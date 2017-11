Phrase du soir par Jean-Paul II : «Je vois l’Église du troisième millénaire tourmentée par un fléau mortel, il s’appelle islamisme. Ils envahiront l’Europe.».

Je m’attendais (naïvement) à ce qu’elle fasse les gros titres, mais c’est pour le moment une chape de plus qui est tombée sur la révélation. Sans doute trop dérangeante, trop ancrée dans le surnaturel – auquel même les catholiques ne croient plus… -, et si éloignée du politiquement correct, et de l’Eglise « accueillante » de Papa Bergoglio . Sans parler de l’hostilité tenace (qui s’est du reste étendue à Benoît XVI) des milieux, disons, proches de la tradition, qui n’ont jamais compris le Pape slave.

Pour enquêter sur le Karol Wojtyla mystique (ce qu’Antonio Socci fit magistralement dans son ouvrage bien documenté « I Secreti di Karol Wojtyla « , publié en 2008), Mgr Longhi raconte ce que lui a confié Andrzej Deskur, un cardinal polonais dont Jean Paul II fut le compagnon de séminaire – celui clandestin de Cracovie -. Deskur, pendant des années Président de la Commission Pontificale pour les Communications Sociales (1973-1984), peut sans doute se considérer comme le plus grand ami de Wojtyla, celui qui, pour soutenir le pontificat de son ami Lolek, s’est offert lui-même comme victime – acceptant la volonté divine avec l’AVC et la paralysie qui en découle – à l’intérieur de ce mystère profond qu’est le « remplacement vicaire » (ce sera précisément pour aller trouver à l’hôpital l’ami souffrant que le soir même de l’élection, Jean Paul II fera son incroyable première fugue clandestine du Vatican).

Mais c’est sans aucun doute du Karol Wojtyla mystique que le monsignore a entretenu les auditeurs chanceux venus à Bienno; celui que très peu connaissent, le grand protagoniste mystérieux et secret d’un des plus longs pontificats de l’Église. C’est le Pape que Mgr Longhi croisait la nuit dans la chapelle de la maison de montagne, agenouillé pendant des heures sur les bancs de bois inconfortables devant le Tabernacle. Et c’est le Pape dont, toujours la nuit, les habitants de la maison des Abruzzes, entendait le dialogue, parfois même animé, avec le Seigneur ou avec sa mère bien-aimée, la Vierge Marie.

«Le Saint-Père sortait de Rome en secret, dans une modeste voiture, accompagné par son secrétaire, Mgr Stanislaw Dziwisz et d’un ami polonais, et au péage de l’autoroute – le seul endroit où l’on pouvait le reconnaître – il faisait semblant de lire et mettait un journal devant son visage». Mgr Longhi entame ainsi un succession sans fin d’anecdotes savoureuses (souvent assorties – en pasteur scrupuleux qu’il est – d’explications théologiques appropriées).

De 1985 à 1995, le jeune économiste bocconien Mauro Longhi (qui sera ordonné prêtre en 1995) a accompagné et accueilli le Pape Wojtyla dans ses promenades à ski et en montagne. Régulièrement, quatre à cinq fois par an, pendant dix ans, et il l’a fait dans ce qui est aujourd’hui le siège estival du Séminaire international de la prélature de l’Opus Dei, mais qui était alors une simple maison de campagne pour ceux qui, dans l’Œuvre, voulaient se préparer à la prêtrise et à l’enseignement de la théologie. Nous sommes dans la province de l’Aquila, à quelque 800 mètres d’altitude, en direction du Piano delle Rocche …

Pour faire la clarté nécessaire et encadrer la vision prophétique de Karol Wojtyla telle qu’elle est rapportée par un prêtre au-dessus de tout soupçon (Mgr Longhi jouissait de l’estime personnelle non seulement de Jean-Paul II mais aussi de Benoît XVI, à tel point qu’il fut appelé en 1997 au Dicastère Vatican de la Congrégation du Clergé) quelques références géographiques et temporelles sont nécessaires.

« Il a le don de la vision », me confia Andrzej Deskur. A quoi je lui ai demandé ce que cela signifiait. « Il parle avec Dieu incarné, Jésus, il voit son visage et aussi le visage de sa mère ». Depuis quand? « Depuis sa première messe le 2 novembre 1946, lors de l’élévation de l’hostie. C’était dans la crypte de la cathédrale Saint-Léonard de Wawel à Cracovie, c’est là qu’il célébra sa première messe, offerte en suffrage pour l’âme de son père ».

«Mes yeux se sont fixés sur l’hostie et sur le calice dans lequel le temps et l’espace se sont en quelque sorte « contractés » et le drame du Golgotha s’est représenté, vivant, révélant sa mystérieuse « contemporanéité »».

Parmi les nombreuses anecdotes racontées, cependant, l’épisode qui a le plus frappé le public de l’ermitage de Bienno, et qui s’inscrit dans le cadre de l’une des nombreuses promenades sur le Massif du Gran Sasso, est sans doute celui qui concerne l’Islam et l’Europe. Mgr Longhi fait précéder les paroles du saint polonais – objectivement impressionnantes – d’un prologue très humain, à l’improviste parfois hilarant, composé de plaisanteries, de sandwiches échangés, de reproches théâtraux sur la publication hâtive de ce Catéchisme de l’Église catholique fortement désiré par Wojtyla (le fait de ne pas attendre l’ editio typica en latin, fera en effet se greffer des erreurs auxquelles il faudra remédier avec des corrections précipitées). A cette occasion, le Saint-Père et le monsignore , apparemment plus rapides que les autres, avaient distancé le groupe, dans lequel – comme toujours quand le Pape sortait de Rome – il y avait son secrétaire particulier, le très digne de confiance Stanislao Dziwisz, qu’en 2006 Benoît XVI a créé le cardinal et qui est aujourd’hui archevêque émérite du diocèse de Cracovie.

«J’ai le regard posé sur lui, pensant qu’il avait peut-être besoin de quelque chose, mais il se rend compte que je le regarde, que sa main tremble, que c’est le début de la maladie de Parkinson. « Cher Mauro, c’est la vieillesse… », et moi, tout de suite: « Mais non, Sainteté, vous êtes jeune! » Quand on le contredisait, dans certaines conversations familières, il devenait un fauve (une bête sauvage). « Ce n’est pas vrai! Je dis que je suis vieux parce que je suis vieux! »»

«C’est alors que Wojtyla change de ton et de voix et, me faisant partager l’une de ses visions nocturnes, et il me dit: « Rappelle-le à ceux que tu rencontreras dans l’Église du troisième millénaire. Je vois l’Église affligée d’une plaie mortelle. Plus profonde, plus douloureuse que celles de ce millénaire » – se référant à celles du communisme et du totalitarisme nazi -. « Elle se nomme l’islamisme. Ils envahiront l’Europe. J’ai vu les hordes venir de l’Occident vers l’Orient », et il me fait une par une la description des pays: du Maroc à la Libye en passant par l’Egypte, et ainsi de suite jusqu’à la partie orientale. Le Saint-Père ajoute: « Ils envahiront l’Europe, l’Europe sera une cave, vieilles reliques, pénombre, toiles d’araignée. Souvenirs familiaux. Vous, Eglise du troisième millénaire, vous devrez contenir l’invasion. Mais pas avec des armes, les armes ne suffiront pas, avec votre foi vécue intégralement »».

Voilà le témoignage précieux de quelqu’un qui, pendant des années, a été en contact étroit avec le Saint-Père et qui a concélébré avec lui à maintes reprises.

Inutile, ensuite, de souligner que la confession du Pape Wojtyla remonte à mars 1993, et qu’il y a 24 ans, le tableau social et les chiffres de la présence islamique en Europe étaient très différents.

Ce n’est peut-être pas un hasard si, dans l’exhortation apostolique de 2003, Ecclesia in Europa, aujourd’hui oubliée, Jean-Paul II parlait clairement d’une relation avec l’Islam qui devrait être «correcte», menée avec «prudence, dans la clarté des idées sur ses possibilités et ses limites», en étant conscient du «fossé notable entre la culture européenne, qui a de profondes racines chrétiennes, et la pensée musulmane» (n. 57). Bien qu’avec le langage propre à un document magistériel, par nature réservé, le Saint-Père semblait implorer l’instauration d’une connaissance «objective» de l’Islam (n. 54).



Un paradigme et une sensibilité, donc, clairs et sans équivoque, surtout si l’on considère un autre passage d’Ecclesia en Europe, celui dans lequel le Pape Wojtyla – après avoir stigmatisé «la frustration des chrétiens qui accueillent» et qui, au contraire, dans de nombreux pays islamiques, se voient refuser «l’exercice du culte chrétien» (n. 57) – parlant des flux migratoires, va même jusqu’à souhaiter une «ferme répression des abus» (n. 57).

Il faut prendre acte que nous sommes face à une lecture politiquement incorrecte du phénomène de l’islam par un Pape canonisé par l’Église catholique; une lecture d’abord « prophétique » et ensuite magistériellele (il n’est pas difficile de supposer que la vision prophétique troublante de Jean-Paul II a influencé son écriture d’Ecclesia an Europa).

«L’islam nous envahira». Peut-être le fait-il déjà. Tandis qu’inexorablement, la lumière sur l’Europe chrétienne s’éteint, réduite à une cave pleine de vieilles reliques et de toiles d’araignée. « Karol le Grand » a parlé, aujourd’hui plus encore il nous invite à résister à l’invasion par la foi vécue intégralement.