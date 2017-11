Seven brides – entre Plutarque, Hollywood et l’enlèvement des sabines

Sed res Romana erat superior.

Tite-Live, I, XII

C’est ma comédie musicale préférée avec Brigadoon. Les danses et les chansons sont insurpassables. Démentiels numéros de danses acrobatiques par Tommy Rall (qui finit chanteur d’opéra quand la bise de la comédie musicale fut venue) et Russ Tamblyn, mon chouchou de West Side Story, film qui collait plus à Ovide qu’à Shakespeare (lisez Pyrame et Thisbé)…

Des cowboys de l’Oregon doivent se marier, manquent de femmes, et en enlèvent dans la petite ville voisine où ils sont très mal vus. On passe l’hiver ensemble, respectueusement, et puis on se marie. C’est l’enlèvement traditionnel saisonnier de Perséphone. On pense aussi au Kochtcheï russe qui enlève de belles créatures. Tout cela vous l’avez dans mes livres sur le cinéma et le paganisme, ou le folklore slave et le paganisme ! De quoi se ressourcer en famille en comprenant le monde et ses traditions, pas la matrice et ses perversions.

Ces comédies musicales, œuvres de juifs, de Français, d’Irlandais, d’Italiens auront mystérieusement retrouvé et célébré la source du monde et ses fontaines de jouvence.

L’histoire fut écrite par un aristocrate américain d’origine huguenote (l’élite US dit Edward Ross) nommé Stephen Benet. Lui joue les sur les mots : sabines et sobbin’, pleurnichardes. Benet cite Plutarque, Howard Keel fait de même dans sa chanson.

Alors on découvre le Plutarque, sa vie de Romulus.

Il évoque le combat postérieur, son interruption par les jeunes mariées :

On se préparait à recommencer le combat ; mais tout s’arrête en présence d’un spectacle étrange, et que les paroles ne sauraient dépeindre. Les Sabines qui avaient été enlevées accourent de tous côtés, en jetant des cris de douleur et d’alarme ; et, poussées par une sorte de fureur divine, elles se précipitent au travers des armes et des morts, se présentent à leurs maris et à leurs pères, les unes avec leurs enfants dans les bras, les autres les cheveux épars, mais toutes adressant tantôt aux Sabins, tantôt aux Romains, les noms les plus chers. Romains et Sabins se sentirent attendris, et leur firent place entre les deux armées. Leurs clameurs lamentables percèrent jusqu’aux derniers rangs…rendez-nous nos pères et nos proches, sans nous priver de nos maris et de nos enfants. Nous vous en conjurons, épargnez-nous un second esclavage. »

Hersilie insista avec véhémence, et toutes s’unirent à ses prières. Enfin, il y eut une suspension d’armes, et les chefs s’abouchèrent ensemble… »

On peut aussi lire Tite-Live (I, 9 à 10) :

(10) Arrive le jour de la célébration des jeux. Comme ils captivaient les yeux et les esprits, le projet concerté s’exécute : au signal donné, la jeunesse romaine s’élance de toutes parts pour enlever les jeunes filles.

Le plus grand nombre devient la proie du premier ravisseur. Quelques-unes des plus belles, réservées aux principaux sénateurs, étaient portées dans leurs maisons par des plébéiens chargés de ce soin…

Romulus s’exprime pour apaiser les belles (vite apaisées, car qui n’aime être enlevée ?). Ecoutez, c’est magnifique :

Romulus explique donc « que cette violence ne doit être imputée qu’à l’orgueil de leurs pères, et à leur refus de s’allier, par des mariages, à un peuple voisin ; que cependant c’est à titre d’épouses qu’elles vont partager avec les Romains leur fortune, leur patrie, et s’unir à eux par le plus doux nœud qui puisse attacher les mortels, en devenant mères. Elles doivent donc adoucir leurs ressentiments, et donner leurs cœurs à ceux que le sort a rendus maîtres de leurs personnes. Souvent le sentiment de l’injure fait place à de tendres affections. Les gages de leur bonheur domestique sont d’autant plus assurés, que leurs époux, non contents de satisfaire aux devoirs qu’impose ce titre, s’efforceront encore de remplacer auprès d’elles la famille et la patrie qu’elles regrettent. »

(Je trouve cela très bien pour notre époque, que le mari doive remplacer la famille et la patrie).

Les belles apaisent les combattants (alors que res romana erat superior) :

XIII. (1) Alors, les mêmes Sabines, dont l’enlèvement avait allumé la guerre, surmontent, dans leur dés, espoir, la timidité naturelle à leur sexe, se jettent intrépidement, les cheveux épars et les vêtements en désordre, entre les deux armées et au travers d’une grêle de traits : elles arrêtent les hostilités, enchaînent la fureur, (2) et s’adressant tantôt à leurs pères, tantôt à leurs époux, elles les conjurent de ne point se souiller du sang sacré pour eux, d’un beau-père ou d’un gendre, de ne point imprimer les stigmates du parricide au front des enfants qu’elles ont déjà conçus, de leurs fils à eux et de leurs petits-fils…

Virgile aussi cite dans son bouclier, dont j’ai ici parlé, cet enlèvement curieux :

Non loin de là, il (Vulcain) avait figuré Rome et le rapt insolite (sine more) des Sabines, enlevées sur les gradins du cirque, lors de grands jeux…

Sur ces enlèvement cosmiques et astronomiques lisez le professeur Jean Haudry toujours irréprochable…

Le film de Stanley Donen, un jeune prodige juif élevé dans un milieu traditionnel (voyez le pastiche qu’il fait de Moses dans Singing in the rain) a été accusé de tous les noms depuis par la crapulerie sociétale. Il fait démodé… Pourtant il célèbre le rôle éducateur et civilisateur de la femme. Les sept femmes et les sept frères (notez le nombre sacré, le film joue aussi durant la danse sacrée et hiérogamique sur le symbolisme des couleurs) sont éduqués et raffinés par Milly (géniale Jane Powell), l’épouse malheureuse du frère aîné, seul épousé par amour –et donc par malentendu ! C’est elle qui fait le film, rassemble, ranime et civilise filles et garçons.

Voilà ce que je voulais dire pour mon anniversaire !

