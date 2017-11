Bernard Plouvier s’exprime à l’aube

Le troisième Reich et le redressement économique allemand

C’est un fait bien connu – des dizaines d’historiens et de spécialistes, qui ne peuvent ni se tromper ni nous tromper, nous en ont suffisamment assurés : Adolf Hitler et ses gangsters ignoraient tout des principes de l’économie et de la finance.

Effectivement, le credo économique et social du Führer avait de quoi surprendre un distingué universitaire. « Notre capital n’est pas l’or mais la force de travail du peuple allemand » (formule employée le 1er mai 1937). « Là où l’argent ne représente pas du travail, il est pour moi sans valeur » (le 18 mai 1944). On peut noter qu’une fois devenu le maître tout puissant du Reich, en août 1934 à la mort du Président von Hindenburg, il autorisera que l’on reproduise son effigie sur les timbres-poste, mais ni sur les pièces de monnaie ni sur les billets de banque (Plouvier, 2007-2) : le Führer n’aime pas l’argent, il n’aime que le pouvoir. Ce n’est qu’en régime dictatorial que la réalité du pouvoir est parfois dissociée de la richesse.

Alfred Rosenberg, si souvent prolixe et obscur dans ses exposés théoriques, s’est exprimé de façon nette et concise sur ce point : « La vraie propriété est la puissance créatrice de chacun » (discours du 22 février 1934).

Le matin du 31 janvier 1933, lorsque sont éteints les lampions de la fête du soir précédent et que débutent les choses sérieuses, ni le ministre des Finances ni celui de l’Économie du Reich ne disposent de réserve appréciable en devises fortes (83 millions de Reichsmark) ni en or (92 millions RM).

En revanche, 21 millions d’Allemands sur 68,5 vivent d’allocations (Dubail, 1962), alors que les caisses de secours sont à sec. Il existe, en effet, non pas six millions de chômeurs, selon la rengaine universitaire bien connue, mais 7,8 millions de chômeurs pleins, dont 6,5 millions indemnisés, en plus de 4 millions de chômeurs partiels (Plouvier, 2008-3 ; Schulz, 2010). Même André François-Poncet, après-guerre (1946), reconnaît qu’à la fin de 1932, il y avait « jusqu’à 7 millions de chômeurs ». C’est la diminution, mi-janvier 1933 du nombre de chômeurs indemnisés, parce qu’arrivés en fin de droits, qui a fait croire à des auteurs naïfs ou très orientés qu’il y avait une amélioration du chômage au début de 1933 (pour amateurs : Tooze, 2012).

Comment relancer l’économie et résorber le chômage sans générer d’inflation ? C’est à résoudre ces questions que vont s’essayer les économistes nazis.

Ce n’est pas Hjalmar Schacht qui va trouver les réponses, mais trois nazis : Wilhelm Keppler et Otto Wagener, secrétaires d’État au ministère de l’Économie, et Fritz Reinhardt leur homologue du ministère des Finances – depuis la fin des années 20, il est le spécialiste des questions budgétaires du NSDAP (le Parti National-Socialiste des Travailleurs Allemands).

Très schématiquement, la politique nazie de relance économique se fait grâce à des traites de travail, escomptées par la Reichsbank exactement comme des effets commerciaux. Cette pseudo-monnaie scripturale est une anticipation de l’État sur les impôts à venir, qui seront le produit de la reprise de l’activité économique financée par cet artifice technique.

Ce système avait été proposé par quelques penseurs imaginatifs : le ou les auteurs si décriés des Protocoles des Sages de Sion (cf. réédition de 2010), l’économiste letton Carl Ballod (in L’État futur, de 1898). Les littéraires connaissent les célèbres billets de promesse d’un partage de trésors enfouis (et à découvrir), avec lesquels l’empereur, dans la seconde partie de Faust, solde ses lansquenets… chez Goethe, ces traites sur l’avenir sont une invention de Méphisto, donc du diable !

Otto Wagener a codifié le système, l’a proposé au Führer qui l’a accepté en dépit de l’opposition farouche du financier traditionnel Schacht, effrayé de cette nouveauté. Cette technique s’avèrera si efficace qu’en 1936, Schacht, passé de l’opposition à l’enthousiasme, lancera de nouvelles traites de travail (les « Mefo ») pour financer le réarmement massif et leur donnera une telle publicité que des journalistes, puis des historiens abusés lui attribueront la paternité de l’ensemble. Si Schacht a bien été, en 1923-25, le naufrageur de l’épargne populaire pour raison d’État, il n’est en matière de traites de travail qu’un suiveur, un converti après une opposition initiale.

Il n’est pour rien dans le premier miracle économique allemand : la remise au travail de 4 millions de chômeurs en ces années 1933-1934, dans un pays dépourvu de réserves monétaires et mal pourvu en richesses naturelles (Wagemann, 1941).

Une fois n’est pas coutume, rendons hommage à Karl Marx qui, au milieu du XIXe siècle, lançait l’idée d’un « étalon-travail » pour remplacer l’étalon-or, une brillante réflexion très isolée au sein de centaines de pages illisibles et/ou dépourvues d’intérêt… pauvre Marx, dont les mânes ont dû verser un océan de larmes spirituelles à contempler l’utilisation de son étalon-travail par des antimarxistes enragés, des nationalistes forcenés, et d’une façon que ce rat du British Museum n’avait pas imaginée : une « monnaie-pari sur l’avenir », des anticipations de travail gagées par le rapport fiscal prévisible de ce travail.

La technique nazie de financement de la relance économique est tellement efficace que dès 1936, alors même que le réarmement n’est qu’ébauché depuis un an, le revenu national et la production industrielle dépassent ceux des années record 1928 et 1929. À la fin de 1936, les populations laborieuses de France et de Grande-Bretagne ne sont pas au bout de leurs peines ; quant à celle des USA, après l’échec coûteux du New Deal, elles ne sont qu’à mi-parcours de leur chemin de croix économique, d’autant que la crise économique va rechuter aux USA, durant le second semestre de 1937, par une nouvelle explosion de bulle spéculative à Wall Street (cf. Plouvier, 2011).

La seconde mesure originale autant qu’efficace fut la modernisation et l’extension considérable de l’archaïque troc. Les financiers du IIIe Reich ont usé du clearing, solution simple pour des pays à faible réserve en or et en devises fortes et d’un grand rapport en période de marasme économique mondial, faute de liquidités

C’est un échange de biens sans échange de monnaie, une forme élaborée de troc entre deux ou plusieurs États. Le Reichsmark (RM) a été exclu du marché monétaire international, sur l’ordre du Führer, pour éviter qu’une spéculation monétaire d’origine étrangère aboutisse à un chantage politique.

Il s’est souvenu qu’en 1911, au plus fort de la crise d’Agadir – un épisode du contentieux colonial franco-allemand, où le Maroc ne servait que de prétexte -, une crise boursière en Allemagne avait obligé le gouvernement du IIe Reich à transiger. Le Président du conseil des ministres français de l’époque, Joseph Caillaux, s’est toujours vanté d’avoir provoqué cette panique boursière. C’est une leçon retenue par Adolf Hitler et oubliée des auteurs académiques (ils sont vieux) et universitaires (ils sont carriéristes).

Schacht a mis au point le système de clearing qui va fonctionner fort bien de 1934 à 1943 avec les États scandinaves, la Hongrie, la Roumanie, la Bulgarie et la Turquie ; jusqu’en 1941 avec la Grèce, la Yougoslavie et l’URSS ; de 1939 à 1944 avec l’Espagne et la Slovaquie. Le Reich s’engage à importer à prix fixe et durant un nombre déterminé d’années une ou plusieurs matières premières d’un pays qui lui achètera la valeur correspondante en produits finis.

Ce sont des contrats où l’on ne répercute pas les très grandes fluctuations du marché international sur les cours des matières premières et des produits industriels. Les banques centrales de chaque pays escomptent les effets commerciaux et jouent le rôle de caisse de compensation, à deux ou plusieurs débiteurs-créditeurs (Wagemann, 1941).

Le système fonctionne si bien que le gouvernement tchèque l’utilise très rapidement pour son propre commerce extérieur (Renaud de Jouvenell, 1947), et cette concurrence aggrave le contentieux germano-tchèque.

Les négociants US et britanniques, irrités par la perte de leurs clients européens, deviennent franchement haineux quand le Reich les concurrence avec succès en Amérique latine. Il est bon de noter qu’à l’époque le commerce US est financièrement soutenu par l’État (Claude, 1945, auteur marxiste il est vrai, a prétendu qu’en 1939, ce dumping soutenait 60% des exportations US).

Contrairement aux idées reçues, dans le IIIe Reich on ne pratique ni l’autarcie économique (mais on use de l’autarcie monétaire) ni le dumping – du moins jusqu’à la fin de 1935 et très petitement en 1936-37, jusqu’à ce que le clearing fonctionne à plein régime –, mais un troc élaboré qui semble avoir donné satisfaction à tous les partenaires durant la période de paix. On a même honoré la dette extérieure de la République de Weimar, mais sans exportation de capitaux : les investisseurs étrangers sont tenus à transformer leurs revenus en achats de marchandises allemandes ou à les réinvestir dans le Reich (Plouvier, 2008-3).

Le Reich exporte des machines agricoles, du matériel électrique, des produits chimiques et pharmaceutiques, des instruments d’optique, moins chers et de meilleure qualité que les produits britanniques, français ou US. Réglant leurs factures par clearing, les allemands peuvent payer les matières premières plus cher que leurs concurrents démocrates (cf. le discours haineux du conseiller de la couronne Robert Spear Hudson aux Communes, le 30 novembre 1938, reproduit le lendemain dans le Times). Hudson sera le ministre de l’Agriculture et de la Pêche de 1940 à 1945.

Le 19 mars 1938, Le président mexicain Lazaro Cardenas avait nationalisé les gisements de pétrole de son pays, lésant les intérêts britanniques et nord-américains. Le 10 décembre 1938, le Reich conclut un accord de clearing avec le gouvernement mexicain : du pétrole contre des produits industriels. Cet arrangement est ressenti comme une impardonnable offense par les gentlemen de la City et les requins de Wall Street (Plouvier, 2008-4).

Il est évident que, dans la presse britannique, US et française, la lutte antigermanique sera présentée aux opinions publiques sous la forme d’une « croisade de la démocratie contre l’ignominie nazie » (variante « une guerre pour la liberté ») et non sous la triviale réalité d’une compétition économique… quand l’on veut en voyer les électeurs au feu, on y met les formes.

À force d’être répétée de livre en livre, l’opinion selon laquelle Adolf Hitler devait faire la guerre en 1939 pour éviter l’implosion économique du Reich est devenue un dogme, en dépit de son absurdité. En 1937, le Führer avait dit : « Le Reich doit exporter ou il mourra ». L’été de 1939, grâce à la méthode financière du clearing, le pays est redevenu un grand exportateur de produits usinés, ayant conquis ou reconquis une position dominante dans la plupart des pays d’Europe danubienne, en Amérique latine et même au Siam. Loin d’être au bord de l’implosion économique, le IIIe Reich est devenu un concurrent extrêmement dangereux pour le commerce extérieur, très fragile depuis la crise de 1929, des USA et de la Grande-Bretagne, mais également pour les grandes banques d’affaires auxquelles la technique du clearing fait courir un risque mortel.

De façon tout aussi efficace, mais dans un registre cynique et fort peu élégant, dans chaque pays conquis, de 1939 à 1944, les maîtres du Reich lèveront un tribut de guerre au titre d’indemnité d’occupation, voleront les biens des ennemis du Reich (juifs et résistants déportés) et accumuleront une dette de clearing : au 10 juillet 1944, elle sera de 29 milliards de RM, au détriment des pays occupés, associés et neutres (in Aly, 2005).

Il n’est guère de limite à l’expression de la volonté de puissances des maîtres d’un État, c’est chose bien connue depuis la plus haute Antiquité.

Mais pour les citoyens d’un pays à la dérive, il est bon de rencontrer des maîtres innovants, efficaces, en espérant qu’ils soient également des êtres aux objectifs raisonnables… mais chacun sait que le succès est une cause majeure de déraison.

