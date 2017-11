Une note de Schuon sur la mort de notre esprit monarchique

J’ai récemment publié un texte très lu à ce sujet, fondé sur Toussenel notamment.

Frithjof Schuon ajoute :

« Les monarques européens du XIXesiècle firent des efforts quasi désespérés pour endiguer la marée montante de la démocratie, dont ils étaient devenus déjà, partiellement et malgré eux, des représentants ; efforts vains en l’absence du poids opposé qui seul eût pu rétablir la stabilité, et lequel n’est autre que la religion, seule source de légitimité et de force des princes. On luttait pour le maintien d’un ordre en principe religieux, et on représentait cet ordre sous des formes qui le désavouaient ; les costumes même des rois, et toutes les autres formes dans lesquelles ils vivaient, criaient le doute, le « neutralisme » spirituel, la mise en veilleuse de la foi, la mondanité bourgeoise et terre à terre. Cela était vrai déjà, à un moindre degré, au XVIIIe siècle, où l’art vestimentaire, l’architecture et l’artisanat exprimaient, sinon des tendances démocratiques, du moins une mondanité sans grandeur et étrangement doucereuse ; à cette incroyable époque, tous les hommes avaient l’air de laquais – les nobles d’autant plus qu’ils étaient nobles – et une pluie de poudre de riz semblait s’être abattue sur un monde de rêve ; dans cet univers à moitié gracieux et à moitié méprisable de marionnettes, la Révolution, qui ne fit que profiter d’un suicide préalable de l’esprit religieux et de la grandeur, ne pouvait pas ne point éclater ; le monde des perruques était par trop irréel. Des remarques analogues s’appliquent – avec les atténuations qu’exigent des conditions encore éminemment différentes – à la Renaissance et même à la fin du Moyen Age ; les causes de la glissade vers le bas sont toujours les mêmes au regard des valeurs absolues. »