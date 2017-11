Mircea Eliade et notre « deuxième chute »

Il nous a fallu faire allusion pour montrer en quel sans même l’homme le plus franchement areligieux partage encore, au plus profond de son être, un comportement religieusement orienté. Mais les « mythologies privées » de l’homme moderne, ses rêves, ses songes, ses fantasmes, etc., n’arrivent pas à se hausser au régime ontologique des mythes, faute d’être vécues par l’homme total, et ne transforment pas une situation particulière en situation exemplaire. De même que les angoisses de l’homme moderne, ses expériences oniriques ou imaginaires, bien que « religieuses » du point de vue formel, ne s’intègrent pas, comme chez l’homo

religiosus, dans une Weltanschauung et ne fondent pas un comportement…

………………………………………………………………………………………………..

En un certain sens, on pourrait presque dire que, chez ceux des modernes qui se proclament areligieux, la religion et la mythologie se sont « occultées » dans les ténèbres de leur inconscient – ce qui signifie aussi que les possibilités de réintégrer une expérience religieuse de la vie gisent, chez de tels êtres, très profondément en eux-mêmes. Dans une perspective judéo-chrétienne on pourrait également dire que la non-religion équivaut à une nouvelle « chute » de l’homme : l’homme areligieux aurait perdu la capacité de vivre consciemment la religion et donc de la comprendre et de l’assumer ; mais, dans le plus profond de son être, il en garde encore le souvenir, de même qu’après la première « chute », et bien que spirituellement aveuglé, son ancêtre, l’homme primordial, Adam, avait conservé assez d’intelligence pour lui permettre de retrouver les traces de Dieu visibles dans le Monde. Après la première « chute », la religiosité était tombée au niveau de conscience déchirée ; après la deuxième « chute », elle est tombée plus bas encore, dans les tréfonds de l’inconscient : elle a été « oubliée ». Ici s’arrêtent les considérations de l’historien des religions.