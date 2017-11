Inintelligence artificielle : le point de vue d’un preux lecteur !

Je ne sais pas si vous sentez flotter dans l’air du temps la fameuse I.A. (intelligence artificielle, rien que le nom est tordant), qui donne à pleurer toutes les larmes du monde tant tout ceci est profondément stupide. Ils ont donc à ce point perdu toute humanité ? Ils en sont donc à ce point de désespoir pour fomenter un tel nihilisme et trouver ça joyeux tant est si bien que l’on est prié d’y entrer comme l’on rentre en religion ? Nouvelle religion matérialisme-nihiliste ? C’est ceux-là même qui poussent dans cette direction qui ont besoin de l’I.A. pas le commun. Il semble que tout bon sens ait définitivement déserté les cerveaux ramollis des profonds ignares matérialistes qui sont à la manœuvre. Comment l’homme peut-il se couper de la divinité présente en lui. Quelle tristesse de comprendre qu’ils n’ont définitivement rien compris et refusent d’accepter le caractère sacré et divin de notre espèce. L’homme est en train de se transformer en machine avec tout ce fatras technologique, se perdre en coupant le lien fondamental qui nous relie à la Terre et au cosmos. Ne sommes-nous pas en passe de devenir sur Terre de puissants relais maléfiques ? Je garde cependant espoir car il reste encore de l’intelligence, l’intelligence véritable pas la singerie pour technophile athée-attardé, celle capable de sauver du désastre.

Fabrice