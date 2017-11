Anes sensibles s’abstenir : les réflexions nietzschéennes et anti-altruistes du docteur Bernard Plouvier

Nietzsche : la pitié ne s’appelle vertu que dans le monde des décadents…

L’altruisme et ses déviances solidaristes

« Tout vouloir procède d’un besoin,

soit une privation, soit une souffrance »

Arthur Schopenhauer, Le monde comme volonté et représentation (1818)

Une partie de l’humanité reste hantée – pour le meilleur et pour le pire – par les phrases censées avoir été prononcées par le plus merveilleux des utopistes et le plus naïf : Jésus de Nazareth. Dans l’Évangile selon Luc, de tendance paulinienne, on relève ces sentences qui ont fondé l’altruisme : « Que celui qui a deux tuniques partage avec qui n’en a pas et que celui qui a de quoi manger fasse de même » (3, 11) ; « Faites le bien et donnez sans rien espérer en retour » (6, 35) ; « Faites-vous des amis avec l’argent impur » (16, 9) et l’on pourrait multiplier les citations du même type, puisées dans les autres textes du Nouveau Testament.

On ne peut nier la profonde noblesse de la charité, qui est la mise en application de l’Agapè (Plouvier, 2014), soit l’amour de dieu-le-père de l’humanité pour ses créatures et l’amour réciproque des créatures entre elles et envers le divin paternel. Mais sa généralisation ne peut que mener au chaos économique et social. C’est pour cela que l’athée définit celui que révèrent les chrétiens comme un authentique anarchiste social. « L’attendrissement est le crépuscule de la lucidité » (Cioran, 1940).

Il peut paraître bien restrictif, voire très cynique, d’écrire : « La cause ultime de l’action [humaine], c’est l’intérêt » (Caillé, 1989). L’on comprend bien que la soif de gloire motive le guerrier, l’artiste ou l’homme politique, que l’intérêt pécuniaire stimule l’ardeur au travail, que la joie de chercher et parfois de découvrir polarise la vie du savant, comme l’espérance eschatologique fait agir le croyant. Toutefois, l’être humain est ainsi fait qu’il recherche toutes les occasions de s’aimer, de s’estimer lui-même. L’altruisme tire son origine de cette quête de satisfaction intime, où la gratuité du don s’oppose à l’égoïsme et à l’avidité.

Les théoriciens marxistes et libéraux, obnubilés par l’utilitarisme, n’y ont longtemps rien compris, jusqu’à l’époque actuelle où le Charity business est apparu comme une activité à la fois très lucrative pour ses escrocs, et fort valorisante pour ses acteurs, du moins auprès d’un public aisément dupe. C’est pour les altruistes de façade, si fréquents dans le demi-monde de la politique, de la spéculation, des multinationales et du show-business, que l’on a créé les expressions « d’égo-altruisme » et de « culte de sa propre image ».

C’est très tardivement et uniquement pour des castes fort peu honorables que se trouve vérifiée la conception marxiste de l’altruisme : « accumuler un capital symbolique » pour le négocier à terme en « un capital économique » (Bourdieu, 1979)… ou comment mépriser d’excellents citoyens en les confondant avec la tourbe des hypocrites. La phrase désabusée : « Rien n’échappe à la loi de l’intérêt, pas même, ou même surtout pas, le désintéressement » (Caillé, 1989) n’est justifiée que par l’intérêt personnel de son auteur, grâce au parfum de scandale qui procure cet instant de célébrité tant souhaité de nos jours. C’est une phrase idiote pour l’athée qui n’attend rien de personne ni d’une quelconque divinité : il donne une partie de son temps et de son argent, à son gré, sans ennuyer personne.

L’homme, en effet, se définit moins par son utilité économique ou ses goûts artistiques que par sa conscience éthique, d’où procèdent ses opinions philosophiques, politiques, éventuellement religieuses. L’intellect et l’affectivité doivent s’appuyer sur le sens moral pour donner son équilibre à la personne humaine. Tout conflit entre ces composantes provoque une névrose… et non les seules frustrations sexuelles comme l’a prétendu Freud l’imposteur.

La pratique active de l’altruisme est la meilleure solution préventive et curative des névroses. Les clergés l’ont compris depuis fort longtemps, avant que la supercherie psychanalytique ne vienne brouiller les cartes et que le mécénat d’entreprise, le Charity business et les clowns des media n’en fassent un secteur d’activité reconnu d’utilité publique (donc déductible de la déclaration de revenus).

Notre époque permet de concilier, de façon apparemment paradoxale, l’individualisme forcené avec une très grande vie relationnelle à distance, le téléphone portable et le Net permettant de faire passer une partie des interactions humaines dans le domaine virtuel. L’absence de contact direct facilite le véritable altruisme, le faux étant constamment indélicat. « Je reproche aux miséricordieux de manquer facilement de pudeur, de délicatesse, de ne pas savoir garder les distances. La compassion prend trop vite l’odeur de la populace. Surmonter la pitié, c’est une vertu aristocratique » (Nietzsche, Ecce Homo, de 1888). De nos jours, les réseaux sociaux facilitent la véritable charité, discrète, voire secrète et anonyme. C’est un bienfait inattendu de notre civilisation virtuelle.

Il existera toujours une limite à la compassion, outre le fait qu’elle s’use à force d’être sollicitée : la sympathie (passive) aussi bien que l’empathie (active) ne permettent jamais de ressentir la totalité de la douleur physique et morale d’autrui. De ce fait, est-il souhaitable, est-il logique d’aider qui ne demande rien ? L’altruisme ne devrait jamais devenir importun, singulièrement dans le cas de personnes très âgées. Se mêler des affaires d’autrui ne sous-entend nullement que l’on puisse les améliorer, mais expose souvent au ridicule.

La notion politique de « devoir d’ingérence » a été créée par des juristes au service des nouveaux maîtres pour leur permettre de piller plus aisément des matières premières en des pays réfractaires aux charmes vénéneux de la globalo-mondialisation. Partout en Afrique, au Proche- et au Moyen-Orients, l’application de cette doctrine cynique a généré des guerres civiles, des morts par centaines de milliers, mais aussi de très utiles destructions, puisque le cycle dégâts-reconstruction est générateur de gros bénéfices. « Nul n’aime les missionnaires armés » a dit Maximilien Robespierre, et cela reste vrai, fussent-ils armés d’un simple code civil ou de machines du génie civil. Ce trop fameux devoir n’est qu’une grotesque parodie d’altruisme ; c’est, en réalité, un très hypocrite report sur le domaine politique des conditions d’accès à des marchés jusque-là fermés.

Il est probable que la prédisposition à l’altruisme, soit la mise en sommeil, au moins temporaire, de l’égoïsme, soit génétiquement programmée. L’observation permet d’affirmer qu’il est des familles nettement moins égoïstes que d’autres. Dans ce comportement, bien plus que pour d’autres, le libre-arbitre et la transcendance de chacun interviennent de façon considérable, en fonction de l’humeur individuelle et de critères personnels ou de l’ambiance collective et des événements politiques et sociaux : les temps de guerre et de révolution servent de révélateurs, opposant, de façon quasi-caricaturale, les égoïstes forcenés aux altruistes.

*

* *

« Donner est bien »

Hésiode, Les travaux et les jours, 8e siècle avant J.-C.

Au fil des millénaires, l’on a essayé, parfois simultanément, trois techniques pour soulager les pauvres : l’aumône individuelle ou organisée par un clergé ou une confrérie de fidèles, les secours d’État en cas de catastrophe naturelle, économique ou sociale, et la mise en application du principe de la mutualité, où employeurs et travailleurs mettent en commun une partie de leurs ressources pour parer aux détresses individuelles et collectives.

Platon et son élève Aristote estimaient que les très grandes fortunes devaient être mises à contribution pour soulager la détresse matérielle, l’État servant d’agent de répartition. Lorsqu’au 2e siècle avant J.-C., l’on prit l’habitude de récompenser le « congé honorable » des soldats romains par l’attribution d’un lopin de terre, il apparut très vite que les officiers devenaient volontiers d’excellents exploitants agricoles, mais que les soldats vendaient rapidement leur terre pour mener une vie de débauche dans les grandes villes ou pour se vendre comme sicaires aux chefs des factions politiques (Grimal, 1990). En 130 avant J.-C., Caius Gracchus a favorisé cet état de parasites sociaux en faisant adopter la Loi frumentaire qui assurait un très faible prix de vente du pain ou de la farine, grâce à un impôt prélevé sur les riches : ce furent les débuts du pseudo-socialisme aristocratique, où le démagogue issu de la caste la plus riche lance puis entretient sa carrière en étant fort généreux avec l’argent d’autrui, en l’occurrence celui du contribuable.

La doctrine chrétienne ou musulmane fut toujours de soulager le miséreux grâce au superflu des donateurs, qui ne doivent pas prendre sur ce qui est nécessaire à la vie de leur famille avait précisé Thomas d’Aquin. Dans toutes les religions altruistes (où l’aumône est un commandement), il y eut toujours des mouvements de pauvres volontaires, formés de fils et filles de riches qui voulaient librement partager la vie de misère des indigents. Ce masochisme moral était d’autant plus stupide que leur clochardisation privait les pauvres de riches qui eussent été généreux et compatissants s’ils étaient restés civilisés.

On a pu constater cette perversion du sens éthique – reflétant peut-être une maladie mentale – durant le proto-christianisme (où l’on attendait la Parousie pour les années à venir : les Apocalypses étaient censées décrypter les signes cachés permettant d’interpréter les prémices de la fin du monde), alors que l’Empire romain était riche et fort calme, du fait de sa puissance. On a retrouvé ce phénomène, du milieu du XIe siècle au milieu du XIIIe, alors que l’Europe occidentale entrait dans une phase d’expansion économique grâce à une succession d’inventions autochtones permettant un essor de la métallurgie et améliorant les techniques agricoles (Plouvier, 2014).

À la fin des Golden sixties du XXe siècle, le mouvement hippie permit de mieux comprendre ce qu’avaient dû être les précédentes poussées de cette fièvre de paupérisme librement accepté : un mélange d’idéalisme niais, de fuite des responsabilités et de maladies mentales (névroses d’angoisse ou hystérique, schizophrénie, psychose hallucinatoire et paraphrénie). Cette pauvreté volontaire prétend être une noblesse morale en période économiquement faste et dégénère en carnaval grotesque.

Au XVIIIe siècle, durant lequel ont été engagées toutes les querelles politiques, économiques et sociales du monde moderne, qui restent toujours posées en nos jours, ‘’Voltaire’’ a défini la vertu comme ce qui est utile au prochain : elle ne réside ni dans l’austérité de vie, ni dans une foi quelconque, mais dans la bienfaisance envers autrui (in Dictionnaire philosophique). À cette époque, la Franc-maçonnerie, née en Grande-Bretagne, était un culte un peu naïf rendu à la Fraternité humaine, assaisonnée d’une croyance au progrès illimité de la conscience humaine, qui rendrait obsolètes la violence et l’égoïsme (Faÿ, 1961). Cette « doctrine humanitaire » (Condorcet puis Alfred de Musset en parlèrent ainsi) baignait dans une ambiance déiste et optimiste.

On ne le répétera jamais assez, le plus grand des philosophes allemands, car le plus utile, fut Arthur Schopenhauer. Dans Le fondement de l’éthique – ou de la morale, paru en 1840, il a différentié les types humains en deux catégories selon leur motivation principale : l’égoïsme et la joie de nuire versus l’altruisme et la pitié. Tout est dit, en peu de pages, et l’on s’étonne que depuis 150 ans l’on continue d’accumuler, sans grand intérêt pour le lecteur, les publications à orientation religieuse ou philosophique, consacrées aux principes moraux. Certes, l’on peut compléter et moduler ce jugement. Un individu varie de comportement selon l’humeur du moment, l’occasion ou encore l’ambiance générale de l’opinion publique façonnée par les media, mais il est indéniable que, depuis toujours, l’ensemble des humains, tous sexes et âges confondus, s’agite en oscillant d’un pôle à l’autre, et les grands initiés de la foi ou les demi-dieux de la réflexion philosophique n’y ont rien changé. Là aussi, la génétique fait presque tout.

Reprenant le thème voltairien, Schopenhauer considère les actes d’authentique altruisme comme étant seuls des actes moraux, car ils sont dénués d’égoïsme. La pitié est indispensable à la vie en société, car « la souffrance est le fond de toute vie » (in Le monde comme volonté… de 1818). La véritable volonté de l’être humain, et ce qui fait sa noblesse, est le refus de céder devant la souffrance ; c’est grâce à cette volonté que la souffrance, physique ou morale, trouve sa justification métaphysique. L’athée Schopenhauer se moque de la rhétorique chrétienne d’Augustin selon lequel il n’existe pas de mal si grand que la divinité ne puisse en faire jaillir un bien (in Les confessions). C’est l’homme, par sa noblesse, qui seul peut combattre le mal. L’altruisme est la volonté de lutter, gratuitement autant qu’efficacement, contre la souffrance d’autrui. Deux hommes vont répondre vertement à Schopenhauer sur ce point.

Johann-Caspar Schmidt, plus connu sous le pseudonyme de ‘’Max Stirner’’, fut un authentique raté social, mort en 1856. Dans son maître livre de 1845, L’Unique et sa propriété, il commence par démolir fort intelligemment la sanctification des idées générales, la glorification des théories fumeuses, affirmant, ce qui est fort juste, que l’homme, par sa complexité, se situe bien au-dessus d’elles. Hélas, il en vient à nier la notion d’intérêt collectif, au profit du culte du moi : « Il n’est rien au-dessus de Moi… Je ne reconnais d’autre source du Droit que Moi-même… Devenez des égoïstes. Que chacun de vous devienne un Moi tout-puissant ». ‘’Stirner’’ prétend que l’altruiste n’est qu’égoïste qui cherche un plaisir d’esthète dans la satisfaction qu’il procure à autrui. Il est possible que le ratage intégral de sa carrière socio-professionnelle ait déterminé le cynisme de cet auteur.

Il sera singé, au XXe siècle, par ‘’Ayn Rand’’, autre non-valeur de la philosophie. L’ultra-capitalisme – qui a détruit les valeurs de notre Occident depuis les années 1980 – a été vanté, dès les années 1950, par une femme issue de la riche bourgeoisie des USA, Alissa Rosenbaum alias ‘’Ayn Rand’’. Après s’être essayée à un pseudo-nietzschéisme de pacotille, la dame fonda un lobby prônant le « capitalisme objectif », à New York – la métropole mimétique de la planète -, soit une exploitation acharnée du travail d’autrui, libérée de toute entrave d’État. Pour cette « penseuse », l’éthique se réduit à « un égoïsme rationnel » (in Peikoff, 1991, sans trop d’étude critique). En 1999, soit en pleine euphorie globalo-mondialiste, les postes US émirent un timbre à son effigie. C’est l’ultime avatar connu de l’utilitarisme forcené, envisagé comme source d’éthique.

Entretemps, avait sévi l’ouragan Nietzsche, le trublion, passé de la philologie à la philosophie, pour qui la compassion est une « valeur amorale » et la charité une « morale d’esclaves ». Son éthique est fondée sur l’honneur et le sacrifice du bonheur au profit d’un but lointain : l’obtention de la Sur-espèce, forte et belle, physiquement et intellectuellement plus douée que l’humaine actuelle, mais aussi plus rude, dégagée de toute sensiblerie. « Il est des problèmes plus élevés que ceux du plaisir, de la souffrance et de la pitié. Toute philosophie qui s’arrête là est une naïveté » (in Par-delà bien et mal, de 1885-1886). « L’homme a tant à faire pour lui-même que, chaque fois qu’il agit pour autrui, il se rend coupable de grave négligence » (in Volonté de Puissance)… ou l’altruisme envisagé comme un gaspillage de temps et d’énergie.

Après avoir longuement médité les textes de Schopenhauer, Nietzsche en a rejeté l’essence. Toutefois, comme son maître vénéré puis repoussé, il pose un fondement moral : l’intérêt de l’espèce doit l’emporter sur l’intérêt individuel (in Aurore, de 1880). Cela deviendra le plus célèbre Leitmotiv hitlérien, avant d’être importé en éthologie par Robert Ardrey (1971) et Edward Osborne Wilson (1975), les pères de la sociobiologie, et leurs successeurs (tel Christen, 1986) qui ont soutenu la thèse d’un altruisme spécifiquement orienté vers la reproduction des gènes d’un individu.

Or, l’observation éthologique aussi bien que la sociologie humaine fournissent énormément de cas d’amour gratuit, non-orienté vers l’acquisition d’un avantage pour la descendance. La télé-finalité des sociobiologistes, pour être plus subtile que celle des théologiens, n’en est pas moins abusive, confondant l’égoïsme individuel et l’égotisme du sujet qui s’aime et s’admire tellement qu’il veut se retrouver dans sa descendance.

Dans Humain, trop humain, Nietzsche développe la thèse selon laquelle seuls deviennent grands et puissants les États de fort égoïsme national. Pourtant, des éthologues ont démontré que les exemples d’altruisme ne sont pas rares chez les animaux dominant leur milieu naturel (Lorenz, 1970 ; Dröscher, 1971).

Selon des esprits très optimistes, « Aujourd’hui, chacun est en charge implicite de tout le malheur du monde… L’obligation morale est un trait constitutif de l’être-au-monde » (Conche, 1997, et l’on pourrait multiplier les citations de la même eau). Autrement exprimé, ce verbiage tiers-mondiste voudrait nous faire croire que la jolie société mondialiste aurait accouché de l’altruisme cosmopolite, étendu à l’ensemble des habitants de la planète. Certaines religions, telles la juive et l’islamique, réservent l’obligation morale d’entraide aux seuls fidèles : pour les Juifs sectaires aux individus « de pure race juive » ; pour les musulmans à leur Oumma. Seuls les chrétiens ont étendu la notion de « prochain » à l’ensemble de l’humanité ; François d’Assise et les bouddhistes offrirent même leur compassion à l’ensemble du monde animal.

Le cinéma, la télévision et le Net ont fait se connaître mutuellement les peuples de tous les continents. Les peuples riches, moitié par sensiblerie, moitié par l’effet de la propagande intéressée du Charity business, ont développé un très stupide complexe de responsabilité envers les peuples pauvres, alors que quelques minutes de réflexion suffisent pour comprendre que l’inventivité, la quantité et la qualité du travail sont seules responsables de la richesse ou de la pauvreté des Nations. Et l’on en revient à l’extrême inégalité des civilisations : l’Afrique regorge à la fois de matières premières et de peuples sous-productifs.

Se pose donc le problème de la solidarité institutionnelle. Un historien et fort bon romancier, élevé en orphelinat pour être né, en 1941, dans le Reich écrasé par les bombes des glorieux chevaliers du Droit et de la Démocratie, a écrit : « C’est la plus grande défaillance dans l’épreuve que d’attendre le secours d’autrui » (Hans-Dietrich Hartel-‘’Philipp Vandenberg’’, in Le magicien des miroirs). Notre grand La Fontaine avait énoncé à peu près la même vérité : « Aide-toi et le ciel t’aidera », reprenant divers aphorismes grecs antiques.

Les guildes de l’Empire romain (d’Occident et d’Orient) avaient instauré le principe d’une aide temporaire à la veuve et aux enfants de leurs membres décédés sans fortune. Cette assistance peut devenir un remède pire que le mal lorsqu’elle crée une dépendance chez un individu faible ou paresseux. C’est ce que l’on observe en Europe, de nos jours, chez une très notable partie des immigrés africains ou proche-orientaux (pas chez les véritables Asiatiques), ainsi que dans le sous-prolétariat autochtone, mal dégagé de l’animalité. La solidarité indéfiniment prolongée comporte les mêmes risques d’accoutumance et d’assuétude que la toxicomanie, au point d’anéantir la notion d’effort individuel chez l’être qui passe du statut d’humain à celui d’animal domestique.

En outre, il faut être très jeune ou très naïf pour croire en la véracité du proverbe : « Un bienfait n’est jamais perdu ». À cette sottise, Diderot répondit (in Le neveu de Rameau) : « La reconnaissance est un fardeau et tout fardeau est fait pour être secoué ». La vanité de l’individu est toujours heurtée par l’aide qu’on lui apporte ; seuls les êtres à forte conscience éthique saluent les bienfaits reçus. Épicure avait raison, et son lointain disciple Anatole ‘’France’’ a joliment formalisé son idée : « La seule satisfaction que l’on tire des bonnes actions est le plaisir de les avoir accomplies », ce qui est très différent de l’altruisme-spectacle envisagé plus haut, de l’évergétisme fort médiatisé des grandes sociétés ou des spéculateurs avides de notoriété.

Le bilan de l’altruisme, envisagé comme l’expression d’une très précieuse qualité humaine, ne peut être que décevant. Espérer un « retour sur investissement » est au mieux un pari, au pire une niaiserie. L’ingratitude humaine est d’ailleurs la cause de la création de niches fiscales : pour se décharger d’une partie des énormes dépenses de solidarité, la plupart des États ont consenti, dans la déclaration annuelle de revenus, la défalcation partielle des sommes données aux organisations caritatives officiellement reconnues.

L’aide gracieuse octroyée par les États riches aux pays sous-développés – l’expression fut employée par l’excellent Président des USA Harry Truman, en 1947, puis l’on adopta sa variante, moins gênante pour la profonde vanité de ces peuples arriérés, de Tiers-Monde, due au démographe Alfred Sauvy, en 1952 – s’est avérée bien plus nuisible qu’utile pour les Nations aidées. Cet apport d’argent ou de produits de consommation décourage les producteurs locaux et stimule la corruption, le népotisme et toutes sortes de favoritismes : un comble pour l’idéal démocratique ! On a développé une mentalité d’assistés et, surtout, l’on a fait croire à ces populations peu intellectualisées qu’il existait un El Dorado occidental, où l’on pouvait consommer beaucoup tout en conservant les rythmes de travail et le goût de la palabre exotiques.

La seule aide humanitaire que l’on puisse apporter aux peuples sous-développés est d’ordre technique : apprendre les méthodes de travail de l’Occident, efficaces puisqu’en 4 à 5 millénaires de travail intensif, les Occidentaux sont parvenus à un très satisfaisant confort de vie (Condamines, 2000). Rien n’est plus stupide de laisser croire aux sous-doués, aux sous-productifs que l’on peut dépenser plus que l’argent obtenu par un labeur honnête et durable.

De la même façon, il est absurde de rembourser l’intégralité des soins induits par des conduites perverses : tabagisme, alcoolisme, toxicomanie, tourisme sexuel etc. La collectivité n’a pas à régler le coût de conduites suicidaires sur le long terme. Après tout, qu’importe la liberté du négoce des stupéfiants pourvu que ces produits soient lourdement taxés pour dédommager les victimes innocentes des pervers, devenus délinquants ou criminels sous l’emprise de leur drogue. En France, la fabrication du produit le plus meurtrier au long cours, le tabac, fut une régie d’État jusqu’en 1995. Le véritable altruisme n’a pas à créer de dépenses publiques excessives ou alors il doit déboucher sur une fiscalité indirecte taxant les conduites individuelles à risque.

L’altruisme est-il un signe de décadence comme Nietzsche l’a soutenu ? Sûrement pas, si l’on applique ce principe à qui en est digne. Il existe une opposition fondamentale entre aider le malchanceux et secourir n’importe qui sans discrimination, comme le veut la doctrine de charité. Pour conserver bon sens et dignité, l’altruiste se doit de ne prodiguer ses dons et son temps qu’à celui qui le mérite. Il est hideux de tendre la main à la crapule (violeur, assassin, terroriste, trafiquant de drogue) ou à la canaille (voleur, escroc), génétiquement programmées pour récidiver si l’occasion s’en présente. En période de pollution démographique, il est ridicule d’aider 100 pervers dans l’espoir de ramener une brebis égarée, n’en déplaise au plus merveilleux des utopistes. En outre, un État fondé sur l’éthique se doit de protéger les honnêtes gens, victimes potentielles des crapules et des canailles.

L’altruisme doit être développé envers la veuve ou la mère célibataire abandonnée, ou l’orphelin dans le besoin, envers l’authentique malchanceux, l’infirme, le malade non responsable de son état… après tout, lorsqu’un ivrogne meurt d’une cirrhose du foie ou d’un état de mal épileptique lié à l’atrophie cérébrale induite par l’alcool, ce n’est qu’une manifestation de justice immanente. Le médecin se doit de le soigner au mieux, comme il le fait pour tout autre malade, mais ce n’est pas à la société d’en supporter les conséquences.

*

* *

« La véritable piété est l’accord intime

de l’homme avec l’Univers »

Adolf Hitler, Libres Propos, le 11 juillet, 1941

Selon sa programmation génétique, rectifiée ou non par son libre-arbitre et sa faculté de transcendance, chaque être humain cherche, sinon le bonheur, du moins une certaine harmonie, soit dans l’accumulation de biens matériels, la puissance et la gloire, soit dans le culte du devoir bien accompli.

C’est ce que certains penseurs ont appelé de façon réductrice « le soin de sa propre image », ignorant à quel point le véritable humour, qui comporte une part d’autodérision, vient perturber leur schéma. En outre, les aléas de la vie peuvent modifier considérablement les « certitudes » (qui ne sont jamais que des croyances) de chaque individu. Aux déçus et aux désillusionnés, aux meurtris et aux insatisfaits, l’évasion de l’esprit permet de transcender le quotidien. C’est le monde de l’harmonie.

L’un des plus anciens textes rédigés en écriture hiéroglyphique a été déchiffré dans la pyramide de Ounas, dédiée au pharaon Pepi Ier, de la 6e dynastie, soit au 3e millénaire avant J.-C. On y trouve cette phrase : « Pharaon est celui qui met Maât à la place de l’iniquité », Maât est l’harmonie, censée régner entre l’Homme et l’Univers. On ne saura jamais si les antiques Égyptiens goûtaient pleinement leur bonheur d’avoir un tel chef d’État.

