Saint Thomas et les sources de notre hébétude intellectuelle

En latin, dans mon dictionnaire Quicherat, hebetudo désigne une chose (arme) émoussée, et par suite la stupidité.

C’est Jean Baudrillard qui avait parlé de l’hébétude collective que répandent les médias. L’expression m’avait rendu euphorique, et je la retrouve sous la plume sublime du docteur angélique. Lui aussi a parfaitement analysé la question : pourquoi faisons-nous la bête ? Et s’il n’avait pas connu l’abrutissement collectif de l’ère industrielle-communicante (nous finirions comme les abeilles, disait Alexandre Kojève), du moins l’avait-il analysé comme personne à l’état de nature :

« Maintenant il doit être question de l’aveuglement de l’esprit et de l’hébétude du sens qui s’opposent au don d’intelligence. »

Lisez bien ici :

« Le troisième principe de la vision intellectuelle est un principe intelligible qui permet à l’homme d’avoir l’intelligence d’autres choses. A ce principe intelligible l’esprit de l’homme peut s’appliquer ou ne pas s’appliquer. »

Car on peut refuser l’intelligence. Dix mille connexions pour écouter un Heidegger, un milliard pour écouter Gaga ou Rihanna, avec un bon million de commentaires !

Thomas évoque une phrase sublime des psaumes – je rajoute un peu de latin pour Simon : ~ 74 ~

« Il lui arrive de ne pas s’y appliquer de deux façons. Parfois cela vient de ce que l’homme a une volonté qui spontanément se détourne de la pensée d’un tel principe, selon la parole du Psaume (36, 4): » Il a refusé l’intelligence du bien (noluit intelligere ut bene ageret.). » Ou encore, l’homme a l’esprit occupé à d’autres choses qu’il aime davantage et qui détournent sa pensée de regarder ce principe-là, selon la parole du Psaume (58, 9 Vg). » Le feu est tombé sur eux « , entendez: le feu de la concupiscence, » et ils n’ont pas vu le soleil « (supercecidit ignis, et non viderunt solem.). Dans ces deux cas, l’aveuglement de l’esprit est un péché. »

Je repense à Eyes Wide Shut, le chef d’oeuvre qui résume si bien mon époque. J’ai rapproché Isaïe du film biblique de Kubrick. Je le cite ici de nouveau :

Isaïe et les aveugles:

« Soyez étonnés et soyez stupéfaits ! Aveuglez-vous et soyez aveugles ! Ils sont enivrés, mais non de vin ; ils chancellent, mais non par la boisson forte. Car l’Éternel a répandu sur vous un esprit de profond sommeil ; il a bandé vos yeux ; les prophètes et vos chefs, les voyants, il les a couverts. »

Toujours un peu de latin : Quoniam miscuit vobis Dominus spiritum soporis ; claudet oculos vestros : prophetas et principes vestros, qui vident visiones, operiet.

Je reviens au docteur angélique :

« Il semble que l’hébétude du sens ne soit pas autre chose que l’aveuglement de l’esprit. Car les contraires s’opposent un à un. Or l’hébétude s’oppose au don d’intelligence, comme le montre S. Grégoire; et l’aveuglement de l’esprit s’y oppose aussi, puisque l’intelligence désigne un principe de la vision de l’esprit. Donc l’hébétude du sens est la même chose que la cécité de l’esprit. » ~ 75 ~

Dans l’hébétude, l’esprit n’est plus aigu, il est émoussé. Thomas devient poète ici :

« L’hébétude s’oppose à l’acuité. On dit qu’un instrument est aigu lorsqu’il est pénétrant. On appelle donc hébété ce qui est émoussé et ne peut pénétrer. Or, on dit par comparaison que le sens corporel peut pénétrer le milieu en tant qu’il perçoit son objet à une certaine distance ou en tant qu’il peut, par sa pénétration, percevoir ce qu’il y a de plus petit ou de plus intérieur dans l’objet. »

Petit détour par le si précieux et disparu sens olfactif (Bernard de Clairvaux écrivit trois sermons sur les parfums) :

« Aussi, dans le domaine corporel, dit-on que quelqu’un a un sens aigu lorsqu’il peut percevoir un objet sensible de loin, par la vue, l’ouïe ou l’odorat. Au contraire, on attribuera un sens hébété, ou émoussé, à celui qui ne perçoit les objets sensibles que s’ils sont proches et de grande taille. »

S’ensuit cette conséquence merveilleusement dite :

« Donc l’hébétude du sens, en matière intellectuelle, implique une certaine débilité de l’esprit dans la considération des biens spirituels. La cécité de l’esprit implique une totale privation dans la considération de ces biens. L’une et l’autre s’opposent au don d’intelligence par lequel on connaît les biens spirituels dès qu’on les appréhende, et l’on pénètre finement dans ce qu’ils ont de plus intime. »

Sublimité de l’expression suivante, qui annonce notre époque obsédée par Gaga, la bourse et Ronaldo :

« L’hébétude comme la cécité spirituelle ont raison de péché en tant qu’elles sont volontaires. Cela est évident chez celui qui, attaché aux biens charnels, n’éprouve qu’ennui ou négligence à scruter finement les réalités spirituelles. »

Le maître rappelle Saint Augustin (avant de le rétracter quelque peu) :

« S. Augustin avait dit dans ses Soliloques » Ô Dieu, qui avez voulu que les purs seuls sachent le vrai. »

L’hébétude est-elle liée aux péchés charnels ? Pas forcément :

« Mais les vices spirituels sont plus proches de l’esprit que les vices charnels. Donc la cécité de l’esprit et l’hébétude du sens sont causés par les vices spirituels plus que par les vices charnels. »

La luxure est dangereuse (Eyes Wide Shut toujours) :

« C’est pourquoi, par de tels vices, l’intention de l’homme s’applique au maximum aux réalités physiques, et par conséquent son activité dans le domaine intelligible s’affaiblit, mais davantage par la luxure que par la gourmandise, dans la mesure où les plaisirs sexuels sont plus violents que ceux de la table. C’est pourquoi la luxure engendre l’aveuglement de l’esprit qui exclut pour ainsi dire totalement la connaissance des biens spirituels; mais la gourmandise engendre l’hébétude du sens qui rend l’homme débile devant de telles réalités intelligibles. »

Abstinence et chasteté ne sont donc pas prêchées pour rien dans notre tradition. Elles aiguisent l’arme intellectuelle :

« Au contraire, les vertus opposées, c’est-à-dire l’abstinence et la chasteté, sont ce qui dispose le mieux à la perfection de l’activité intellectuelle. D’où cette parole en Daniel (1, 17): » A ces jeunes gens « , qui étaient abstinents et continents, » Dieu a donné science et instruction en matière de lettres et de sagesse. »

Mais certains (j’en connais) demeurent très subtils malgré cette addiction aux sens – comme on dit :

« Il y a des gens asservis aux vices charnels, qui sont parfois capables de voir finement certaines choses dans le domaine intelligible, à cause de la bonne qualité de leur esprit naturel, ou d’un habitus surajouté. Cependant il est fatal que leur intention soit privée la plupart du temps de cette finesse de contemplation, par suite des plaisirs corporels. Ainsi les impurs ont bien la capacité de savoir du vrai, mais leur impureté leur est en cela un obstacle. »

On répète :

Bibliographie

Isaïe – 29, 10

Psaumes – 36,4 ; 58, 9

SOMME THEOLOGIQUE IIa-IIae, question 15

Nicolas Bonnal – Stanley Kubrick et le génie du cinéma (Eyes wide shut et les mystères de la globalisation).