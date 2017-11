Pourquoi les orientaux et les civilisations traditionnelles se sont malheureusement soumis à la matrice – le point de vue traditionnel de Frithjof Schuon

Toutes ces considérations nous font penser à la déception qu’éprouvent certains en voyant avec quelle facilité des traditions millénaires s’écroulent en dépit de la mentalité contemplative des peuples respectifs, mentalité qui était censée présenter certaines garanties. Mais on oublie deux choses : premièrement, qu’il n’y a pas que des Orientaux contemplatifs et des Occidentaux «activistes», mais aussi, quel que soit le milieu traditionnel, des hommes «spirituels» et des hommes «mondains» ; deuxièmement, que dans chaque civilisation seule une minorité participe consciemment et activement à l’esprit de la tradition, les autres restant plus ou moins «en friche», c’est-à-dire prêts à recevoir n’importe quelles influences. On sait la facilité avec laquelle beaucoup d’Hindous, de Malais et de Chinois ont accepté une forme spirituelle aussi étrangère que l’Islam, ce qui prouve un certain détachement par rapport aux traditions autochtones; s’il se joint à ce détachement — ou à cette passivité, suivant les cas — un esprit matérialiste et «mondain», — et Dieu sait si les Orientaux peuvent être des «matérialistes de fait», — il n’y a aucune raison de s’étonner de l’abandon des traditions et de l’adhésion à des idéologies matérialistes. La «mondanité» au sens le plus général de ce mot, c’est-à-dire l’amour des plaisirs ou l’âpreté au gain, bref, la surestimation des choses de ce monde, a toujours été une porte ouverte vers l’erreur; la capacité intellectuelle est loin de constituer un critère et une garantie absolus. Il importe d’ajouter que la minorité spirituelle, celle qui participe consciemment et «activement» à la tradition, se rencontre dans toutes les couches de la société, ce qui revient à dire, inversement, qu’il y a aussi des «passifs», des «inconscients» et des «mondains» partout.

Sources

Frithjof Schuon – Castes et races, p.42 (sur archive.org)