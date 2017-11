La frénésie occidentale et notre apocalypse : le point par Philippe Grasset

Plusieurs autres éléments sont apparus ces dernières semaines, entre Zapad 2017 et le cri d’alarme de Poutine en conclusion des enseignements de ces manœuvres, il y a deux jours. Ce cri d’alarme concerne les intentions du bloc-BAO, mais essentiellement des USA, – c’est-à-dire des intentions incontrôlables et jaillies en désordre, sans qu’on puisse distinguer une ligne directrice sur laquelle argumenter, mais tout cela étant conduit par une tendance belliciste évidente qui émane du Système lui-même. On en rappelle quelques-unes…

Plus qu’une menace de conflit ou quelque intention que ce soit, les Russes ont été particulièrement frappés par les déclarations erratiques et contradictoires de responsables US (Mattis, Haley) sur la grotesquerie presque éthylique de la constitutionnalité internationale de la présence US en Syrie ; la seule chose assurée étant l’affirmation que “nous y sommes parce que nous avons décidé que nous avons le droit d’y être, point final” . Les forces US en Syrie atteignent les 5.000 hommes, tandis que des précisions récentes indiquent que l’ensemble des forces US dans la région du Moyen-Orient est plus importante de 30% à 40% que ce que l’on croyait, pour atteindre un chiffre proche de 55.000 hommes.

D'une façon plus générale, les déclarations précises, du Pentagone, voire de Mattis, selon lesquelles, Daeshayant été vaincu (par les forces US, cela va de soi…), il est capital que les forces US demeurent en Syrie, dans un ensemble de treize bases selon les Turcs, pour veiller à ce que Daeshne se reconstitue pas. L'espèce d'extraordinaire désinvolture de ces déclarations, à la fois surréalistes et évidemment sans le moindre souci ni le moindre rapport avec la légalité, – "hors-sol" dirait-on dans les salons parisiens, – apparaît extrêmement choquante et inquiétante pour les Russes, mais aussi pour les Turcs et les Iraniens (et les Syriens, bien sûr). Il y a cette impression de l'absence complète de contrôle, de l'irresponsabilité, de l'indifférence aux événements et aux faits, et encore plus de la part de chefs militaires décrits comme contrôlant l'incontrôlable Trump, dont il est partout proclamé qu'ils sont "les seuls adultes" dans les pièces où ils se réunissent avec le président, etc.

Ce même chapitre de l'irresponsabilité et de l'absence de contrôle est complété par les épisodes-StratCom, dont nous avons rendu compte à différentes reprises (les 17 novembre, 19 novembre, et 20 novembre 2017). Il y a assez dans tout cela pour inquiéter les Ruses, dont la lecture à cet égard est parfaitement réaliste puisqu'ils comprennent qu'il s'agit bien d'une querelle interne à l'appareil militaro-politique. Les gens de StratCom, en écrasante majorité de l'USAF (avec la Navy), sont perçus à cet égard comme agissant, non pas comme représentants du Deep State contre Trump, ce qui est une hypothèse évidemment impropre, mais comme représentants d'une arme qui s'estime autonome et quasiment prépondérante dans le domaine des forces nucléaires stratégiques, – bien qu'il y ait évidemment la composante navale, mais il s'agit là aussi d'une arme stratégique et les marins sont dans ce cas proches des aviateurs. Le fait pour ces armes d'être placés sous l'autorité directe du Corps des Marines (Mattis, secrétaire à la défense, et Dunford, chef d'état-major général, sont deux généraux des Marines, sans compter Kelly comme chef de cabinet de Trump) représente une situation qu'ils jugeraient bien inacceptable, et leurs affirmations d'insubordination sont aussi, et peut-être principalement, une pression (avec un certain soutien du Congrès) pour que cette situation soit modifiée.

Là aussi, pour les Russes, l'impression d'un bateau ivre, alors qu'on joue avec le feu nucléaire, dans un domaine où le président semble, lui, évoluer sur une autre planète d'où il insulte périodiquement les Nord-Coréens en passant aussitôt après à l'évocation d'un arrangement entre amis. Le problème central actuel est que les USA jouent le jeu de la confrontation avec les Russes sans vraiment être préoccupés des Russes, ni des risques de conflit, mais d'abord préoccupés par la situation intérieure US et l'affirmation des intérêts que chaque groupe représente.

Dans ce cadre complètement distordu, ce miroir déformant, l’OTAN, qui joue continuellement son existence puisqu’elle n’existe plus vraiment depuis un quart de siècle, la joue dans ce cas en tenant le rôle qu’elle préfère et où elle excelle. Elle est une excellente organisatrice bureaucratique, cette espèce de force structurante aveugle et inexorable qui, substituant le “comment ?” au “pourquoi ?”, “met en musique” (en planification, ce qu’elle est experte à réaliser) d’innombrables scénarios de conflits auxquels, est-il annoncé avec une extraordinaire indifférence aux vérité-de-situation, les Russes ne cessent de la pousser. -Elle s’offre donc toute entière comme structure d’accueil et de rangement des folies washingtoniennes et du bloc-BAO : folle également, l’OTAN, mais comme un hôpital psychiatrique où la direction déploie et balade une folie convenable et propre sur elle.

Ces divers avatars où l’on cherche en vain la moindre cohérence, le plus petit projet stratégique, mais où l’on trouve en abondance paranoïa, schizophrénie et frénésie maniaque, constituent le lot quotidien de la situation internationale à laquelle est confrontée la Russie. Aucune tension ne s’apaise puisque la cause en est insaisissable, toutes elles s’ajoutent les unes aux autres et sont emportées par le “tourbillon crisique”. Chaque épisode nous confronte à une situation générale plus grave et plus tendue que les précédentes. La réunion de Sotchi et les déclarations de Poutine est le dernier épisode en date.