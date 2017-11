Sur la fatigue économique de la Russie

Un point récent sur la pauvreté en Russie

On a vu que la soi-disant France écroulée reste cinquième puissance mondiale. Or j’aime aussi souligner régulièrement que la situation des Brics est souvent épouvantable. Les blancs sont massacrés en Afrique du sud, les chinois ne peuvent plus respirer, les indiens vivent comme des cochons, pour un demi-milliard d’entre eux ! On ne parlera pas de l’écroulement brésilien. Les antisystèmes doivent se frotter les yeux.

Ici le point donc sur la situation sociale en Russie :

En Russie, le rythme de la pauvreté augmente la population – la recherche

24 novembre 2017 17:50

À la fin de l’année 2017, la pauvreté en Russie a commencé à augmenter et à frapper pratiquement tous les groupes de citoyens vulnérables. Ceci est démontré par les résultats d’une enquête menée par l’Ecole Supérieure d’Economie (HSE).

En particulier, en septembre, 23% des familles russes ont qualifié leur situation financière de «mauvaise» ou «très mauvaise», soit 3 points de pourcentage de plus qu’en mai. Les « bonnes » réponses ont diminué – 15% contre 17%.

En outre, 29% des personnes interrogées, soit presque une famille sur trois, ont déclaré n’avoir que suffisamment d’argent pour leurs produits, et l’achat de vêtements est déjà un problème. En outre, 8% des Russes ont noté que « il y a un manque d’argent même pour la nourriture ».

Les pires cas des villageois – 44% des paysans ont signalé un manque d’argent pour les biens et les produits de base. Par rapport à mai, leur part a augmenté de 4 points de pourcentage.

Significativement aggravée, la situation des familles nombreuses (5 personnes ou plus): en mai, extrêmement faible parmi eux était de 34%, et en Septembre – déjà 40-43%.

Selon les données HSE, les Russes et le marché du travail ont des problèmes, comme l’ont signalé 40% des répondants.

Dans chaque cinquième famille, au moins une personne fait face à une réduction de salaire ou à un retard dans son paiement. De 4% à 6%, la proportion de ceux qui ont été forcés de passer à des heures de travail à temps partiel a augmenté et le nombre de ceux qui ont perdu leur emploi est passé de 6,5% à 9,5%.

Dans le même temps, une famille sur quatre déclarait que, en raison de problèmes financiers incapables de payer les services communaux au cours des trois derniers mois, 17% étaient incapables d’acheter des médicaments.

Les retraités qui se plaignaient de difficultés financières se sont également mis en colère, leur part a augmenté de 1,2 fois sur l’année (38% en septembre 2017, contre 31% en septembre 2016).

« Le problème le plus pressant pour les retraités est l’achat de médicaments », note le HSE. À propos de ces difficultés ont été signalés par 25% des répondants.

En outre, de 7 points de pourcentage (par rapport à mai de l’année en cours), le nombre de ceux qui croient que la crise économique en Russie se poursuit. Selon 77% des répondants, comme il y a un an.