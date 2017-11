La destruction de la France par la pancarte

En France, par exemple, les inscriptions publicitaires s’étalent, telle une gangrène immonde et insolente qui ronge le pays, non seulement dans les villes, mais aussi dans les moindres villages et même sur des masures isolées, ce qui équivaut à la destruction — ou à une certaine destruction — d’un pays et d’une patrie; non pas au point de vue «pittoresque», qui ne nous intéresse ici à aucun degré, mais par rapport à l’âme d’un peuple. Cette désespérante trivialité est comme la signature de la machine, qui veut nos âmes, et qui se dévoile ainsi comme «fruit de péché».