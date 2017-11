Crise américaine : vacillement impérial et questionnement pentagonal

At our own peril : vacillement impérial et questionnement pentagonal

L’acédie disait saint Cassien est le pire des péchés.

Contrairement à certains antisystèmes manipulés qui hurlent à l’ubris et à la suprématie US (on va envahir et nucléariser la Russie, la Chine, l’Iran, la Corée, le Luxembourg, etc.), le pentagone est clairement conscient de son déclin ; aussi rêve-t-il d’y remédier. Le très brillant journaliste Nafeez Ahmed souligne l’importance du rapport du SSI intitulé : AT OUR OWN PERIL: DOD RISK ASSESSMENT IN A POST-PRIMACY WORLD. On y évoque (un certain Nathan Freier surtout, caricature de néocon maniaco-dépressif) la vulnérabilité, l’érosion et même la perte de l’avance nord-américaine ! Et de citer même une époque de primauté post-U.S !

Nafeez écrit :

« …nous rapportons des preuves étonnantes que le département américain de la Défense est conscient du déclin de la primauté américaine et de la dissolution rapide de l’ordre international créé par le pouvoir américain après la Seconde Guerre mondiale. »

Malheureusement, « la solution proposée pour protéger la puissance américaine, est toujours le même: plus de surveillance, plus de propagande («manipulation stratégique des perceptions ») et d’expansionnisme militaire. »

Le document du pentagone conclut que « le monde est essentiellement entré dans une nouvelle phase de transformation, où la puissance américaine est en baisse, l’ordre international est en dissolution et l’autorité des gouvernements du monde entier se désagrège » !

On exagère un peu, peut-être ? On dramatise pour ramasser plus de moyens comme on dit ?

On souligne la rébellion des antisystèmes un peu partout :

« Après avoir perdu le statut de « prééminence » du passé, les Etats-Unis vivent aujourd’hui dans le monde dangereux et imprévisible de « post-leadership », dont le caractère distinctif est la « résistance à l’autorité. »

On rappelle que la Chine et la Russie mènent le bal (mais que n’a-t-on lu Mearsheimer qui, je l’avais rappelé en 2015 pour pravdareport.com, soulignait l’énorme erreur stratégique de laisser les deux géants se rapprocher l’un de l’autre) :

« Le danger est non seulement de grandes puissances rivales comme la Russie et la Chine, tous deux représentés comme des menaces à la croissance rapide pour les intérêts américains, mais aussi par le risque d’événements dans le style « printemps arabe ». Non seulement ils éclatent au Moyen-Orient, mais dans le monde entier, ce qui peut nuire à la confiance des gouvernements au pouvoir dans un proche avenir. »

La solution ? comme toujours, plus de fascisme et de surveillance :

« Le rapport, fondé sur un processus de recherche intensive durant une année qui comprenait des consultations avec les principaux organismes du ministère de la Défense et de l’armée américaine, oblige le gouvernement des États-Unis à investir dans la surveillance accrue, une meilleure propagande, par la « manipulation stratégique » de l’opinion publique, et une force militaire des États-Unis « plus large et condescendante ».

C’est que « l’étude conclut que les Etats-Unis « ne peut plus compter sur la position inattaquable de la domination, la suprématie ou la prééminence dont ils jouissaient 20 années et plus, après la chute de l’Union soviétique. » L’empire américain est tellement affaibli qu’il ne peut plus « générer automatiquement une supériorité militaire locale, cohérente et soutenue, à déployer sur le terrain. »

Pas même de supériorité militaire locale ? Mazette ! Vite, deux mille milliards de plus pour remédier !

Ce n’est pas seulement le pouvoir américain qui est en déclin. L’étude du US Army War College conclut que: « Tous les Etats et les structures traditionnelles de l’autorité politique subissent des pressions croissantes de la part de forces endogènes et exogènes … La fracture du système global de l’après-guerre froide s’accompagne de la fragmentation interne du tissu politique, social et économique de presque tous États ».

On n’aime pas non plus les petits résistants. Nafeez écrit :

«…les États-Unis considèrent ces menaces pays comme des menaces – non pas tant à cause des militaires ou liées à la sécurité spécifique, mais surtout parce que leur poursuite des intérêts nationaux légitimes est lui-même évalué nuisible à la domination américaine. »

Tout Etat-nation doit être exterminé, on le savait. La France de Chirac-Sarko-Hollande n’étant qu’un pion de l’Otan et de Bruxelles ne court plus ce risque !

Les méchants sont comme toujours les russes et les chinois :

« La Russie et la Chine sont décrites comme des «forces révisionnistes» bénéficiant de l’ordre international dominé par les États-Unis mais qui «osent rechercher une nouvelle répartition du pouvoir et de l’autorité, proportionnée à leur affirmation progressive comme rivales légitimes de la domination américaine». La Russie et la Chine, disent les analystes, « sont engagées dans un programme qui cherche à démontrer les limites de l’autorité, de la volonté, de la portée, de l’influence et de l’impact des Etats-Unis ».

Ces puissances sont considérées comme « révisionnistes » ou même « révolutionnaires » !

Les résistants ont l’intention de détruire la portée de l’ordre conduit par les Etats-Unis dans ce qu’ils perçoivent comme leur sphère d’influence légitime. Ils sont également déterminés à remplacer cet ordre localement par de nouvelles règles établies dictées par eux. «

Le vacillement impérial nécessite une compensation intellectuelle : le mind-control !

Le texte dénonce l’information « fait-dangereux »ou l’’information «factuellement toxique» qui servent selon lui à empoisonner la «pertinence du discours politique». Une telle information est considérée plus convaincante dans le début de l’apparition du désordre civil, parce que ceci « … affaiblit inévitablement les fondements de la sécurité au niveau international, régional, national ou personnel. En effet, les expositions de fait toxiques sont les plus susceptibles de déclencher l’insécurité virale ou contagieuse à travers ou à l’intérieur des frontières et entre les peuples et un autre ou entre les nations. «

Donc, selon Nafeez :

« En bref, le groupe d’étude de l’US Army War College estime que la propagation de «faits» contestant la légitimité de l’empire américain est un facteur clé important dans son déclin: pas le comportement réel de l’empire ! »

Voilà pourquoi la fascisation de l’information en occident et la neutralisation et des poches de résistance du web est devenue une priorité militaire. Voilà pourquoi aussi tous ceux qui exaltent et mythifient une puissance impériale de plus en plus virtuelle servent nos magiciens d’Oz.

L’étude du Pentagone propose deux solutions à la menace de l’information.

« Le premier est de faire un meilleur usage des capacités de surveillance de masse des États-Unis, qui sont décrites comme «le complexe d’intelligence mondiale le plus important et le plus sophistiqué et le plus intégré».

Comme on sait ce « complexe intégré » est aujourd’hui déconsidéré, sauf par les imbéciles.

Plus inquiétant, on rêve de contrôler les perceptions (Michael Snyder rappelle tout le temps que nous sommes connectés-contrôlés neuf heures par jour en moyenne, dont cinq heures trente hélas par la télé !) :

« Le document critique également la stratégie américaine de se concentrer trop à essayer de se défendre contre les efforts étrangers pour pénétrer ou perturber le renseignement américain, au détriment de « l’utilisation ciblée de la même architecture pour la manipulation stratégique des perceptions et de son influence relative sur les résultats de la politique et la sécurité (for the strategic manipulation of perceptions and its attendant influence on political and security outcomes.). »

Après on entre dans la guerre pure de l’esprit façon Sun Tsé, La Boétie ou Georges Orwell :

« … la patrie des États-Unis, les citoyens américains individuels, et l’opinion publique et la perception des États-Unis deviendront de plus en plus de champs de bataille. »

At the same time, the U.S. homeland, individual American citizens, and U.S. public opinion and perceptions will increasingly become battlefields.

Rien de neuf particulièrement ; abrutissement et matraquage au programme, déjà décrit par Gustave le Bon ou Serge Tchakhotine ! C’était aussi une des mission de la littérature SF créer par l’intelligence navale : le contrôle ou la manipulation es esprits.

Nafeez ajoute que « le rapport du Pentagone considère l’expansion de l’armée américaine comme la seule option. » car pourquoi changer une méthode qui perd ? Mais qui assure mille milliards de dollars ou plus à ses profiteurs ?

Nafeez rappelle tristement que : « Une fois de plus, le pouvoir militaire est essentiellement décrit comme un outil entre les mains des États-Unis pour forcer, menacer et persuader les autres pays de se conformer aux exigences américaines. »

Le document insiste sur la nécessité de contrôler l’information (via Google-Facebook-Instagram c’est très facile). Renseignement et surveillance de masse sont au programme !

« C’est donc une guerre entre la globalisation capitaliste menée par les Etats-Unis et ceux qui résistent. Et pour le gagner, le document avance une combinaison de stratégies: consolider le complexe du renseignement américain et l’utiliser plus impitoyablement; intensifier la surveillance de masse et la propagande pour manipuler l’opinion publique; élargir le pouvoir militaire des États-Unis pour donner accès aux «zones stratégiques, aux marchés et aux ressources».

Nafeez rappelle la puissance des boîtes US qui contrôlent consommation ou divertissement dans ce monde pain et de jeux :

« Selon le Dr Sean Starrs (on peut aussi consulter son rapport) du Centre for International Studies du MIT, le pouvoir américain ne peut pas être déterminé uniquement par les comptes nationaux. Nous devons regarder les rapports des sociétés transnationales. Starrs montre que les sociétés transnationales américaines sont beaucoup plus puissantes que leurs concurrents. Ses données suggèrent que la suprématie économique américaine reste à son niveau historique le plus élevé, pourtant non contesté par un colosse économique tel que la Chine. »

Un iota cependant…d

« Cela ne sape pas nécessairement la reconnaissance par le Pentagone naissant que le pouvoir impérial américain fait face à une nouvelle ère de déclin et d’instabilité sans précédent… cela suggère que la perception du Pentagone de la prééminence mondiale des États-Unis est très liée à sa capacité à projeter le capitalisme américain à l’échelle mondiale. »

Sources

Nafeez Ahmed

Strategic Studies Institute

and

U.S. Army War College Press

AT OUR OWN PERIL: DOD RISK ASSESSMENT IN A POST-PRIMACY WORLD