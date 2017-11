Quand Shakespeare parle français…

Et si nous étions une seule nation ? Thèse SF de Randall Garrett (voyez ici).

C’est que nous dit Shakespeare, génie de l’intelligence britannique (mileswmathis.com) quand il fait du Shakespeare en français…

Henry V, acte V, scène 2, comme dirait le frère de Jessy James dans Lucky Luke…

Katharine

Is it possible dat I sould love de enemy of France?

KING HENRY V

No; it is not possible you should love the enemy of France, Kate: but, in loving me, you should love the friend of France; for I love France so well that

I will not part with a village of it; I will have it all mine: and, Kate, when France is mine and I am yours, then yours is France and you are mine.

KATHARINE

I cannot tell vat is dat.

KING HENRY V

No, Kate? I will tell thee in French; which I am sure will hang upon my tongue like a new-married wife about her husband’s neck, hardly to be shook off. Je quand sur le possession de France, et quand vous avez le possession de moi,–let me see, what then? Saint Denis be my speed!–donc votre est France et vous etes mienne. It is as easy for me, Kate, to conquer the kingdom as to speak so much more French: I shall never move thee in French, unless it be to laugh at me.

KATHARINE

Sauf votre honneur, le Francois que vous parlez, il est meilleur que l’Anglois lequel je parle.

(…)

KATHARINE

Dat is as it sall please de roi mon pere.

KING HENRY V

Nay, it will please him well, Kate it shall please him, Kate.

KATHARINE

Den it sall also content me.

KING HENRY V

Upon that I kiss your hand, and I call you my queen.

KATHARINE

Laissez, mon seigneur, laissez, laissez: ma foi, je ne veux point que vous abaissiez votre grandeur en baisant la main d’une de votre seigneurie indigne serviteur; excusez-moi, je vous supplie, mon tres-puissant seigneur.

KING HENRY V

Then I will kiss your lips, Kate.

KATHARINE

Les dames et demoiselles pour etre baisees devant leur noces, il n’est pas la coutume de France.

(…)

Kissing her

You have witchcraft in your lips, Kate: there is more eloquence in a sugar touch of them than in the tongues of the French council; and they should sooner persuade Harry of England than a general petition of monarchs. Here comes your father.