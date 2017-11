De l’isolement de Washington à une nouvelle gouvernance américaine ?

Donald Trump est isolé dans son pays (il a tout fait pour, par lâcheté politique plus que par sottise), et les USA sont de plus en plus isolés internationalement. Ici c’est la voie straussienne et nihiliste des néocons (l’écrasement messianique et biblique du pauvre reste du monde) qui a mené l’empire le plus sot de l’histoire (Orlov) à l’impasse.

Je reçois ce courrier d’Hervé (lesakerfrancophone.fr), qui traduit le texte d’un think tank globaliste. Le think tank en question souligne très bien les risques d’isolement américain :

« Pendant ce temps, tout ne se passe pas comme prévu dans le propre bloc des États-Unis. L’allié de Washington, la Corée du Sud, s’oppose farouchement à toute action militaire américaine contre la Corée du Nord. Les liens des États-Unis avec un autre partenaire important, la Turquie se détériorent. Les Philippines tentent d’équilibrer entre les États-Unis et la Chine, tout comme la Thaïlande. L’Australie est de plus en plus déchirée entre sa profonde dépendance économique vis-à-vis de la Chine et ses engagements vis-à-vis des États-Unis. De larges clivages se sont ouverts entre les Etats-Unis et l’Europe sur le commerce, l’action climatique et l’Iran. La Hongrie s’est rapprochée de la Russie alors que le nationalisme populiste – dans certains cas avec le soutien du président russe Vladimir Poutine – se lève à travers le continent. Ensuite, il y a l’Allemagne au sujet de laquelle les États-Unis ont longtemps craint que la relation ne soit pas si solide et s’équilibre vers la Russie. En plus de tout cela, une reprise nationaliste de la politique américaine a rendu la superpuissance plus hostile aux accords commerciaux et aux intrigues étrangères. »

Tout cela est bien vu et résumé, et l’on voit que partout l’Amérique est isolée, Trump accélérant par sa brutalité, ses incohérences, son pseudo-isolationnisme, ses braillements nucléaires-impérialistes et son protectionnisme impossible (c’est le capital US qui a délocalisé sa production en Chine et en Asie puis acheté les sénateurs et la télé) le déclin américain voulu aussi par Soros and Co.

Le Think tank indique toutefois une voie de sortie hollywoodienne : « if you can’t beat them, join them ! » Au lieu de se heurter bêtement à la vieille Chine et à la toujours efficace Russie, il s’agirait de chercher à les rejoindre pour mieux les berner et les mener dans la voie sacrée du mondialisme cher aux rédacteurs de cet habile texte !

« Si le futur contient effectivement un monde bipolaire, les États-Unis ne seront peut-être pas prêts pour lui. Pour se préparer, Washington devrait re-calibrer sa stratégie. Dans un monde où de nombreuses puissances majeures ne sont pas engagées et jouissent de larges degrés de liberté, des outils comme des interventions militaires illimitées, des sanctions unilatérales, l’extraterritorialité et l’hostilité au commerce produiront probablement des rendements décroissants. En comparaison, l’incitation, l’intégration, l’innovation et l’établissement d’un programme adroit peuvent être des options plus intelligentes et plus efficaces. Historiquement, les États-Unis ont été les pionniers de ces approches et ils pourraient être en mesure de les utiliser de manière convaincante une fois de plus. Mais peut-être le plus important, la superpuissance devra résoudre sa polarisation interne si elle espère se positionner comme un leader cohérent de la communauté internationale. »

Virer Trump en somme et puis élire un président cool (genre Zuckerberg) pour mettre le petit monde eurasiatique au pas au nom du dialogue ?

Mais c’est qu’on appelle populairement « prendre ses désirs pour des réalités » – mais tout ne peut-il pas arriver ? La Chine est pragmatique, Poutine partira un jour, et tant que la bourse et les dollars se maintiennent, et les flux financiers qui engraissent Wall Street et le capital US…

Texte écrit par Sarang Shidore https://worldview.stratfor.com/people/277776 – Le 15 novembre 2017 – Source Stratfor https://worldview.stratfor.com/article/rise-not-so-new-world-order