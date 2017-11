Portrait d’Angela Merkel avec un migrant tranquille (avec un migrant ou avec un électeur démocrate-crétin éreinté ?)

La fin de l’“ère Merkel”

La chancelière allemande Angela Merkel a subi une défaite écrasante. Le 20 novembre, elle a informé le président de son échec dans sa tentative de former un gouvernement de coalition. C’est un choc pour l’Allemagne, par comparaison et contraste avec son bilan d’après-guerre, la stabilité de son gouvernement et le consensus politique, notamment sur la question de l’Europe.

Pour la première fois depuis 12 ans passée à la chancellerie, Angela Merkel est incapable d’exercer le pouvoir. Les Démocrates Libéraux allemands (FDP) ont annulé les négociations de coalition avec le bloc CDU / CSU et les Verts. Selon Christian Lindner, le chef du parti, « aucune base pour un climat de confiance ni une grande conception commune » n’a été trouvée. Angela Merkel reste chancelier par intérim mais les perspectives de former un nouveau gouvernement de coalition sont faibles.

Parmi les principaux différends et mésententes figure la question des réfugiés et de la politique d’asile et, en particulier, la question de savoir si les réfugiés devraient être autorisés à amener leurs familles en Allemagne. En 2016, ce droit a été suspendu. Mais le gel s’achève l’année prochaine, ce qui soulève la perspective d’une hausse des flux migratoires. L’idée de la réunification familiale est soutenue par les Verts. L’Union chrétienne-sociale de Bavière (CSU) est sur le point de durcir sa position en autorisant de nouveaux migrants.

La Russie est aussi une grave pomme de discorde. Christian Lindner, le leader du Parti libéral démocrate (FDP), s’oppose à la position de Merkel sur les relations avec ce pays. Il estime que « la sécurité et la prospérité de l’Europe dépendent de sa relation avec Moscou ». Selon lui, la question de la Crimée devrait être mise de côté pour le moment afin de progresser dans d’autres domaines. Le président allemand Frank-Walter Steinmeier a également exprimé son soutien à l’amélioration des liens avec Moscou. Les voix sont nombreuses en Allemagne, pour appeler à assouplir les sanctions contre la Russie qui détruisent les entreprises allemandes. Des dizaines d’entreprises allemandes ont déjà fait faillite à cause des mesures punitives.

Avant les élections de septembre en Allemagne, les représentants de nombreux partis politiques, dont l’AfD, le parti de gauche (Die Linke) et le Parti social-démocrate allemand (SPD), ont déclaré qu’il était important pour eux d’améliorer leurs relations avec la Russie, au moins par une levée partielle des sanctions à son encontre. Le SPD a décrit la Russie comme un pays clé pour la sécurité et la paix en Europe et ces objectifs peuvent être atteints « exclusivement conjointement avec la Russie, plutôt que sans relations avec elle ou contre elle ». Sigmar Gabriel, chef de la diplomatie allemande et politicien influent du SPD, estime que l’attente d’une pleine mise en œuvre des accords de Minsk est « illusoire » et que les sanctions devraient déjà être levées dans la situation où la trêve est maintenue en Ukraine orientale.

Même la CSU bavaroise, alliée et partenaire la plus proche du chancelier, estime que « les sanctions contre la Russie ne doivent pas durer de façon permanente » et que les Allemands doivent « mettre en place de nouveaux liens avec la Russie ». En conséquence, la CSU souhaite élaborer un calendrier de levée des sanctions, qui serait « réalisée parallèlement à l’entrée en vigueur progressive des dispositions de Minsk ». Les investissements directs allemands en Russie ont augmenté pour atteindre 312 millions de dollars au premier trimestre 2017. Ils ont largement dépassé le volume des investissements allemands pour toute l’année 2016, qui s’élevait à 225 millions de dollars. Plus de 5 500 entreprises avec un capital allemand majoritaire opèrent en Russie. Lever les sanctions contre Moscou pourrait éliminer une source de désaccord chronique dans les relations de l’Allemagne avec d’autres membres de l’UE.

Angela Merkel pourrait choisir d’engager des négociations avec les Verts pour former un gouvernement minoritaire. Les Démocrates-Chrétiens pourraient aussi essayer de faire un arrangement avec le SPD mais cette perspective est très improbable puisque le SPD a réaffirmé à plusieurs reprises que son rôle dans le Parlement serait de figurer l’opposition contre un gouvernement Merkel. Même si un accord est conclu, le pays aurait un gouvernement faible avec un avenir sombre. Normalement, ces coalitions minoritaires ne durent pas longtemps.

La situation conduit finalement à la possibilité asse forte de nouvelles élections. C’est le scénario le plus probable, à moins que les chrétiens démocrates ne puissent “récupérer” le FDP dans les jours à venir, ce qui est peu probable. Un retour aux urnes au début de 2018 est une chance pour l’Alternative de droite pour l’Allemagne (AfD) de marquer un résultat encore meilleur que celui obtenu il y a deux mois avec près de 13% des voix. Une nouvelle élection n’augure rien de bon pour les partis qui n’ont pas réussi à s’entendre sur une coalition. Et surtout, il y a le point principal : si une nouvelle élection est annoncée, les démocrates-chrétiens seront très probablement dirigés par un autre chef. Après tout, personne d’autre qu’Angela Merkel n’est responsable du problème des migrants, qui divise le pays et qui est la cause principale de l’échec du bloc CDU-CSU de dépasser les 40% des voix lors des élections de septembre, et de l’échec récent de former une coalition au pouvoir.

Quel que soit le résultat, les jours d’Angela Merkel en tant que leader fort de l’UE ont disparu. Autrefois surnommée la « Reine de l’Europe », elle a dépassé son zénith et se trouve désormais sur le terrain instable de l’effondrement de sa popularité. Avec la tension causée par la politique d’immigration en Europe, beaucoup de personnes en Allemagne et dans d’autres pays européens se rappellent qui est responsable de la politique de l’UE. Le président français Macron est désormais mieux placé pour diriger l’Union européenne alors que le tour de la chancelière allemande au sommet semble toucher à sa fin. L’équilibre est désormais, avec la fin de l’ère Merkel, en faveur de la France.

Alex Gorka