La Hyre et la catastrophe de notre France défigurée (liens du maître)

http://fortune.fdesouche.com/384517-la-terre-en-morceaux-2

https://www.prechi-precha.fr/la-france-trop-betonnee/

https://www.la-croix.com/Culture/TV-Radio/Pour-quelques-hectares-plus-lagriculture-sous-beton-2016-12-06-1200808317

Et dans ce beau décor on ne s’étonnera pas que la mortalité des paysans soit 20 % plus élevée que celle des autres français, vaut mieux, être soldat américain pour faire de vieux os…

https://www.prechi-precha.fr/suicide-et-misere-des-agriculteurs-francais-video/