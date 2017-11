Philippe Grasset et le comique troupier américain

Il y en a que l’ubris US affole, il y en a qu’elle amuse. Le micro-théâtre militaire US dont j’ai parlé après notre Emmanuel Todd dégénère en spectacle de Guignol et personne n’en rend mieux compte, verve à l’avenant, que Philippe. Quelques perles à rebours (si j’ose dire) !

D’abord l’armée US est en état d’insurrection :

« Il est de plus en plus difficile de ne pas considérer que certaines forces armées US, représentant certainement un mouvement de fond de la direction militaire, se trouvent théoriquement en état insurrectionnel vis-à-vis du pouvoir civil suprême (le président Trump, légalement élu et investi du pouvoir légitime de commandant-en-chef). Il est extrêmement difficile de ne pas placer la déclaration du Général Hyten de l’USAF et actuel commandant les forces stratégiques nucléaires US (Strategic Command, ou StratCom) dans la logique des déclarations déjà extraordinaires du Général à la retraite Keyser, qui commanda StratCom en 2011-2013, devant le Sénat lundi dernier. La même définition est employée (un “ordre illégal” pourtant venu du président qui est par définition l’autorité légale suprême, de lancer une frappe nucléaire) que le Général concerné pourrait refuser d’exécuter à cause de cette “illégalité”, si cette “illégalité” était avérée. »

En toute légalité on ne sait plus ce que cette légalité – ou illégalité – signifie. Tocqueville (on y reviendra) annonçait que la démocratie démolissait le langage, eh bien c’est fait, et c’est plus drôle que chez Orwell…

Après on a l’impression que le « evil » qui affole tout le temps un Craig Roberts fait tout simplement place au débile. Philippe :

« La déclaration de Hyten est au moins aussi extraordinaire que celle de Keyser, et bien entendu doit être placée dans sa continuité ; sauf que Hyten présente une explication absolument extravagante, puérile ou intentionnellement provocante par cette puérilité volontaire… lorsqu’il dit :

« Je donne un avis au président, il me dit ce que je dois faire. Et si c’est illégal, devinez ce qu’il arrive ? Je vais lui dire “Mr. le président, c’est illégal”. Et devinez ce qu’il arrive ? Il va me demander “Qu’est-ce qui serait légal ?” Et nous discuterons de diverses options, avec un ensemble de possibilités pour prendre en compte la situation telle qu’elle est, et c’est comme ça que ça marche. Ce n’est pas si compliqué. »

Plus loin, Hyten dit “Nous (généraux) ne sommes pas des gens stupides”. Il se trouve que nous non plus, les non-Généraux puisque commentateurs indépendants, et que cela nous permet de juger son explication comme “stupide” jusqu’à sembler presque comme une provocation. Un ordre de tir nucléaire est un ordre sans discussion ; l’ancien secrétaire à la défense Perry l’a rappelé, précisant que tout se joue en 3-4 minutes. »

Mais ce n’est pas fini : par-delà le bien et le mâle, alors que les éléphants du parti républicain Trump Donald énormément, on trouve la très divertissante et très psychopathe Nikki Haley. Voici sa dernière comète :

Deuxième cas, la dernière en date (avant beaucoup d’autres) de Nikki Haley, ambassadrice des USA à l’ONU. Le 17 novembre 2017, elle a déclaré à l’ONU que les USA n’avaient pas besoin de l’accord de l’ONU, et qu’ils s’en passeraient donc pour intervenir en Syrie puisque cette intervention se ferait au nom de la justice et de la responsabilité (des USA à faire régner partout la justice). Cette déclaration intervient trois jours après que le secrétaire à la défense Mattis ait déclaré que les USA entendaient rester en Syrie, où ils se trouvent d’ores et déjà (près de 5.000 soldats, selon une précision donnée accidentellement par un général du cru, à Central Command), et où ils se trouvent avec l’accord de l’ONU… Mais qu’importent ces divergences grossières entre membres au plus niveau d’un même gouvernement, la “légalité” fait que les USA font ce qui leur plaît et qu’eux-mêmes, les USA, ne savent pas très bien ce qu’ils font. »

Cela résume bien la situation : les USA lassés tout, même de la justice (Lamartine), n’en font qu’à leur tête, mais ils n’en n’ont plus.

La collusion des comploteurs civils et militaires n’empêchent pas la collision en pleine mer (Otan, suspends tes viols…) :

Tout cela déroule ses fastes dialectiques d’affirmation d’une vertueuse hybris et d’une puissance militaire d’une efficacité sans équivalent, alors que les navires de l’US Navy continuent à expérimenter des collisions avec la cinquième du genre cette année, toujours dans la même zone Asie-Pacifique, cette fois près du Japon. »

Un nouveau Kubrick, un docteur fol humour pour dépeindre tout cela ?

Pas de putsch en tout cas aux dernières nouvelles…

« Ainsi ces généraux ont-ils un comportement de putschistes dans l’hypothèse envisagé mais en vérité et selon leurs conceptions, ils ne font rien de semblable à un putsch et ils laissent entendre qu’il n’y a rien de la sorte qui se déroule dans leur comportement. Quant à Trump, Mattis, McMaster & Cie, chacun pour des raisons différentes sans doute, ils font jusqu’ici comme si rien de spécial ne se passait et ils se taisent. »

Mais alors quoi ? Du simulacre, selon Philippe…

« Leur politique à tous, les pseudo-putschistes et les autres, est faite de comportement, de posture, de communication, et en aucune façon d’actes. Le “coup en préparation” ou “le coup en train de se faire” est un simulacre qui se présente comme tel, une “simulation de coup”, presque comme un jeu-vidéo, et pourtant cela est commenté et dit en direct par des hommes qui ont les responsabilités qu’on sait, – et ainsi le simulacre est-il composé à l’aide de “faits-divers” qui, pris séparément, sont autant de vérités-de-situation ; le résultat, au bout du compte, est que le simulacre se révèle comme tel en ce sens qu’il ne dissimule plus qu’il l’est, que l’ontologie de simulacre qu’est notre époque éclate également comme telle et constitue un événement d’une puissance extrême. Le fait du simulacre, pris à son propre piège, ne peut plus prétendre tromper et devient une vérité-de-situation fondamentale. »