Introduction à mon nouveau recueil…

Introduction

Ce livre reprend la suite des divers recueils de chroniques jusque-là diffusées çà et là ; il est le premier qui se réclame de mon blog Nicolasbonnal.wordpress.com. Il mute un peu toutefois, ne se contentant pas d’établir un bilan attristé de nos temps désastreux. Il commence à proposer un art de vivre et de réfléchir meilleur que celui qui nous est proposé, et pas forcément contraire. De là ses palimpsestes et ces paralipomènes qui reprennent et corrigent ce que notre fausse tradition moderne et séculaire, archi-usée déjà, nous a laissés ; de là aussi cette tentative attentive de crever la glace pour qu’un jour, par exemple, une monarchie puisse renaître, en France ou en Europe, au royaume de l’Esprit.

Quand tout est perdu comme maintenant, il est temps de tout oublier pour tout redécouvrir : et ce sera sans doute un jeu d’enfants…