La lutte cosmique contre les éléments (un extrait des paganismes au cinéma)

Ce texte évoque Walsh, Peck et la lutte contre les éléments déchaînés.

Walsh est un cinéaste du cosmos. Pour lui une falaise est un personnage, une entité. C’est un Indien avec une caméra, c’est le dieu Pan avec une caméra. Le génie sauvage du cinéma à l’état pur. Michel Marmin cite encore un grand écrivain, Hermann Melville :

Herman Melville, qui n’était pas un cow-boy, écrit dans Israël Potter : « Bien que né en Nouvelle-Angleterre, il n’avait rien du caractère de cette région. Il était franc, rude, bon garçon comme un païen ; bon vivant, comme un Italien ; de bon cœur, comme la moisson. Son esprit était essentiellement celui des gens de l’Ouest ; c’est-à-dire qu’il était vraiment américain, car la véritable Amérique, c’est l’Ouest ».

Comme l’a dit justement un jour Robert Chazal, il semblait que la mer lui obéît. C’est le cas dans les deux films sublimes qu’il a tournés avec Gregory Peck, Horatio Hornblower, et le monde lui appartient, un sommet du cinéma, où la course qui oppose la goélette de Peck à celle d’Anthony Quinn est incomparable. On ne filmera jamais la mer comme ça.

C’est l’extase salée et le défi cosmique.

Hermann Melville toujours :

« Plus étrange que tout était cette vaste respiration de la mer, cette lente et magnifique tombée et retombée, non pas des vagues elles-mêmes, mais de l’océan tout entier : quelque chose d’étrange et de merveilleux que je ne sais pas bien décrire, mais que je ressentais profondément, avec une émotion indicible ; quelque chose qui m’enivrait et me donnait le vertige, mais dont je ne pouvais détourner les yeux, tant c’était séduisant et insaisissable.

Melville qui n’est pas le premier poète venu va quand même trouver ses mots et va décrire au mieux son extase : elle est physique, c’est le bonheur du corps païen à l’état pur, c’est la revanche de la phusis (nature) sur le nomos (la loi).

Ah ! une extase de joie sauvage naissait alors en moi, une accélération délicieuse se faisait dans mon sang, le cœur me battait plus vite et un bonheur bondissant flagellait tout mon être, une pulsation exquise le parcourait, lorsque je me sentais ainsi lancé, à chaque mouvement du tangage, droit au cœur des nuages du ciel impétueux, planant comme un ange du Jugement entre le ciel et la terre, les deux mains libres, un pied dans le gréement, l’autre battant dans l’air, quelque part, derrière moi.

La signification de la voile rebelle a été parfaitement comprise et filmée par Walsh dans le film qui nous intéresse. Ce film sur l’excès est un hymne à la mer et à la positivité du destin de l’homme. Anthony Quinn est un monument à la Porthos, un costaud hilare et débonnaire, toujours heureux de vivre – jusque dans ses échecs momentanés il est vrai. Et puis surtout on n’a jamais aussi bien écouté l’océan que dans ce film. La bande-son du Monde lui appartient est une pure poésie sur la mer, pendant la poursuite : homme libre, toujours tu chériras la mer…

Melville ne s’y est pas trompé dans Redburn.

« Dompter la toile rebelle, l’assujettir comme une esclave contre l’espar, la nouer de proche en proche dans la garcette, cela vous remplissait le cœur d’un sentiment de force et de noblesse semblable à celui que dut ressentir le jeune roi Richard en foulant à ses pieds les insurgés de Walt Tyler ».

De fait en s’emparant de l’Alaska qu’il rachète aux russes après avoir volé une femme et humilié un grand-duc, Gregory Peck devient vraiment le maître du monde, vrai maître des océans et des deux hémisphères. Heureux le Pacifique !

Le film est aussi (un peu trop) un hymne à la beuverie, à la fraternité d’armes, aux bonnes bagarres d’antan et à la bonne humeur généralisée : il faut dépenser en un soir ce qu’on a mis un an à gagner – en pillant, piratant et tuant. Eloge de la générosité et du gaspillage.

Tout cela fait partie des mérites et des défauts du paganisme !

Ce film sensationnel a bien sûr ses défauts : sa russophobie exagérée, le massacre des otaries, par milliers, qui vont occasionner un beau et paradoxal discours sur la protection des ressources naturelles – exploit dont les russes sont bien sûr incapables ! Le cinéma de Walsh finit vite – surtout avec Errol Flynn et sa rivière d’argent – par être un encouragement à l’Enrichissez-vous… il est vrai que les vikings ou les rois celtes étaient obsédés eux-aussi par ce thème. Le texte des Nibelungen est obsédé par l’argent l’or, les pierreries, les tissus arabes, les soieries et tout le reste.

Walsh est le peintre des excès américains ou pour mieux dire des excès païens en Amérique.